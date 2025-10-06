Hà Nội

Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở Nepal, 43 người thiệt mạng

Thế giới

Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở Nepal, 43 người thiệt mạng

Tổng cộng 43 người được xác nhận đã thiệt mạng trong các thảm họa do mưa lớn gây ra ở Nepal.

An An (Theo THX)
Theo Tân Hoa Xã, mưa lớn liên tục từ ngày 3/10 đã gây ra lở đất và lũ lụt trên khắp Nepal, cản trở giao thông đường bộ và đường cao tốc trong lễ hội Dashain, lễ hội Hindu lớn nhất và quan trọng nhất nước này. Ảnh: THX.
Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal ngày 5/10 cho biết, tổng cộng 43 người được xác nhận đã thiệt mạng trong các thảm họa do mưa lớn gây ra ở Nepal trong 24 giờ qua. Ảnh: Một cây cầu bê tông bắc qua sông Deumai bị hư hại do lũ lụt ở huyện Ilam ngày 5/10. Ảnh: THX.
Trong số những người thiệt mạng có 38 người tử vong do lở đất, 3 người tử vong vì sét đánh và 2 người thiệt mạng do lũ lụt. Ảnh: THX.
"12 người bị thương và 5 người vẫn mất tích", cơ quan này cho biết thêm. Ảnh: THX.
Huyện Ilam ở miền đông Nepal báo cáo có 37 người chết do lở đất và Quân đội Nepal cùng lực lượng cảnh sát đã tiến hành các hoạt động cứu hộ tại 28 địa điểm khác nhau. Ảnh: THX.
Các con sông ở thủ đô Kathmandu cũng dâng cao, gây ngập lụt các khu dân cư dọc bờ sông. Ảnh: Người dân tát nước ra khỏi ngôi nhà bị ngập ở Kathmandu. Ảnh: DHA.
Lệnh cấm xe cộ di chuyển vào và ra khỏi Thung lũng Kathmandu trong 3 ngày đã được áp dụng kể từ 4/10 và các chuyến bay nội địa tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu đã được nối lại vào sáng 5/10 sau khi tạm dừng ngày 4/10. Ảnh: ANI.
>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét ở Ấn Độ (Nguồn video: Al Jazeera)
An An (Theo THX)
