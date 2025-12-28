Hà Nội

Thế giới

Nga nói EU là 'trở ngại chính' cho hòa bình ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Liên minh Châu Âu (EU) chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán mang tính xây dựng liên quan đến xung đột Ukraine.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS được công bố hôm 28/12, Ngoại trưởng Nga Lavrov chỉ trích EU vì tiếp tục ủng hộ Ukraine, nhắc lại rằng “hầu hết các nước Châu Âu, trừ một vài ngoại lệ, đều đang bơm rất nhiều tiền và vũ khí cho chính quyền Kiev” ngay cả khi Nga vẫn đang nắm giữ thế chủ động trên chiến trường.

Ông nói thêm rằng EU cũng đang mơ tưởng rằng nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ dưới áp lực trừng phạt.

"Châu Âu và Liên minh châu Âu nổi lên như những trở ngại chính đối với hòa bình (cho Ukraine). Họ không hề giấu giếm việc đang chuẩn bị đối đầu với Nga trên chiến trường", Ngoại trưởng Lavrov nói.

nga.png
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik.

Ông Lavrov lập luận rằng thái độ thù địch của EU đối với Nga bắt nguồn từ năm 2014 khi Brussels "bắt đầu nói về cái gọi là mối đe dọa từ Nga". Ông cáo buộc “phe hiếu chiến Châu Âu” đã đầu tư “vốn chính trị vào việc giáng một đòn chiến lược vào Nga” và “sẵn sàng làm mọi cách”, nói thêm rằng “những tham vọng này đã thực sự làm họ mù quáng”.

Ông cũng đề cập đến những đồn đoán của truyền thông phương Tây rằng Nga có thể tấn công NATO trong vài năm tới.

“Không cần phải lo sợ rằng Nga sẽ tấn công bất cứ ai. Tuy nhiên, nếu ai đó có ý định tấn công Nga, họ sẽ phải đối mặt với một đòn giáng mạnh mẽ”, Ngoại trưởng Nga cảnh báo.

Những phát ngôn của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh EU đang tìm cách gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán giải quyết xung đột Ukraine, với việc các quan chức Châu Âu khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào đòi hỏi Ukraine phải nhượng bộ đáng kể về lãnh thổ hoặc an ninh đều không thể chấp nhận được.

Phía Moscow cho rằng sự tham gia của EU vào các cuộc đàm phán hòa bình “không phải là điềm tốt” cho việc chấm dứt xung đột (Nga-Ukraine).

