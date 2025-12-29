Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tàu hỏa trật bánh ở Mexico, hơn 100 người thương vong

Ít nhất 13 người thiệt mạng và 98 người khác bị thương khi đoàn tàu Interoceanic bị trật bánh ở miền Nam Mexico.

An An (Theo India Times)
Nguồn video: X/RT

Theo India Times, đoàn tàu Interoceanic chở 241 hành khách và 9 nhân viên của tàu đã bị trật bánh khi đi qua một khúc cua gần thị trấn Nizanda, miền Nam Mexico, vào ngày 28/12, làm gián đoạn giao thông trên tuyến đường sắt nối Thái Bình Dương với Vịnh Mexico.

Trong một thông báo đăng trên mạng X, Thống đốc bang Oaxaca, Salomón Jara Cruz, cho biết lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường vụ tai nạn để hỗ trợ các nạn nhân.

mexico.png
Vụ tai nạn tàu hỏa ở Mexico khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 98 người khác bị thương. Ảnh: India Times.

"Vụ tai nạn khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 98 người khác bị thương", nguồn tin cho hay. Được biết, trong số những người bị thương có 5 người nguy kịch.

"Chúng tôi rất tiếc về vụ tai nạn đường sắt xảy ra gần Nizanda thuộc đô thị Asunción Ixtaltepec. Thay mặt chính quyền tiểu bang, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đáng tiếc này", Thống đốc Oaxaca, Salomón Jara Cruz, viết trên mạng X.

Tổng chưởng lý Mexico Ernestina Godoy Ramos cho biết các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn.

#Tai nạn tàu hỏa Mexico #Trật bánh đoàn tàu Interoceanic #Thương vong do tai nạn đường sắt #Điều tra vụ tai nạn tàu hỏa #tàu hỏa trật bánh ở Mexico

Bài liên quan

Thế giới

Tàu hỏa đâm trúng nhóm công nhân đường sắt, 4 người tử vong

Khi đang làm việc trên đường ray ở Kazakhstan, 4 công nhân đường sắt không may bị tàu tông tử vong.

Hãng Qazinform dẫn nguồn tin từ Công ty Đường sắt Kazakhstan cho biết, vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đoạn đường Sheshenkara-Karazhangyl thuộc tuyến Moiynty-Shaganak, Kazakhstan, vào lúc 15h15 ngày 10/12.

Khi đó, đoàn tàu chở hàng đã đâm vào một nhóm công nhân khi họ đang thực hiện việc sửa chữa đường ray theo kế hoạch, khiến 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Xem chi tiết

Thế giới

Tàu hỏa lao vào nhóm công nhân ở Trung Quốc, 11 người thiệt mạng

Một đoàn tàu chạy thử nghiệm lao vào nhóm công nhân đường sắt ở Côn Minh, Trung Quốc, khiến 11 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Theo Global Times, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, đoàn tàu chạy thử nghiệm đã lao vào nhóm công nhân đang đi trên đường ray của ga đường sắt thị trấn Lạc Dương ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vào sáng 27/11, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Ngay sau vụ tai nạn, cơ quan đường sắt đã kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp và phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành các hoạt động cứu hộ và điều trị y tế cho các nạn nhân.

Xem chi tiết

Thế giới

Tàu hỏa đâm vào xe bán tải ở Ấn Độ, 3 người thiệt mạng

3 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe bán tải ở Ấn Độ. 

Theo Daijiworld, Kapinjal Kishore Sharma, một quan chức của Đường sắt biên giới Đông Bắc (NFR), cho biết khi chuyến tàu tốc hành Agartala–Silchar đang đi qua đoạn đường đồi núi Ambasa-Manu thì một chiếc xe bán tải nhỏ chở hàng bất ngờ lao vào đường ray tàu.

tai1.png
Ảnh minh họa: AI.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới