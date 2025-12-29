Tàu hỏa trật bánh ở Mexico, hơn 100 người thương vong

Ít nhất 13 người thiệt mạng và 98 người khác bị thương khi đoàn tàu Interoceanic bị trật bánh ở miền Nam Mexico.

Nguồn video: X/RT

Theo India Times, đoàn tàu Interoceanic chở 241 hành khách và 9 nhân viên của tàu đã bị trật bánh khi đi qua một khúc cua gần thị trấn Nizanda, miền Nam Mexico, vào ngày 28/12, làm gián đoạn giao thông trên tuyến đường sắt nối Thái Bình Dương với Vịnh Mexico.

Trong một thông báo đăng trên mạng X, Thống đốc bang Oaxaca, Salomón Jara Cruz, cho biết lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường vụ tai nạn để hỗ trợ các nạn nhân.

Vụ tai nạn tàu hỏa ở Mexico khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 98 người khác bị thương. Ảnh: India Times.

"Vụ tai nạn khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 98 người khác bị thương", nguồn tin cho hay. Được biết, trong số những người bị thương có 5 người nguy kịch.

"Chúng tôi rất tiếc về vụ tai nạn đường sắt xảy ra gần Nizanda thuộc đô thị Asunción Ixtaltepec. Thay mặt chính quyền tiểu bang, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đáng tiếc này", Thống đốc Oaxaca, Salomón Jara Cruz, viết trên mạng X.

Tổng chưởng lý Mexico Ernestina Godoy Ramos cho biết các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn.