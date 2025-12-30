Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy, thêm 2 người thiệt mạng

Nguồn tin cho biết, kể từ đầu tháng 9 đến nay, Quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 30 tàu bị nghi chở ma túy, khiến 107 người thiệt mạng.

Theo CBS News, Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một tàu nghi chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương hôm 29/12.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết trên mạng xã hội rằng con tàu này "được vận hành bởi các tổ chức khủng bố đã được chỉ định trong vùng biển quốc". Được biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã xếp một số băng đảng ma túy ở Mỹ Latinh vào danh sách các nhóm khủng bố.

"Thông tin tình báo xác nhận rằng con tàu đang di chuyển dọc theo các tuyến đường buôn lậu ma túy đã biết ở Đông Thái Bình Dương và đang tham gia vào các hoạt động buôn lậu ma túy. Hai kẻ khủng bố buôn lậu ma túy là nam giới đã bị tiêu diệt", Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ thông tin.

Nguồn tin cho biết, kể từ đầu tháng 9 đến nay, Quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 30 tàu bị nghi chở ma túy trong khu vực, khiến 107 người thiệt mạng.

Theo Tổng thống Trump, các cuộc tấn công này đã mang lại hiệu quả trong việc ngăn chặn nạn buôn bán ma túy ở Đông Thái Bình Dương và vùng biển Caribe.

Hôm 29/12, Tổng thống Trump cho biết, tuần trước, Mỹ đã "vô hiệu hóa" một "cơ sở lớn" có liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy bằng tàu thuyền.

"Đã xảy ra một vụ nổ lớn ở khu vực bến tàu nơi họ chất ma túy lên tàu thuyền", ông Trump nói trước các phóng viên tại Mar-a-Lago ở Florida.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 26/12, ông Trump nói rằng cơ sở này đã bị Mỹ tấn công dữ dội tối 24/12. Tổng thống Trump không nêu cụ thể cơ sở bị tấn công nhưng trước đó ông từng nhiều lần ám chỉ các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào mục tiêu ma túy ở Venezuela và các quốc gia khác.

Chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hợp tác với các băng nhóm bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố và buôn bán ma túy, song ông Maduro phủ nhận.