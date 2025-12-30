Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy, thêm 2 người thiệt mạng

Nguồn tin cho biết, kể từ đầu tháng 9 đến nay, Quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 30 tàu bị nghi chở ma túy, khiến 107 người thiệt mạng.

An An (Theo CBS News)

>>> Mời độc giả xem video: Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương, thêm 2 người thiệt mạng

Nguồn video: X/CBS News

Theo CBS News, Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một tàu nghi chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương hôm 29/12.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết trên mạng xã hội rằng con tàu này "được vận hành bởi các tổ chức khủng bố đã được chỉ định trong vùng biển quốc". Được biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã xếp một số băng đảng ma túy ở Mỹ Latinh vào danh sách các nhóm khủng bố.

myvenezuela.png
Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một tàu nghi chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương hôm 29/12. Ảnh chụp màn hình: X.

"Thông tin tình báo xác nhận rằng con tàu đang di chuyển dọc theo các tuyến đường buôn lậu ma túy đã biết ở Đông Thái Bình Dương và đang tham gia vào các hoạt động buôn lậu ma túy. Hai kẻ khủng bố buôn lậu ma túy là nam giới đã bị tiêu diệt", Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ thông tin.

Nguồn tin cho biết, kể từ đầu tháng 9 đến nay, Quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 30 tàu bị nghi chở ma túy trong khu vực, khiến 107 người thiệt mạng.

Theo Tổng thống Trump, các cuộc tấn công này đã mang lại hiệu quả trong việc ngăn chặn nạn buôn bán ma túy ở Đông Thái Bình Dương và vùng biển Caribe.

Hôm 29/12, Tổng thống Trump cho biết, tuần trước, Mỹ đã "vô hiệu hóa" một "cơ sở lớn" có liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy bằng tàu thuyền.

"Đã xảy ra một vụ nổ lớn ở khu vực bến tàu nơi họ chất ma túy lên tàu thuyền", ông Trump nói trước các phóng viên tại Mar-a-Lago ở Florida.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 26/12, ông Trump nói rằng cơ sở này đã bị Mỹ tấn công dữ dội tối 24/12. Tổng thống Trump không nêu cụ thể cơ sở bị tấn công nhưng trước đó ông từng nhiều lần ám chỉ các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào mục tiêu ma túy ở Venezuela và các quốc gia khác.

Chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hợp tác với các băng nhóm bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố và buôn bán ma túy, song ông Maduro phủ nhận.

#Chiến dịch chống buôn lậu ma túy của Mỹ #Tấn công tàu nghi chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương #Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy #Venezuela #căng thẳng Mỹ Venezuela

Bài liên quan

Thế giới

Nga lên án việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

Nga đã lên án việc Quân đội Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela.

RT đưa tin ngày 23/12, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết Nga lên án việc Quân đội Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela.

"Chúng tôi kịch liệt lên án việc Quân đội Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu và việc áp đặt trên thực tế lệnh phong tỏa hải quân đối với Venezuela", ông Nebenzia tuyên bố hôm 23/12, theo trích dẫn của hãng RIA Novosti.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ truy đuổi tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela

Quan chức Mỹ cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã truy đuổi một tàu chở dầu khác trong vùng biển quốc tế gần Venezuela.

Al Jazeera dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 21/12 cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đang truy đuổi một tàu chở dầu khác trong vùng biển quốc tế gần Venezuela trong bối cảnh Washington tăng cường chiến dịch gây áp lực lên Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

"Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ tích cực truy đuổi con tàu được cho là một phần của hạm đội ngầm của Venezuela đang cố gắng né tránh các lệnh trừng phạt của Washington", quan chức Mỹ cho hay.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga lên tiếng về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng và có thể dẫn đến diễn biến khó lường.

RT đưa tin ngày 18/12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng và có thể dẫn đến những diễn biến khó lường.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả quốc gia trong khu vực kiềm chế để tránh bất kỳ diễn biến khó lường nào", ông Peskov nói, đồng thời cho biết thêm rằng Nga coi Venezuela là một đối tác quan trọng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.