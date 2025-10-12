Tình hình lũ lụt tiếp tục diễn ra trên khắp 17 tỉnh của Thái Lan

Lũ lụt tiếp tục diễn ra vào ngày 12/10 trên khắp 17 tỉnh, chủ yếu ở Đồng bằng Trung Bộ và miền Bắc, với mực nước dâng cao ở tỉnh Suphan Buri.

Tại Thái Lan, tình hình lũ lụt tiếp tục diễn ra vào ngày 12/10 trên khắp 17 tỉnh, chủ yếu ở Đồng bằng Trung Bộ và miền Bắc, với mực nước dâng cao ở tỉnh Suphan Buri trong khi vẫn ổn định hoặc rút xuống ở những nơi khác.

Báo cáo của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai cho biết người dân ở 8 tỉnh đồng bằng Trung bộ - gồm Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Suphan Buri, Ayutthaya, Pathum Thani và Nakhon Pathom, vẫn bị ảnh hưởng.

Lũ lụt đã ảnh hưởng tới 340.000 người tại 17 tỉnh. Ảnh: AA

Trong số này, mực nước lũ dâng cao tại tỉnh Suphan Buri, trong khi ở những nơi khác trong khu vực, mực nước lũ vẫn ổn định hoặc bắt đầu giảm.

Ở miền Bắc, lũ lụt được báo cáo ở 5 tỉnh là Phitsanulok, Phetchabun, Sukhothai, Phichit và Nakhon Sawan. Mực nước vẫn ổn định ở Phitsanulok và Nakhon Sawan, trong khi ở Phetchabun, Sukhothai và Phichit thì thấp hơn.

Ở vùng Đông Bắc, mực nước không đổi ở Ubon Ratchathani và Udon Thani nhưng đã giảm ở Chaiyaphum.

Tại phía Đông, lũ lụt ở tỉnh Chachoengsao chỉ giới hạn ở huyện Bang Nam Prieo song nước cũng đang rút dần.

Báo cáo của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai của Thái Lan cũng cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng tới 340.000 người tại 17 tỉnh, với 11 trường hợp tử vong.