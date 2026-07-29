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Xã hội

Mâu thuẫn lúc chơi bida, một người bị đánh tử vong ở Hà Tĩnh

Do mâu thuẫn trong lúc đánh bida, 2 nhóm thanh niên ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã lao vào hỗn chiến khiến 1 người tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 29/7, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn khởi tố thêm 08 bị can trong vụ án Lê Nguyễn Hồng Quân cùng đồng phạm, về tội “Giết người, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn thôn 6, xã Hương Khê.

Cụ thể, các bị can Trần Bảo Nam, Nguyễn Quang Cường, Phan Văn Quân, Lê Hải Thắng bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 BLHS; Phan Văn Hoàn, Phan Văn Hùng, Lê Đức Hiệp, Lê Viết Huấn bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1 Điều 318 BLHS.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, vào tối ngày 10/02/2026, tại quán Bi-a BIN3 tại thôn 6 (xã Hương Khê) do mâu thuẫn trong việc xếp Bi-a nên Lê Nguyễn Hồng Quân và Phan Văn Hoàn xảy ra xích mích, cãi nhau.

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Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: VKSND Hà Tĩnh

Sau đó, Lê Nguyễn Hồng Quân gọi thêm Nguyễn Quang Cường, Trần Bảo Nam, Phan Văn Quân, Đinh Hữu Trường, Trần Bá Phong, Vũ Đình Tiến, Lê Hải Thắng. Còn Phan Văn Hoàn gọi thêm Phan Văn Hùng, Lê Đức Hiệp, Lê Viết Huấn, Nguyễn Viết Quốc đến để gây sự, đánh nhau.

Quá trình xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm, Lê Nguyễn Hồng Quân ném cục bê tông trúng vào vùng đầu của Nguyễn Viết Quốc, làm Quốc gục xuống đường bất tỉnh, tử vong vào ngày 11/02/2026. Còn Trần Bá Phong có hành vi dùng gậy đánh Lê Viết Huấn, làm Huấn bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 13%.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 13 bị can về các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1 Điều 123, khoản 4 Điều 134 và khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình sự.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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