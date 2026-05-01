Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, em sát hại anh cùng mẹ khác cha

Với cáo buộc tội “Cố ý gây thương tích”, Nguyễn Văn Lể bị Toà án Nhân dân khu vực 7 - TP. Cần Thơ tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù giam.

Toà án Nhân dân khu vực 7 - TP. Cần Thơ vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lể (SN: 1988, ngụ xã Lâm Tân, TP. Cần Thơ) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo bản cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Lể và bị hại Nguyễn Văn Xương (SN 1986) là anh em cùng mẹ khác cha, cùng cư trú tại địa phương.

Tối 7/7/2025, sau khi uống rượu cùng người thân, Lể và em ruột tiếp tục nhậu tại chòi ở của mình. Một lúc sau, ông Xương đi nhậu về và tham gia cùng.

Trong lúc uống rượu, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Ông Xương nhiều lần dùng lời lẽ xúc phạm, gọi Lể là “đồ trộm cắp, đi ở tù”. Dù bị đuổi về, ông Xương vẫn tiếp tục ở lại, nằm trên võng và chửi bới.

Do không kiềm chế được tức giận, Nguyễn Văn Lể đã liên tiếp dùng tay và nhiều vật dụng như cán chổi nhựa, thau inox, tấm ván gỗ đánh vào vùng đầu, cơ thể ông Xương. Dù được người thân can ngăn, Lể vẫn tiếp tục hành vi bạo lực cho đến khi ông Xương ngã xuống khu vực ruộng lúa phía sau nhà.

Sáng hôm sau (8/7/2025), người thân phát hiện ông Xương tử vong nên đã trình báo cơ quan Công an.

Sau khi biết tin, Nguyễn Văn Lể đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên toà, HĐXX xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Đây là bài học cảnh tỉnh về việc sử dụng rượu bia, thiếu kiềm chế trong mâu thuẫn cá nhân, dễ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, không thể khắc phục.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lể 9 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.