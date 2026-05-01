Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, em sát hại anh cùng mẹ khác cha

Với cáo buộc tội “Cố ý gây thương tích”, Nguyễn Văn Lể bị Toà án Nhân dân khu vực 7 - TP. Cần Thơ tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù giam.

Hạo Nhiên

Toà án Nhân dân khu vực 7 - TP. Cần Thơ vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lể (SN: 1988, ngụ xã Lâm Tân, TP. Cần Thơ) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo bản cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Lể và bị hại Nguyễn Văn Xương (SN 1986) là anh em cùng mẹ khác cha, cùng cư trú tại địa phương.

Tối 7/7/2025, sau khi uống rượu cùng người thân, Lể và em ruột tiếp tục nhậu tại chòi ở của mình. Một lúc sau, ông Xương đi nhậu về và tham gia cùng.

Trong lúc uống rượu, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Ông Xương nhiều lần dùng lời lẽ xúc phạm, gọi Lể là “đồ trộm cắp, đi ở tù”. Dù bị đuổi về, ông Xương vẫn tiếp tục ở lại, nằm trên võng và chửi bới.

Bị cáo Nguyễn Văn Lể tại phiên toà.

Do không kiềm chế được tức giận, Nguyễn Văn Lể đã liên tiếp dùng tay và nhiều vật dụng như cán chổi nhựa, thau inox, tấm ván gỗ đánh vào vùng đầu, cơ thể ông Xương. Dù được người thân can ngăn, Lể vẫn tiếp tục hành vi bạo lực cho đến khi ông Xương ngã xuống khu vực ruộng lúa phía sau nhà.

Sáng hôm sau (8/7/2025), người thân phát hiện ông Xương tử vong nên đã trình báo cơ quan Công an.

Sau khi biết tin, Nguyễn Văn Lể đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên toà, HĐXX xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Đây là bài học cảnh tỉnh về việc sử dụng rượu bia, thiếu kiềm chế trong mâu thuẫn cá nhân, dễ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, không thể khắc phục.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lể 9 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

>> Mời quý độc giả xem video: Hà Nội chỉnh trang vỉa hè: Nơi thông thoáng, nơi vẫn bị lấn chiếm.
Bài liên quan

Xã hội

Người phụ nữ ở Hà Tĩnh tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương

Phát hiện chị N.T.T.H (Hà Tĩnh) nằm gục trong nhà, người thân nỗ lực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngày 28/4, thông tin từ UBND xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 01 vụ án mạng, khiến người phụ nữ tử vong thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) tá hoả khi phát hiện chị N.T.T H. (SN 1980, trú tại thôn An Thịnh) nằm gục trong nhà, xung quanh có nhiều máu.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt khẩn cấp ngư phủ đâm bạn tàu tử vong ở An Giang

Sau khi án mạng xảy ra, Nguyễn Tấn Được (An Giang) đã chỉ đạo các ngư phủ khác cho lời khai giả nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Ngày 24/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối với Danh Thiện (SN: 1996, trú tại ấp Phú Trung, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người” và Nguyễn Tấn Được (SN: 1985, trú tại ấp Vĩnh Hòa, xã Bình An, tỉnh An Giang) về hành vi “Che giấu tội phạm”‎.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2025, Danh Thiện cùng 9 ngư phủ khác trong đó có bị hại N.T.N (23 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) làm thuê trên tàu cá do Nguyễn Tấn Được làm chủ.

Xem chi tiết

Xã hội

Bé 2 tuổi bỏ quên trên xe, tử vong – vì sao bi kịch vẫn xảy ra?

Sự việc bé gái hơn 2 tuổi tử vong do bố sơ suất bỏ quên trên xe ô tô khiến dư luận đặt câu hỏi: Vì sao đã quá nhiều bài học nhưng vẫn xảy ra?

Sáng 16/4, anh Đ (trú tại xã Đông Lộc, Nghệ An) lái xe ô tô chở con gái hơn 2 tuổi đi học, song lại điều khiển xe đến thẳng cơ quan làm việc. Sau khi đỗ xe, người bố vào cơ quan làm việc mà không biết con gái nhỏ vẫn đang ở trên xe. Đến khoảng 14h cùng ngày, anh Đ. hoảng hốt kiểm tra trên xe và phát hiện con gái đã tím tái. Bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Xem chi tiết

