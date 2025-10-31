Lợi ích không ngờ từ rau lang cho người cao huyết áp

Rau lang, giàu kali, chất xơ và chống oxy hóa, đang trở thành lựa chọn hàng đầu trong hỗ trợ điều trị cao huyết áp, bảo vệ sức khỏe mạch máu.

Rau lang là món ăn quen thuộc, dân dã ở nhiều làng quê Việt Nam. Tuy nhiên, loại thực phẩm này lại mang đến những lợi ích cực bất ngờ cho sức khỏe của con người.

Trong sách Đông y, rau lang là loại thảo mộc không độc, tính bình. Nó có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường thị lực, lợi mật, chữa vàng da,... Rau lang là nguồn cung cấp dồi dào các chất vitamin B6, vitamin C, riboflavin,...

Theo đó, 100g rau lang chứa đến 22kcal năng lượng, 91.8g nước, 2.6g protein, 2.8g tinh bột, 11mg vitamin C, 900mg vitamin B và các loại khoáng chất như: 48mg canxi, 54mg phốt pho, 2.7mg sắt,...

Vitamin khi ăn rau lang cao gấp 3 lần khi ăn khoai lang.Ảnh minh hoạ/Internet

Trước đây, lá khoai lang thường bị xem nhẹ, nhưng hiện nay đã được nhiều bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng cho người bị cao huyết áp. Loại rau tưởng chừng đơn giản này chứa nhiều dưỡng chất quý hỗ trợ ổn định huyết áp, bảo vệ mạch máu và giảm gánh nặng cho thận.

Cung cấp chất xơ dồi dào

Rau lang chứa khoảng 3g chất xơ trong 100g rau, giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn và loại bỏ cholesterol dư thừa, từ đó giảm áp lực lên thành mạch. Nghiên cứu cho thấy, người tiêu thụ dưới 20g chất xơ mỗi ngày có nguy cơ mắc cao huyết áp cao hơn 30% so với người ăn đủ.

Giàu kali và magie

100g lá khoai lang chứa hơn 400mg kali, cao hơn nhiều loại rau khác. Kali giúp thải bớt natri - nguyên nhân chính khiến huyết áp tăng. Ngoài ra, magie trong rau lang giúp điều hòa nhịp tim và thư giãn mạch máu. Một nghiên cứu cho thấy, bổ sung thêm 100mg magie mỗi ngày có thể giúp huyết áp tâm thu giảm 2-3 mmHg, tuy nhỏ nhưng rất có ý nghĩa khi duy trì lâu dài.

Chứa chất chống oxy hóa tự nhiên

Rau lang giàu polyphenol, nhóm chất chống oxy hóa tương tự trong trà xanh và việt quất. Những hợp chất này giúp chống viêm, bảo vệ lớp nội mô mạch máu và làm chậm quá trình lão hóa mạch - yếu tố quan trọng trong phòng ngừa xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Cung cấp đạm thực vật và axit amin

Trong 100g rau lang có khoảng 2,5g protein thực vật, là lựa chọn lý tưởng cho người cần kiểm soát lượng đạm. Nghiên cứu năm 2022 cho thấy, người bị cao huyết áp kèm bệnh thận nếu bổ sung thêm protein thực vật thì tỷ lệ protein niệu giảm rõ rệt, mức creatinin ổn định hơn, chứng tỏ chức năng thận được cải thiện.

Hỗ trợ cải thiện đường huyết ở người bệnh đái tháo đường

Đối với tình trạng đường huyết cao, các flavonoid trong lá khoai lang có thể thúc đẩy sự hấp thụ glucose ở mô ngoại vi và tăng cường bài tiết insulin, giảm tình trạng tự hủy của tế bào β tuyến tụy. Ngoài ra, quercetin kích hoạt tái tạo tế bào β trong tuyến tụy, gây tăng tiết insulin. Kết quả là, con đường tế bào liên quan đến bài tiết insulin sẽ được kích thích, làm giảm khả năng kháng insulin, giúp chống lại bệnh đái tháo đường.

Ngọn rau lang có chứa một chất gần giống insulin mà ở lá già không có chất này. Vì thế, người bệnh đái tháo đường có thể dùng ngọn rau lang để ăn như là một phương thuốc bảo vệ sức khỏe của mình.

Rau lang cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Ảnh minh hoạ/Internet

Cần lưu ý gì khi sử dụng rau lang

Rau lang là loại thực phẩm lành tính, chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, lạm dụng rau lang có thể kéo theo một số tác dụng phụ đến với sức khỏe của con người. Vì vậy, bạn cần ghi nhớ những lưu ý quan trọng sau trước khi chế biến và sử dụng loại rau này:

Không ăn rau lang khi đói để tránh bị hạ đường huyết quá mức;

Ăn rau lang sống có thể gây táo bón nặng, đặc biệt là ở những người có tiền sử mắc bệnh khó tiêu, táo bón;

Nên ăn kèm rau lang với các loại thực phẩm giàu chất đạm để cân bằng dưỡng chất.

Lá khoai lang không thể thay thế thuốc điều trị, chỉ có tác dụng hỗ trợ ổn định huyết áp. Người bị suy thận nặng hoặc được khuyên hạn chế kali nên dùng thận trọng. Người có dạ dày nhạy cảm nên ăn lượng nhỏ, khoảng 100g mỗi ngày.