Cao Bằng phát hiện hơn 2,2 tấn lá cây thuốc lá khô không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng Cao Bằng tạm giữ hàng tấn lá cây thuốc lá khô không có giấy tờ hợp lệ, mở rộng điều tra xử lý theo pháp luật.

Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với Đội 389 tỉnh Cao Bằng và Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn xã Quảng Uyên, xã Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành kiểm tra, xử lý đối với 2 phương tiện vận tải gồm ô tô biển kiểm soát 15x0xx.x7 và ô tô biển kiểm soát x9x-xx7.2x do ông N.V.K và ông Đ.V. D có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bắc Ninh điều khiển.

Tang vật vi phạm/Ảnh DMS

Tại thời điểm kiểm tra đối với 2 phương tiện vận tải trên, Đoàn kiểm tra phát hiện có 1 loại hàng hóa gồm 2.231 kg lá cây thuốc lá khô chưa tách cọng. Toàn bộ số hàng hóa trên tại thời điểm kiểm tra không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ mua bán; không rõ nguồn gốc xuất xứ hay giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Tang vật vi phạm/Ảnh DMS

Đội Quản lý thị trường số 6 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xác minh làm rõ các tình tiết liên quan của vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng và các địa phương đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa vi phạm về nhãn hàng hóa, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, nhập lậu, không hóa đơn, chứng từ vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm (nhất là việc lợi dụng các sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, chuyển phát nhanh, tuyến hàng không... ) gây ảnh hưởng đến sức khỏe và lòng tin của nhân dân.