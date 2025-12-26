Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy bị xử phạt 135 triệu đồng

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Zacy hơn 135 triệu đồng do vi phạm về nhãn hàng hóa và không đúng công thức các sản phẩm mỹ phẩm.

Ngày 25/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 796/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy.

Lý do xử phạt do Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3A, 6A số 69 phố Nguyễn Hy Quang, phường Đống Đa, TP Hà Nội) đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính sau:

Hành vi thứ nhất, kinh doanh mỹ phẩm sản phẩm Bellmona Tea Tree Modeling Mask có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật (giá trị hàng hóa đã bán là 15.840.000 đồng).

Quyết định xử phạt/Ảnh chụp màn hình

Hành vi thứ 2, kinh doanh 3 sản phẩm 3% Mandelic Acid 3-In-1 Toner (Số tiếp nhận Phiếu công bố 205104/23/CBMP-QLD cấp ngày 06/07/2023), ASAP Radiance Serum (Số tiếp nhận Phiếu công bố 190899/22/CBMP-QLD cấp ngày 02/12/2022), Mandelic Acid 3-In-1 Wash (Số tiếp nhận Phiếu công bố 205372/23/CBMP-QLD cấp ngày 06/07/2023) có công thức không đúng với Hồ sơ công bố đã được duyệt quy định.

Hành vi thứ 3 là kinh doanh 4 sản phẩm Bellmona Double Peeling Gel (Số tiếp nhận Phiếu công bố 256580/24/CBMP-QLD cấp ngày 24/11/2024), Bellmona Tea Tree Modeling Mask (Số tiếp nhận Phiếu công bố 256597/24/CBMP-QLD cấp ngày 24/11/2024), Bellmona Cool Modelling Mask (Số tiếp nhận Phiếu công bố 256594/24/CBMP-QLD cấp ngày 24/11/2024), Bellmona Pearl Modelling Mask (Số tiếp nhận Phiếu công bố 256595/24/CBMP-QLD cấp ngày 24/11/2024) có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật quy định.

Với loạt sai phạm trên, Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền 135 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, công ty còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung. Cụ thể, với hành vi vi phạm thứ nhất, buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; buộc thu hồi và tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm, buộc tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa có nhãn vi phạm trong trường hợp không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa. Phải nộp lại số tiền 15.840.000 đồng đã xuất bán.

Với hành vi vi phạm thứ 2, buộc thu hồi và tiêu hủy 3 sản phẩm: 3% Mandelic Acid 3-In-1 Toner, ASAP Radiance Serum, Mandelic Acid 3-In-1 Wash. Và kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

Với hành vi vi phạm thứ 3, buộc thu hồi và tiêu hủy 4 sản phẩm Bellmona Double Peeling Gel , Bellmona Tea Tree Modeling Mask, Bellmona Cool Modelling Mask , Bellmona Pearl Modelling Mask.

Ảnh minh họa/Internet

Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Giao cho ông Trần Đình Thăng, Tổng Giám đốc là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành. Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.