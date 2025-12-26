Cứu sống thanh niên trẻ ở Gia Lai viêm tụy cấp hoại tử, nguy kịch

Cứu thành công một trường hợp viêm tụy cấp hoại tử

Theo báo Gia Lai, ngày 25/12, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai thông tin, 1 bệnh nhân nam nguy kịch do viêm tụy cấp hoại tử, nhiễm trùng huyết biến chứng suy đa tạng đã được y bác sĩ của bệnh viện cứu sống nhờ thực hiện lọc máu liên tục.

Trước đó, ngày 22/12, bệnh nhân N.Đ.D. (SN 2008, thôn Hà Lòng, xã K'Dang, tỉnh Gia Lai) được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng mệt lả, đau bụng dữ dội, rối loạn tri giác, huyết động không ổn định.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp hoại tử, nhiễm trùng huyết biến chứng suy đa tạng. Đặc biệt, bệnh nhân có tiền sử động kinh do chấn thương sọ não, khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn.

Qua lọc máu liên tục (CRRT), bệnh nhân N.Đ.D. đang dần ổn định sức khỏe. Ảnh: CTV/Nguồn baogialai.com.vn

Trước tình trạng diễn tiến nhanh và phức tạp, bệnh viện đã khẩn trương hội chẩn liên chuyên khoa, thống nhất chỉ định lọc máu liên tục (CRRT)- phương pháp điều trị hồi sức hiện đại, đóng vai trò then chốt trong kiểm soát nhiễm trùng nặng và rối loạn chuyển hóa.

Sau hơn 1 ngày lọc máu liên tục kết hợp điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định, các chỉ số sinh tồn được kiểm soát, ý thức cải thiện rõ rệt. Đến sáng 25/12, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Nội theo phác đồ chuyên môn.

Viêm tụy hoại tử hết sức nguy hiểm

Theo Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Đức Lịch – Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, viêm tụy hoại tử là tình trạng mà các thành phần cấu trúc của tuyến tụy bị phá hủy và có thể bị nhiễm trùng. Đây là biến chứng của viêm tụy cấp, xảy ra khi mô tụy chết do viêm. Khi bị viêm tụy hoại tử, vi khuẩn có thể lây lan vào mô chết và dẫn tới nhiễm trùng.

Viêm tụy hoại tử là vấn đề hết sức nguy hiểm, một số đặc điểm thường gặp là ổ hoại tử chuyển sang màu xám đen, hoặc có lẫn ổ xuất huyết. Càng ngày khu vực bị hoại tử càng lan rộng, ảnh hưởng tới hoạt động của tuyến tụy nói riêng và sức khỏe của người bệnh nói chung. Viêm tụy hoại tử có nguy cơ tử vong cao hơn so với các loại viêm tụy khác. Chính vì thế, việc theo dõi sức khỏe và điều trị là vô cùng cần thiết.

Các triệu chứng viêm tụy hoại tử thường giống với viêm tụy cấp hoặc mạn tính, phổ biến là đau dữ dội, đột ngột ở vùng bụng trên, có thể lan lên vùng ngực hoặc vùng bụng dưới. Tính chất cơn đau thường nhói, như dao đâm, đau lan dần ra sau lưng. Triệu chứng đau có xu hướng nghiêm trọng hơn khi nằm, cải thiện khi ngồi dậy hoặc cúi xuống. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể có thêm một số dấu hiệu khác như sốt, buồn nôn, tụt huyết áp…

Viêm tụy cấp là một tình trạng viêm của tuyến tụy diễn ra nhanh chóng/Ảnh minh họa/Internet

Cũng theo bác sĩ Lịch, rất khó để ngăn ngừa viêm tụy và những biến chứng từ viêm tụy. Tuy nhiên, bệnh lý này ít xuất hiện ở người có tuyến tụy khỏe mạnh. Vì thế, để tuyến tụy luôn khỏe mạnh, cần lưu ý, không sử dụng quá nhiều bia rượu; luôn kiểm soát tốt cân nặng, tránh tình trạng thừa cân, béo phì; hạn chế ăn kiêng và không bỏ bữa; hạn chế các món ăn nhiều đồ chiên rán và dầu mỡ; tập thể dục đều đặn để tăng cường sức khỏe toàn diện, bao gồm cả sức khỏe tuyến tụy.

Bên cạnh đó, người dân cũng nên chủ động chú ý các dấu hiệu sức khỏe. Khám định kỳ sỏi mật, mỡ máu, các bệnh rối loạn chuyển hóa khác giúp ngăn ngừa nguy cơ viêm tụy. Khi có các triệu chứng bất thường như đau bụng, trướng bụng, nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa, đa khoa để được tầm soát, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.