Bệnh viện Phúc Yên đã cứu sống bệnh nhân 60 tuổi mắc viêm tụy cấp nặng do sỏi mật, nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên vừa tiếp nhận người bệnh N.T.H (60 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau quặn vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm buồn nôn. Người bệnh có tiền sử rối loạn lipid máu và từng điều trị viêm tụy cấp cách đây 2 tháng.

Người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt túi mật/ Ảnh BV

Qua thăm khám lâm sàng, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm tụy cấp nặng do sỏi túi mật. Người bệnh được điều trị hồi sức tích cực gồm bù dịch, giảm đau, nhịn ăn hoàn toàn và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng viêm tụy ổn định và người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Sau mổ 3 ngày, người bệnh ổn định, vết mổ khô, ăn uống và đại tiện bình thường. Viêm tụy cấp do sỏi túi mật là một trong những thể bệnh nguy hiểm, có thể dẫn đến suy đa tạng hoặc tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Theo Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, khi bị viêm tụy cấp do sỏi mật, người bệnh có thể gặp các triệu chứng: đau bụng vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải, lan ra sau lưng; buồn nôn, nôn ói nhiều; sốt, vàng da, vàng mắt (khi có tắc mật).

Khi xuất hiện các dấu hiệu trên, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Tiêu hóa hoặc Cấp cứu để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Để phòng ngừa sỏi túi mật gây biến chứng viêm tụy cấp, mọi người cần: khám sức khỏe định kỳ, siêu âm bụng để phát hiện sỏi sớm; điều chỉnh chế độ ăn uống, hạn chế chất béo, đồ chiên rán; tăng rau xanh, trái cây và uống đủ nước; giữ cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn. Khi có đau bụng bất thường, không tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc men tiêu hóa, hãy đến bệnh viện kiểm tra.

Sỏi mật hình thành từ một số chất trong túi mật. Ảnh minh họa/Internet

Sỏi túi mật có thể âm thầm trong nhiều năm, nhưng biến chứng viêm tụy cấp có thể xảy ra chỉ trong vài giờ và đe dọa tính mạng của người bệnh. Khám sớm – Phát hiện sớm – Điều trị sớm là chìa khóa bảo vệ tuyến tụy và sự sống của người bệnh.

Những năm gần đây, Khoa Ngoại Tổng hợp đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều trường hợp viêm tụy cấp do sỏi túi mật, khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng xử trí sớm, hiệu quả của các bác sĩ trong việc giúp bệnh nhân sớm quay trở lại với cuộc sống hàng ngày.