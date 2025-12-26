Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân 60 tuổi mắc viêm tụy cấp nặng do sỏi mật

Bệnh viện Phúc Yên đã cứu sống bệnh nhân 60 tuổi mắc viêm tụy cấp nặng do sỏi mật, nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bình Nguyên

Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên vừa tiếp nhận người bệnh N.T.H (60 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau quặn vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm buồn nôn. Người bệnh có tiền sử rối loạn lipid máu và từng điều trị viêm tụy cấp cách đây 2 tháng.

Người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt túi mật/ Ảnh BV

Qua thăm khám lâm sàng, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm tụy cấp nặng do sỏi túi mật. Người bệnh được điều trị hồi sức tích cực gồm bù dịch, giảm đau, nhịn ăn hoàn toàn và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng viêm tụy ổn định và người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Sau mổ 3 ngày, người bệnh ổn định, vết mổ khô, ăn uống và đại tiện bình thường. Viêm tụy cấp do sỏi túi mật là một trong những thể bệnh nguy hiểm, có thể dẫn đến suy đa tạng hoặc tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Theo Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, khi bị viêm tụy cấp do sỏi mật, người bệnh có thể gặp các triệu chứng: đau bụng vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải, lan ra sau lưng; buồn nôn, nôn ói nhiều; sốt, vàng da, vàng mắt (khi có tắc mật).

Khi xuất hiện các dấu hiệu trên, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Tiêu hóa hoặc Cấp cứu để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Để phòng ngừa sỏi túi mật gây biến chứng viêm tụy cấp, mọi người cần: khám sức khỏe định kỳ, siêu âm bụng để phát hiện sỏi sớm; điều chỉnh chế độ ăn uống, hạn chế chất béo, đồ chiên rán; tăng rau xanh, trái cây và uống đủ nước; giữ cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn. Khi có đau bụng bất thường, không tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc men tiêu hóa, hãy đến bệnh viện kiểm tra.

Sỏi mật hình thành từ một số chất trong túi mật. Ảnh minh họa/Internet
Sỏi mật hình thành từ một số chất trong túi mật. Ảnh minh họa/Internet

Sỏi túi mật có thể âm thầm trong nhiều năm, nhưng biến chứng viêm tụy cấp có thể xảy ra chỉ trong vài giờ và đe dọa tính mạng của người bệnh. Khám sớm – Phát hiện sớm – Điều trị sớm là chìa khóa bảo vệ tuyến tụy và sự sống của người bệnh.

Những năm gần đây, Khoa Ngoại Tổng hợp đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều trường hợp viêm tụy cấp do sỏi túi mật, khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng xử trí sớm, hiệu quả của các bác sĩ trong việc giúp bệnh nhân sớm quay trở lại với cuộc sống hàng ngày.

Sỏi túi mật là sự hình thành các tinh thể rắn trong túi mật – một cơ quan nhỏ nằm dưới gan, có chức năng dự trữ và cô đặc dịch mật giúp tiêu hóa chất béo. Sỏi hình thành khi thành phần của dịch mật bị mất cân bằng (thường là dư thừa cholesterol, bilirubin hoặc thiếu muối mật), dẫn đến kết tủa và tạo sỏi.

Sỏi có thể có nhiều dạng: sỏi cholesterol, sỏi sắc tố mật hoặc sỏi hỗn hợp. Kích thước sỏi dao động từ vài mm đến vài cm, có thể là một viên hoặc nhiều viên nhỏ. Những viên sỏi lớn có thể gây tắc nghẽn đường mật, dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Trong một số trường hợp, sỏi túi mật liên quan trực tiếp đến các bệnh lý nguy hiểm như: viêm túi mật, viêm tụy cấp, ung thư túi mật…

Theo bác sĩ, nhiều bệnh nhân không biết mình mắc bệnh, chỉ đến khi gặp biến chứng thì mức độ nguy hiểm mới được bộc lộiệc chẩn đoán, điều trị muộn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nặng nề, như rối loạn điện giải, mất nước, tổn thương ruột, viêm phúc mạc. Tỷ lệ tử vong dao động 15-20%, đặc biệt cao ở người lớn tuổi hoặc có các bệnh lý nền như suy tim, suy thận, do thường chẩn đoán trễ và thể trạng suy kiệt.

Các bệnh truyền nhiễm nhóm B đã có vắc xin

Ngành y tế nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nhóm B như HPV, RSV, Hib và phế cầu để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Mới đây, Bộ Y tế đã bổ sung 9 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B gồm: bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus), bệnh do Haemophilus influenzae týp b (Hib), bệnh do phế cầu, viêm đường hô hấp do virus hợp bào (RSV), viêm phổi do vi khuẩn Legionella pneumophila, bệnh do vi khuẩn Whitmore, bệnh do virus Chikungunya, ngộ độc thịt do vi khuẩn Clostridium botulinum, bệnh do vi khuẩn Listeria monocytogenes. Trong đó, các bệnh do virus HPV, RSV, phế cầu, Hib có thể phòng ngừa bằng tiêm vắc-xin.

Bộ Y tế xác định nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Các bệnh này được đánh giá là có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt là RSV ở trẻ nhỏ.

Sốt liên tục 10 ngày, trẻ 15 tuổi biến chứng nguy kịch vì Whitmore

Người dân cần hạn chế cho trẻ nhỏ chơi ở vùng bùn đất, nguồn nước ô nhiễm. Người lao động thường xuyên tiếp xúc với đất và nước nên sử dụng bảo hộ.

Theo lời kể của gia đình, hơn 10 ngày trước khi nhập viện, trẻ có biểu hiện sốt nóng từng cơn, cao nhất 38,5 độ, kèm ho nhiều, mệt mỏi, ăn uống kém, không điều trị gì, tình trạng nặng dần sốt cao liên tục đau ngực khó thở thể trạng suy kiệt.

Trẻ được gia đình đưa đến điều trị ở Bệnh viện Như Thanh nhưng tình trạng nặng hơn, chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng suy kiệt, nhiễm trùng nhiễm độc nặng, khó thở đau ngực nhiều, sốt cao liên tục.

Bộ Y tế bổ sung 3 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vào nhóm A

3 bệnh mới gồm cúm A(H5N6), cúm A(H9N2) và Nipah được thêm vào danh mục nhóm A, tăng cường giám sát các dịch bệnh nguy hiểm.

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định mới, bổ sung ba bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vào nhóm A gồm cúm A(H5N6), cúm A(H9N2) và Nipah – những tác nhân có khả năng lan nhanh, phát tán rộng và gây tử vong cao.

Đây là nhóm bệnh yêu cầu giám sát nghiêm ngặt và xử lý khẩn cấp theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

