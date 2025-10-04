Loại củ được ví như nhân sâm Hàn Quốc

Củ sen được ví như nhân sâm Hàn Quốc vì chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Củ sen có tên gọi theo Đông Y là liên ngẫu, chính là phần rễ của cây sen, nằm phía dưới lớp bùn. Nó có tên khoa học là Rhizoma Nelumbinis.

Củ sen được thu hoạch chủ yếu vào mùa thu. Đây là nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực Việt Nam. Củ sen cũng được ví như nhân sâm Hàn Quốc vì chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Loại củ này vì sống ở bùn lầy nên hầu như không chứa thuốc trừ sâu, giúp mọi người an tâm khi sử dụng.

Theo chuyên gia dinh dưỡng. củ sen chứa nhiều vitamin C, vitamin B6, kali và chất xơ… trong đó chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, tăng cường miễn dịch, bổ phổi. Vitamin B có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ.

Thúc đẩy tuần hoàn máu

Tác dụng của củ sen là thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp tăng cường oxy hóa các cơ quan và cũng tăng các chức năng và mức năng lượng. Sự hiện diện của đồng và sắt với số lượng có ý nghĩa hỗ trợ sản xuất các tế bào hồng cầu, giảm nguy cơ thiếu máu, tăng lưu lượng máu cũng như sức sống.

Kiểm soát huyết áp, tăng cường dòng chảy của máu

Củ sen chứa một lượng đáng kể kali giúp duy trì sự cân bằng của chất lỏng và ngăn ngừa tác động của natri trong máu. Kali hoạt động như một chất giãn mạch giúp thư giãn các mạch máu, giảm độ cứng và co lại, tăng lưu lượng máu và giảm căng thẳng cho hệ thống tim mạch. Kali rất quan trọng cho hoạt động thần kinh, vận chuyển máu và chất lỏng đến não.

Tác dụng của củ sen là thúc đẩy tuần hoàn máu. Ảnh minh họa/Internet

Giảm táo bón

Củ sen chứa nhiều chất xơ giúp tăng lượng phân và dễ đi tiêu. Điều này có thể làm giảm táo bón, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng qua đường tiêu hóa và bài tiết dịch vị, kích thích nhu động ở cơ ruột và dễ đi tiêu.

Hoạt động chống oxy hóa

Trung bình cứ 100 gam củ sen lại cung cấp lên tới 73% nhu cầu Vitamin C cho cơ thể bạn mỗi ngày. Như chúng ta đã biết Vitamin C là một chất chống oxy hóa được tìm thấy với số lượng lớn. Nó rất quan trọng cho sự hình thành collagen; duy trì sức mạnh và tính toàn vẹn trong các cơ quan, mạch và da. Nó tăng cường các chức năng miễn dịch. Ngoài ra, Vitamin C loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể dẫn đến các tình trạng sức khỏe như bệnh tim và ung thư.

Củ sen còn chứa các hợp chất phenolic được biết đến như là chất chống oxy hóa tự nhiên.

Ngăn ngừa bệnh tim

Kali là một chất làm giãn mạch và chất xơ có khả năng làm sạch cholesterol. Cùng với lượng kali giúp thông mạch, và chất xơ để giảm bớt cholesterol trong cơ thể, pyridoxine từ củ sen cũng giúp kiểm soát hàm lượng homocystein trong máu. Homocysteine chính là “kẻ thù” gây ra cơn đau tim.

Điều chỉnh trọng lượng

Củ sen giúp kiểm soát cân nặng do hàm lượng calo thấp và nhiều chất xơ, chất dinh dưỡng. Nó cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng và giúp no trong thời gian dài, làm giảm nguy cơ ăn quá nhiều, rất phù hợp với những người đang ăn kiêng và cũng giúp kiểm soát được bệnh béo phì.

Củ sen là một phần rễ của cây sen ở dưới lớp bùn. Ảnh minh hoạ/Internet

Hàm lượng vitamin A cao

Củ sen là nguồn cung cấp Vitamin A tuyệt vời giúp tăng cường sức khỏe của da, mắt và tóc. Các hoạt động chống oxy hóa ngăn ngừa các bệnh về mắt và thoái hóa điểm vàng, đẩy nhanh quá trình chữa bệnh, giảm viêm và các bệnh về da.

Thúc đẩy phát triển trí não

Pyridoxine nằm trong nhóm vitamin tổng hợp nhóm B. Nó có khả năng tương tác trực tiếp với các thụ thể thần kinh ở trong não có ảnh hưởng tới tâm trạng cũng như trạng thái tinh thần của bạn. Nó giúp kiểm soát các căn bệnh đau đầu, stress và nóng giận. Bởi hoa sen là biểu tượng của hòa bình và thuần khiết trong hàng thế kỷ qua, củ sen đã chứng minh được công dụng này.

Chữa chứng rối loạn hô hấp

Nghiên cứu chỉ ra rằng củ sen có lợi cho hệ hô hấp. Nó giúp làm sạch và cung cấp sức mạnh cho hệ hô hấp. Bạn có thể uống trà củ sen để giảm ho. Hương sen tỏa ra từ làn khói giúp làm sạch chất nhầy ở hệ hô hấp. Bạn cũng có thể uống sinh tố củ sen nghiền để trị các bệnh đường hô hấp như bệnh hen suyễn và bệnh lao.

Giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do

Một nghiên cứu cũng đã chỉ ra, củ sen có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa mạnh như polyphenol và flavonoid cao… giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó ngăn ngừa các bệnh mãn tính như tim mạch và ung thư.