Cắt u nang bạch huyết khổng lồ, cứu bé gái 2 tuổi khỏi nguy kịch

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa cắt bỏ thành công khối u nang bạch huyết khổng lồ phát triển nhanh bất thường, cứu bé gái 2 tuổi khỏi nguy kịch.

U khổng lồ to gấp rưỡi sau 1 đêm, trẻ suy hô hấp nguy kịch

Chỉ sau một đêm, khối u nang bạch huyết vùng cổ của bé gái 2 tuổi bất ngờ sưng to gấp rưỡi và sau 2 ngày đã tăng kích thước gấp 3 lần, chiếm hết 3/4 vùng cổ của trẻ, gây chèn ép nghiêm trọng đường thở, khiến trẻ suy hô hấp, phải thở máy.

Trước tình thế nguy kịch đe dọa đến tính mạng, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã quyết định phẫu thuật khẩn cấp, bóc tách thành công khối u khổng lồ, giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Sự phát triển nhanh bất thường của khối u: Từ trạng thái ổn định (1), khối u sưng to gây chèn ép đường thở (2) và tiếp tục phát triển ngay trước thời điểm phẫu thuật (3)

- Ảnh BVCC

Bệnh nhi là bé P.A (2 tuổi, ở Ninh Bình). Theo gia đình, trẻ được phát hiện dị dạng bạch huyết vùng cổ góc hàm trái từ trong bào thai. Sau sinh, khối u khá ổn định, trẻ không đau hay khó thở nên gia đình dự định đợi con lớn hơn mới can thiệp.

Tuy nhiên, một ngày trước khi vào bệnh viện địa phương, khối u đột ngột phát triển mạnh, chèn ép vùng cổ của trẻ. “Chỉ sau một đêm, khối u đã to lên gấp rưỡi và tiếp tục phình ra rất nhanh. Nhìn con không thở được, gia đình vô cùng hoảng sợ”, bố bệnh nhi nhớ lại.

Khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, tình trạng của bé P.A diễn biến rất xấu. Trẻ suy hô hấp nặng, phải đặt nội khí quản và thở máy hỗ trợ.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy khối u kích thước “khổng lồ” (86x101x99mm), chiếm tới 3/4 vùng cổ, đang chảy máu cấp tính bên trong. Khối u chèn ép, đẩy lệch hoàn toàn thanh quản, khí quản và thực quản, gây hẹp lòng thanh hầu, đe dọa trực tiếp tính mạng trẻ do nguy cơ suy hô hấp, suy tuần hoàn và mất máu cấp.

Ngay cả khi trẻ đã rơi vào tình trạng suy hô hấp, phải thở máy thì khối u vẫn tiếp tục phát triển, đe dọa tính mạng bệnh nhi.

Ê-kíp phẫu thuật bóc tách khối u bằng những thao tác chính xác, để bảo tồn mạch máu và dây thần kinh cho bé P.A - Ảnh BVCC

Hội chẩn toàn viện, phẫu thuật khẩn cấp và thành công ngoạn mục

Trước tình thế nguy cấp, PGS.TS. Phạm Duy Hiền – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã trực tiếp chủ trì hội chẩn toàn bệnh viện, chỉ đạo phẫu thuật khẩn cấp để cứu sống bệnh nhi.

TS.BS. Đặng Hoàng Thơm, Trưởng khoa Sọ mặt và Tạo hình, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi nhận định đây là một ca phẫu thuật đầy rủi ro. Thông thường, u nang bạch huyết có thể điều trị bằng tiêm xơ, tuy nhiên, trường hợp này khối u quá lớn, nhiều nang và đang chảy máu cấp khiến kích thước khối u tiếp tục phát triển nhanh, chèn ép đường thở, do đó phẫu thuật là phương pháp duy nhất và phải thực hiện sớm nhất có thể để cứu sống trẻ.

“Thách thức của ca phẫu thuật là khối u đã xâm lấn sâu vào các mạch máu và dây thần kinh vùng cổ, ranh giới với các tổ chức xung quanh không rõ ràng. Việc bóc tách đòi hỏi sự cẩn thận, chính xác tuyệt đối để không làm tổn thương động mạch cảnh và đám rối thần kinh”, TS.BS. Đặng Hoàng Thơm chia sẻ.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Ban Giám đốc Bệnh viện cùng sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên khoa, quá trình điều trị, phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi. Các bác sĩ bóc tách thành công toàn bộ khối u (kích thước thời điểm phẫu thuật lên tới 100x150mm), cắt bỏ hoàn toàn khối u khổng lồ, giải phóng chèn ép.

Đặc biệt, không gây tổn thương bó mạch vùng cổ, bảo tồn nguyên vẹn toàn bộ các cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng, đưa bệnh nhi trở về trạng thái sinh lý bình thường.

TS.BS. Đặng Hoàng Thơm – Trưởng khoa Sọ mặt và Tạo hình thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Hiện sức khỏe bé P.A đã ổn định, tự thở, ăn uống và vận động cổ bình thường. Để đảm bảo kết quả điều trị tốt nhất, dự kiến trẻ sẽ được tiếp tục theo dõi và tiêm xơ bổ sung để làm giảm nguy cơ tái phát của khối u bạch huyết.

Xúc động khi thấy con gái hồi phục, bố bé P.A chia sẻ: “Nghe tin ca mổ thành công, cả gia đình tôi vỡ òa hạnh phúc. May mắn là con được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương kịp thời. Cảm ơn các bác sĩ đã cứu con”.

Khối u khổng lồ chèn ép đường thở đã được cắt bỏ, trả lại vùng cổ thon gọn cho bé P.A

Thành công của ca phẫu thuật một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, luôn sẵn sàng đối mặt với những ca bệnh khó và phức tạp nhất để giành lại sự sống và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em Việt Nam.

Nụ cười rạng rỡ của gia đình bệnh nhi khi chứng kiến sự hồi phục của con - Ảnh BVCC

Các u bạch huyết xuất hiện trước sinh có thể được phát hiện qua siêu âm trong thai kỳ, do đó các thai phụ cần được theo dõi, quản lý chặt chẽ và tư vấn bởi các trung tâm chẩn đoán trước sinh uy tín, giúp trẻ được tiếp cận, theo dõi và điều trị sớm ngay sau khi chào đời, tránh các nguy cơ, biến chứng ảnh hưởng đến chức năng và thẩm mỹ của trẻ.

TS.BS Đặng Hoàng Thơm (Trưởng khoa Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện Nhi Trung ương)