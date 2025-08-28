Hà Nội

Sống Khỏe

Rau dền giúp cải thiện xương khớp, giảm viêm, giải nhiệt

Theo Đông y, rau dền có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt tốt, dùng để trị rôm sảy, mụn nhọt, sát khuẩn và giải nhiệt trong mùa nóng…

Bình Nguyên

Rau dền đa dạng về chủng loại. Trong đó, phổ biến nhất là rau dền đỏ, rau dền cơm, rau dền gai… Bên cạnh khả năng giải nhiệt cơ thể, loại rau này còn nhiều công dụng gồm:

Cải thiện chất lượng xương khớp

Thành phần khoáng chất trong rau dền khá phong phú, đặc biệt hàm lượng canxi chiếm tỷ trọng cao. Theo các nghiên cứu cho thấy hàm lượng canxi trong rau dền cao gấp 3 lần so với rau cải bó xôi, cao gấp 2 lần so với sữa. Vì thế, loại rau này giúp tăng cường độ cứng của xương, đồng thời giảm thiểu nguy cơ loãng xương và các bệnh liên quan đến thiếu canxi.

Giảm tình trạng viêm

Một vài nghiên cứu gần đây đã đưa ra dẫn chứng về chuỗi peptid trong rau dền có tác dụng làm giảm tình trạng viêm sưng trên người, thậm chí nó còn có vai trò trong việc ngăn chặn hoạt động của gốc tự do tấn công các tế bào khỏe mạnh của cơ thể.

Rau dền cung cấp lượng lớn canxi, rất tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Các triệu chứng viêm khớp, bệnh gút hay các vấn đề liên quan đến tình trạng viêm khác được những phân tử chống viêm có trong rau dền tác động tích cực và giảm thiểu nguy cơ.

Giúp ổn định đường huyết

Ăn rau dền thường xuyên giúp người bệnh đái tháo đường ổn định đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng tim mạch do chứa hàm lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Chất xơ trong rau dền hạn chế hấp thu cholesterol và giúp kiểm soát cân nặng, trong khi các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu.

Bổ máu, tốt cho hệ tiêu hóa

Rau dền rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là sắt, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hemoglobin và hồng cầu, giúp phòng ngừa, cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Ngoài ra, loại rau này còn chứa nhiều vitamin (A, C, Folate) và khoáng chất (canxi, magie, mangan) cùng chất xơ cao, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, giúp cải thiện hệ tiêu hóa… Ngoài ra, nước nấu từ cây rau dền còn có tác dụng hỗ trợ điều trị triệu chứng tiêu chảy, xuất huyết hoặc mất nước.

#rau dền tốt cho xương khớp #giảm viêm #giảm sưng #cải thiện sức khỏe xương #hàm lượng canxi trong rau dền #giúp ổn định đường huyết

Bài liên quan

Kiến thức cần biết

Loại rau cực rẻ giúp thải độc gan

Một số loại rau không chỉ là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, mà còn hỗ trợ giải độc gan, thanh nhiệt trong những ngày hè nắng nóng.

Thải độc gan không chỉ giúp bảo vệ gan mà còn giúp duy trì sức khỏe của toàn cơ thể. Việc làm sạch gan khi được thực hiện đúng cách có thể giúp loại bỏ chất độc và hóa chất tích tụ trong gan. Dưới đây là những loại rau có tác dụng thải độc gan cực tốt, giúp gan của bạn được bảo vệ, khỏe mạnh mỗi ngày.
Xà lách
Xà lách không chỉ giàu vitamin và khoáng chất, mà còn chứa Indol - một hợp chất có khả năng kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng Indol có thể giúp giảm lượng chất béo lắng đọng trong gan, đồng thời có thể mở ra tiềm năng cho phương pháp điều trị mới đối với bệnh gan nhiễm mỡ.
Rau má
Theo Y học cổ truyền, rau má có tính mát, vị hơi đắng, không độc, có tác dụng hỗ trợ làm mát cơ thể, giải độc, lợi tiểu, chống viêm… thường được sử dụng để chữa ngứa, rôm sảy, mụn nhọt, thanh nhiệt cơ thể.
Quá trình thanh lọc và thải độc của rau má có thể giúp giảm bớt áp lực đối với hoạt động của gan, đồng thời hỗ trợ tăng cường chức năng của gan.
Loai rau cuc re giup thai doc gan
Ảnh minh hoạ/VTV 
Rau diếp cá
Theo Y học cổ truyền, diếp cá có tính mát, vị hơi chua, mùi hơi tanh giống như mùi cá được sử dụng nhiều trong các bài thuốc dân gian chữa bệnh.
Còn theo Y học hiện đại, rau diếp cá chứa decanoyl-acetaldehyd có tác dụng kháng khuẩn, cùng các dưỡng chất tốt cho sức khỏe khác như vitamin B, A, canxi, chất đạm, chất xơ, sắt, kali… Nhờ khả năng hỗ trợ cơ thể giải độc, thanh lọc cho gan, ăn rau diếp cá có thể giúp hạn chế tình trạng mụn, rôm sảy, mẩn ngứa…
Rau ngót
Rau ngót rất giàu sắt, cùng nhiều vitamin (như C, B1, B2, B6…) và các khoáng chất như protein kali, magie, chất xơ… Nhờ đó, có thể hỗ trợ thanh nhiệt, dễ tiêu hóa, giải độc, làm mát gan, tăng cường bảo vệ gan, cải thiện chức năng gan.
Rau dền
Theo Đông y rau dền có vị ngọt, tính mát có tác dụng thanh nhiệt, làm mát gan, lợi tiểu, sát trùng, trị nhiệt lỵ, huyết nhiệt sinh mụn nhọt. 
Theo Y học hiện đại, rau dền chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như các hợp chất Fe, magie, phốt pho, vitamin B2, vitamin C… Các dưỡng chất này không chỉ hỗ trợ chức năng gan mà còn tốt cho xương khớp, giảm viêm, phòng ngừa ung thư.
Loai rau cuc re giup thai doc gan-Hinh-2
Ảnh minh hoạ/ 24h.com 
Rau muống
Trong các loại rau giải độc gan, rau muống là loại dễ kiếm, dễ trồng và dễ chế biến. Theo nghiên cứu, trong 100g rau muống có khoảng 78g nước, 2,7g protein, 85mg canxi, 31mg photpho, 1,2mg sắt và 20mg vitamin C có thể hỗ trợ bảo vệ gan khỏi các tổn thương do hóa chất độc hại từ thức ăn, môi trường gây ra; đồng thời hỗ trợ làm mát, thanh nhiệt cơ thể, cải thiện và bảo vệ chức năng gan. Ngoài ra, rau muống cũng rất giàu chất xơ và niacin có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ.
Rau mồng tơi
Rau mồng tơi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid và carotenoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do và phòng ngừa ung thư. 
Ngoài ra, rau mồng tơi còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin A, C, K, acid folic, kali, canxi, sắt và magie hỗ trợ giải độc gan, tốt cho hệ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch.
Rau bina
Rau bina được xem là nguồn cung cấp protein tốt nhất từ thực vật. Ngoài ra, rau bina còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, C, K cùng các chất oxy hóa khác giúp đẩy lùi các gốc tự do và hỗ trợ chữa lành các tổn thương gan thận.
Bên cạnh đó, các chất dinh dưỡng có trong rau bina còn giúp trung hòa các hóa chất, kim loại nặng, từ đó hỗ trợ gan giải độc và tăng cường chức năng gan.
Súp lơ xanh (bông cải xanh)
Súp lơ xanh cũng là một trong những loại rau giải độc gan hiệu quả, được nhiều chuyên gia khuyến nghị. Súp lơ xanh chứa nhiều hợp chất kích hoạt enzyme giải độc của gan, nhờ đó tăng cường chức năng và bảo vệ gan hiệu quả.
Ngoài ra, loại rau này còn có tác dụng ngăn ngừa gan nhiễm mỡ nhờ vào chất sulforaphane có tác dụng giảm hấp thụ chất béo trong gan. Đặc biệt, hợp chất thiocyanat trong súp lơ có thể giúp loại bỏ độc tố trong gan.
Loai rau cuc re giup thai doc gan-Hinh-3
 Ảnh minh hoạ/Internet
Bắp cải
Bắp cải chứa nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như kali, vitamin C, lưu huỳnh…. các chất dinh dưỡng này có khả năng kích thích các enzyme giúp giải độc gan, loại bỏ độc tố hiệu quả. Ngoài ra, vitamin C và lưu huỳnh có trong bắp cải có tác dụng thải độc axit uric và các gốc tự do ra khỏi cơ thể.
Nên chọn mua rau sạch, không có thuốc, hóa chất độc hại để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Nên thay đổi các loại rau trong thực đơn hàng ngày, tránh việc sử dụng quá nhiều rau nhằm mục đích giải độc gan. Việc sử dụng rau giải độc gan cần phải kiên trì trong thời gian dài.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Loại quả "cắn dọc ngọt, cắn ngang chát" giúp chống oxy hóa, bổ máu

Không chỉ gây tò mò với vị ngọt – chát đặc biệt, quả chà là còn giàu dưỡng chất, giúp bổ máu, tốt tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và tăng năng lượng.

Vốn được mệnh danh là “kẹo tự nhiên” nhờ vị ngọt đặc trưng, quả chà là từ lâu đã trở thành thực phẩm quen thuộc trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt ở Trung Đông. Không chỉ được ưa chuộng bởi hương vị, loại quả nhỏ bé này còn ẩn chứa nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, nếu được sử dụng đúng cách.

qua-cha-la.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Na đang vào mùa, cực bổ dưỡng cho sức khỏe

Quả na chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như chất xơ, khoáng chất và vitamin cùng nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác, mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe.

Mùa na là vào tháng 8, thời gian thu hoạch na khá ngắn, chỉ tầm 1 tháng, vì vậy mua na vào giữa tháng 8 là thời điểm na chín ngọt và ngon nhất.

Theo chuyên gia, lợi ích của quả na đến từ hàm lượng chất chống oxy hóa, chất xơ và vi chất dinh dưỡng. Nó có các đặc tính chống viêm và các chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và nhận thức.

Xem chi tiết

