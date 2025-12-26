[INFOGRAPHIC] Chăm sóc mắt trong thời đại công nghệ

Cứu sống bệnh nhân 60 tuổi mắc viêm tụy cấp nặng do sỏi mật Bệnh viện Phúc Yên đã cứu sống bệnh nhân 60 tuổi mắc viêm tụy cấp nặng do sỏi mật, nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Cao Bằng phát hiện hơn 2,2 tấn lá cây thuốc lá khô không rõ nguồn gốc Lực lượng chức năng Cao Bằng tạm giữ hàng tấn lá cây thuốc lá khô không có giấy tờ hợp lệ, mở rộng điều tra xử lý theo pháp luật.

Cắt u nang bạch huyết khổng lồ, cứu bé gái 2 tuổi khỏi nguy kịch Thách thức của ca phẫu thuật là khối u đã xâm lấn sâu vào các mạch máu và dây thần kinh vùng cổ, ranh giới với các tổ chức xung quanh không rõ ràng.

Loại thịt vàng giàu collagen giúp xương khớp chắc khỏe, cơ bắp phục hồi Gân bò giàu collagen, giúp bảo vệ xương khớp, tăng cường cơ bắp, cải thiện tiêu hóa và sức khỏe tim mạch, thích hợp bổ sung hàng ngày.

Nguy cơ uốn ván từ vết xước nhỏ có thể đe dọa tính mạng Người dân cần chủ động tiêm vắc-xin phòng uốn ván đầy đủ và tiêm nhắc lại đúng lịch để tạo “lá chắn” miễn dịch bền vững.

Phép màu cứu người phụ nữ sau 60 phút ngừng tim khi đang ngồi trên ô tô Nguyên nhân gốc rễ khiến chị X bị hạ kali máu dẫn đến ngừng tim là do u tuyến thượng thận.

Cụ bà 105 tuổi nguy kịch vì sỏi ống mật chủ, viêm túi mật hoại tử Trường hợp trên là minh chứng rõ ràng rằng tuổi cao không đồng nghĩa với “hết cơ hội điều trị”, nếu bệnh được phát hiện kịp thời và lựa chọn đúng phương pháp.

Cứu thành công ca tăng kali máu nguy kịch ở Nghệ An Bệnh viện Nội tiết Nghệ An thành công trong việc điều trị ca tăng kali máu nặng, cảnh báo người bệnh thận mạn cần tuân thủ điều trị đúng hướng.

Nghị lực phi thường của cậu bé 5 tuổi bị cha đốt xăng phỏng đến 80% Hành trình chiến đấu với từng vết bỏng, nơi từng khoảnh khắc như đều đang đứng trước lằn ranh sinh tử, bé L. vẫn kiên cường.

Người đàn ông Cao Bằng ngộ độc do ăn canh tự nấu từ củ ấu tàu Bác sĩ cảnh báo về độc tính của củ ấu tàu, khuyến cáo không tự ý sử dụng để tránh nguy hiểm đến tính mạng.

[INFOGRAPHIC] Mẹo trang điểm nhanh cho người bận rộn Chỉ cần vài mẹo trang điểm nhanh, bạn đã sẵn sàng ra ngoài trong tích tắc mà vẫn rạng rỡ.

Loại nước thảo mộc quen thuộc giúp hỗ trợ chức năng thận Râu ngô chứa hợp chất chống oxy hóa, hỗ trợ bài tiết nước tiểu và ổn định huyết áp, giúp thận khỏe mạnh mà không gây rối loạn điện giải.

Cứu trẻ song thai sinh non nặng chưa đến 1 kg viêm ruột hoại tử nặng Viêm ruột hoại tử là bệnh lý nặng, thường gặp ở trẻ sinh non, nhẹ cân, đặc biệt trong các trường hợp song thai một nhau có hội chứng truyền máu song thai.

Cứu sống bệnh nhân 14 tuổi bị vỡ gan ở Quảng Trị Sau nhiều ngày được điều trị tích cực, bệnh nhân Trương Ngọc S. (14 tuổi, tỉnh Quảng Trị) đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, hồi phục tốt.

Gắp thành công 2 chiếc răng giả bỏ quên trong phổi bệnh nhân hơn 20 năm Dị vật là hai chiếc răng giả mắc kẹt trong phổi hơn 20 năm khiến bệnh nhân viêm phổi liên tục, đã được các bác sĩ nội soi lấy ra an toàn.

[INFOGRAPHIC] Phòng ngừa bệnh tiểu đường từ chế độ ăn uống Chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tiểu đường. Lựa chọn thực phẩm phù hợp giúp bảo vệ sức khỏe.

Uống gì để hỗ trợ đào thải axit uric trong mùa đông? Thời tiết lạnh khiến quá trình chuyển hóa chậm lại, làm axit uric dễ tăng cao. Việc lựa chọn đồ uống phù hợp giúp hỗ trợ đào thải, hạn chế gout bùng phát.

Cá khoai tẩm Formol nguy hại sức khỏe thế nào? Bộ Y tế cảnh báo độc hại từ Formol trong hải sản, khuyến nghị mua hàng tại địa chỉ uy tín, kiểm tra nguồn gốc để phòng tránh nguy hiểm.

Công ty Pymepharco bị phạt 80 triệu vì vi phạm chất lượng thuốc Pyfaclor Kid Cục Quản lý Dược vừa xử phạt Công ty Pymepharco 80 triệu đồng do vi phạm chất lượng thuốc Pyfaclor Kid nhiều lần, thu hồi các lô thuốc vi phạm.