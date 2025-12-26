[INFOGRAPHIC] Chăm sóc mắt trong thời đại công nghệ

Mới đây, loạt ảnh đời thường của "nữ thần Liên Quân" Phương Thảo trong chuyến dạo phố Singapore nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Bệnh viện Phúc Yên đã cứu sống bệnh nhân 60 tuổi mắc viêm tụy cấp nặng do sỏi mật, nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Lực lượng chức năng Cao Bằng tạm giữ hàng tấn lá cây thuốc lá khô không có giấy tờ hợp lệ, mở rộng điều tra xử lý theo pháp luật.
Gân bò giàu collagen, giúp bảo vệ xương khớp, tăng cường cơ bắp, cải thiện tiêu hóa và sức khỏe tim mạch, thích hợp bổ sung hàng ngày.
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An thành công trong việc điều trị ca tăng kali máu nặng, cảnh báo người bệnh thận mạn cần tuân thủ điều trị đúng hướng.
Bác sĩ cảnh báo về độc tính của củ ấu tàu, khuyến cáo không tự ý sử dụng để tránh nguy hiểm đến tính mạng.
Chỉ cần vài mẹo trang điểm nhanh, bạn đã sẵn sàng ra ngoài trong tích tắc mà vẫn rạng rỡ.
Râu ngô chứa hợp chất chống oxy hóa, hỗ trợ bài tiết nước tiểu và ổn định huyết áp, giúp thận khỏe mạnh mà không gây rối loạn điện giải.
Sau nhiều ngày được điều trị tích cực, bệnh nhân Trương Ngọc S. (14 tuổi, tỉnh Quảng Trị) đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, hồi phục tốt.
Dị vật là hai chiếc răng giả mắc kẹt trong phổi hơn 20 năm khiến bệnh nhân viêm phổi liên tục, đã được các bác sĩ nội soi lấy ra an toàn.
Chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tiểu đường. Lựa chọn thực phẩm phù hợp giúp bảo vệ sức khỏe.
Thời tiết lạnh khiến quá trình chuyển hóa chậm lại, làm axit uric dễ tăng cao. Việc lựa chọn đồ uống phù hợp giúp hỗ trợ đào thải, hạn chế gout bùng phát.
Bộ Y tế cảnh báo độc hại từ Formol trong hải sản, khuyến nghị mua hàng tại địa chỉ uy tín, kiểm tra nguồn gốc để phòng tránh nguy hiểm.
Cục Quản lý Dược vừa xử phạt Công ty Pymepharco 80 triệu đồng do vi phạm chất lượng thuốc Pyfaclor Kid nhiều lần, thu hồi các lô thuốc vi phạm.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu dừng bán và sử dụng lô Tang ký sinh nhập khẩu vi phạm, phối hợp kiểm tra, thông báo rộng rãi để đảm bảo an toàn.