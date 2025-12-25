Nghị lực phi thường của cậu bé 5 tuổi bị cha đốt xăng phỏng đến 80%

Chắc hẳn nhiều người vẫn còn ám ảnh vụ việc đau lòng xảy ra vào giữa tháng 8 vừa qua, khi hai em nhỏ ở Tây Ninh bị chính cha ruột đổ xăng lên người và châm lửa. Vụ cháy xảy ra vào sáng sớm tại một phòng trọ, đã khiến cả gia đình chịu thương tích nghiêm trọng.

Khi đó, bé L. (5 tuổi) nhập viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch: bỏng độ II-III trên diện tích đến 80% cơ thể, bao gồm đầu, mặt, cổ, thân mình, tay chân và cơ quan sinh dục. Tay chân đổi màu từ trắng đến cháy xám, đáy trắng nhợt, rỉ máu, da bong tróc nhiều vị trí, vết bỏng dơ, có nhiều bụi than bám dính.

Trẻ bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, các đầu ngón tay chân sạm đen, mạch 175 lần/phút, phải thở máy, được bù dịch chống sốc liên tục và trải qua những thời khắc sinh tử mỗi ngày.

Hành trình 96 ngày điều trị đầy gian nan con đã vượt qua - Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, sau khi được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức Ngoại, bệnh nhi đã được chuyển điều trị tiếp tại khoa Chấn thương chỉnh hình – Bỏng – Tạo hình.

Hành trình 96 ngày điều trị là một chặng đường dài đầy gian nan. Trẻ được nằm phòng cách ly, với drap, tã được hấp hoàn toàn tiệt khuẩn và được chăm sóc tích cực hỗ trợ hô hấp. Các vết thương được chăm sóc bằng gạc sinh học cao cấp, rạch giải áp chèn ép khoang 2 chân, đặt VAC vết phỏng, ghép da từ cậu ruột, chăm sóc dinh dưỡng tĩnh mạch, nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày.

Suốt 96 ngày qua, trẻ không “chiến đấu” một mình. Tình yêu thương và sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã cùng bé đi qua những ngày tháng khó khăn ấy. Khi các vết thương phỏng lành dần, bé đã được khám tâm lý, tập vật lý trị liệu để tránh sẹo co rút.

Bệnh nhi đã nói lời cảm ơn các y bác sĩ trong ngày xuất viện - Ảnh BVCC

Theo chia sẻ của Điều dưỡng Thanh Trúc – Điều dưỡng Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình – Bỏng – Tạo hình, bé L. được tất cả các bác sĩ, điều dưỡng yêu mến.

"Ngày xuất viện, con đã nói lời cảm ơn các bác, các cô. Con vẫn mang nỗi ám ảnh với khoa Hồi sức Ngoại – nơi con đã trải qua những ngày tháng đau đớn nhất – nên không dám bước qua để chào các bác. Người cậu phải vờ đưa con đi chơi mới đưa được con sang. Khi nhận quà, con vẫn nở nụ cười, ánh lên sự vui mừng và lòng biết ơn.

Khi bắt đầu tập vật lý trị liệu, bé đau lắm vì các vết sẹo căng cứng, nhưng vẫn cố gắng, cho thấy ý chí sống phi thường của một cậu bé chưa tròn 6 tuổi. Chúng tôi cũng rất thương bà ngoại và cậu của con, luôn lo lắng, chăm sóc con từng ngày”, điều dưỡng Trúc chia sẻ.

Bé hồi phục và được xuất viện - Ảnh BVCC

Được biết gia đình bé gồm ba, mẹ, chị gái đều kém may mắn và không qua khỏi, chỉ có bé may mắn vượt qua giai đoạn nguy kịch, phục hồi sức khỏe. Bé có hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều trị rất tốn kém, nên đã được phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vận động mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị.