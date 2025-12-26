Sưng đau tinh hoàn uống thuốc gây hoại tử nặng phải cắt bỏ

Các bác sĩ tại Khoa Thận niệu – Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phẫu thuật cho một trường hợp bé trai 14 tuổi nhập viện trong tình trạng cấp cứu do xoắn tinh hoàn. Điều đáng lưu ý, bệnh nhi đến viện ở giai đoạn muộn, dẫn đến tổn thương tinh hoàn không thể hồi phục.

Theo bệnh sử, bệnh nhi khởi phát cơn đau ở tinh hoàn phải đột ngột. Gia đình đã đưa bé đi khám tại địa phương và được cho uống thuốc điều trị. Tuy nhiên, sau hơn 2 ngày dùng thuốc, tình trạng sưng đau không giảm mà còn tăng dần. Đến giờ thứ 55 kể từ khi khởi phát triệu chứng, gia đình mới cho bé đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp nghi ngờ xoắn tinh hoàn điển hình và lập tức chuyển mổ cấp cứu khẩn. Ê-kíp phẫu thuật do BS.CK1 Phan Nguyễn Ngọc Tú và ThS.BS Đinh Nguyễn Hoài Thanh trực tiếp thực hiện.

Quá trình phẫu thuật ghi nhận tinh hoàn phải bị xoắn 1,5 vòng. Tình trạng xoắn chặt kéo dài hơn 2 ngày khiến mạch máu nuôi bị tắc nghẽn hoàn toàn, dẫn đến tinh hoàn tím đen, hoại tử nặng nề. Mặc dù các phẫu thuật viên đã tiến hành tháo xoắn, ủ ấm nhưng tinh hoàn không có dấu hiệu hồi phục. Ê-kíp đã tiến hành cắt bỏ tinh hoàn phải.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Nhận định về trường hợp này dưới góc độ chuyên môn, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: "Mỗi năm Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận điều trị cho khoảng 30 trường hợp xoắn tinh hoàn với tỷ lệ cắt bỏ tinh hoàn khoảng 2/3 các trường hợp.

Xoắn tinh hoàn là một bệnh lý cấp cứu tối khẩn trong ngoại nhi, xảy ra khi thừng tinh bị xoắn quanh trục, làm tắc nghẽn mạch máu nuôi dưỡng tinh hoàn. Hậu quả của tình trạng này kéo dài sẽ làm tinh hoàn hoại tử không hồi phục.

Nếu được tháo xoắn càng sớm, khả năng bảo tồn tinh hoàn càng cao. Trong 'thời gian vàng' (6 giờ đầu từ lúc khởi phát triệu chứng) khả năng bảo tồn tinh hoàn có thể lên đến gần 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm rất nhanh theo thời gian và sau 24 giờ, khả năng cứu được tinh hoàn là gần như bằng không".

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch cảnh báo, sai lầm thường gặp nhất là việc chẩn đoán nhầm với viêm tinh hoàn hoặc sự chủ quan, e ngại của trẻ ở độ tuổi dậy thì khiến việc thăm khám bị trì hoãn. Việc mất đi một bên tinh hoàn tuy vẫn duy trì được chức năng nội tiết và sinh sản nhờ bên còn lại, nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và thẩm mỹ của trẻ khi trưởng thành.