Sống Khỏe

Cụ bà 105 tuổi nguy kịch vì sỏi ống mật chủ, viêm túi mật hoại tử

Trường hợp trên là minh chứng rõ ràng rằng tuổi cao không đồng nghĩa với “hết cơ hội điều trị”, nếu bệnh được phát hiện kịp thời và lựa chọn đúng phương pháp.

Thúy Nga

Đội ngũ bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi dẫn lưu Kehr cấp cứu cho một bệnh nhân 105 tuổi – trường hợp đặc biệt hiếm gặp do tuổi đời rất cao và tình trạng nhập viện nguy kịch.

Nguy kịch vì sỏi gây nhiễm khuẩn nặng

Bệnh nhân là cụ bà Nguyễn Thị N. (105 tuổi, trú tại Phúc Thịnh, Hà Nội). Trước khi nhập viện khoảng hai ngày, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau vùng thượng vị kèm vàng da. Khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn nặng, có dấu hiệu tiền sốc – một tình huống đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi.

soi-ong.png
BSCKI Trần Trung Dũng – Khoa Ngoại Tiêu hóa thăm khám cho bệnh nhân Nguyễn Thị N. sau ca mổ - Ảnh BVCC

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CLVT) cho thấy bệnh nhân bị sỏi đoạn thấp ống mật chủ, gây viêm giãn đường mật trong và ngoài gan. Túi mật căng to, chứa nhiều sỏi.

Trước một bệnh nhân 105 tuổi, ê-kíp điều trị phải đối mặt với thách thức lớn về gây mê hồi sức, nguy cơ tai biến trong và sau phẫu thuật. Sau hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ đã quyết định lựa chọn phẫu thuật nội soi thay vì mổ mở truyền thống.

Theo BSCKI Trần Trung Dũng, Khoa Ngoại Tiêu hóa, người trực tiếp thực hiện ca mổ, phương pháp nội soi mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho người cao tuổi. “Phẫu thuật nội soi giúp giảm tối đa sang chấn, hạn chế đau và tổn thương vết mổ, từ đó bảo tồn thể lực cho bệnh nhân, giúp rút ngắn thời gian hồi phục”, bác sĩ Dũng chia sẻ.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật phẫu thuật và công tác hồi sức, ca mổ đã diễn ra thuận lợi. Bệnh nhân được rút ống nội khí quản ngay sau phẫu thuật và chỉ cần theo dõi tại phòng hồi sức ngoại một đêm trước khi chuyển về khoa điều trị. Sức khỏe của bệnh nhân có sự phục hồi rõ ràng ngay từ ngày đầu hậu phẫu: tri giác tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số huyết động ổn định, da và niêm mạc hồng hào.

Với các chỉ số xét nghiệm và tình trạng lâm sàng tiến triển tốt, bệnh nhân đã được làm các thủ tục xuất viện chỉ sau 5 ngày điều trị. Việc một bệnh nhân 105 tuổi có thể ra viện trong thời gian ngắn sau một ca can thiệp ngoại khoa phức tạp đã khẳng định tính hiệu quả của phương pháp nội soi ít xâm lấn cũng như năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Phòng ngừa theo dõi sỏi mật để tránh biến chứng nguy hiểm

Trường hợp trên là minh chứng rõ ràng rằng tuổi cao không đồng nghĩa với “hết cơ hội điều trị”, nếu bệnh được phát hiện kịp thời và lựa chọn đúng phương pháp. Từ thực tế này, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần chú trọng phòng ngừa và theo dõi sỏi mật để tránh các biến chứng nguy hiểm như viêm đường mật cấp hay sốc nhiễm khuẩn.

Để phòng ngừa sỏi mật, bác sĩ khuyến cáo người dân cần duy trì chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh. Nên hạn chế thực phẩm giàu cholesterol, chất béo bão hòa, đồ chiên rán, thức ăn nhanh; đồng thời giảm rượu bia, đồ uống có gas, cà phê và tránh thuốc lá.

Thay vào đó, tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, thịt nạc, cá, đạm thực vật, sử dụng vừa phải chất béo tốt và uống đủ nước mỗi ngày để hạn chế ứ trệ mật.

Song song với dinh dưỡng hợp lý, việc vận động nhẹ nhàng ít nhất 30 phút/ngày, kiểm soát cân nặng, tránh giảm cân quá nhanh, giữ tinh thần thoải mái và ngủ đủ giấc cũng góp phần quan trọng trong phòng bệnh.

Bên cạnh đó, người dân nên tẩy giun định kỳ, đảm bảo vệ sinh ăn uống, khám sức khỏe định kỳ và quản lý tốt các bệnh lý nền như tiểu đường, bệnh gan. Chủ động theo dõi sức khỏe sẽ giúp phát hiện sớm sỏi mật và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở người cao tuổi.

