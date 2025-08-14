Hà Nội

Sống Khỏe

Lợi ích của quả sông chua

Quả sông chua (quả tai chua) có vị chua thanh được dùng nhiều trong ẩm thực miền Bắc Việt Nam.

Bình Nguyên

Thịt quả sông có vị chua đặc trưng, thường được sử dụng làm gia vị, nấu canh chua, ngâm đường hoặc mật để làm nước giải khát, rất tốt cho sức khỏe.

Giảm căng thẳng

Trong quả sông chua có hoạt chất acid hydroxycitric (HCA) giúp điều chỉnh mức cortisol trong máu. Cortisol là một trong những hormone gây stress thịnh hành nhất. Tác dụng giảm cortisol của acid hydroxycitric (HCA) sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng, nâng cao sức khỏe tinh thần.

Giảm cân

HCA trong quả sông chua có khả năng ngăn cản lượng calo lưu trữ dưới dạng chất béo mà sẽ chuyển thành glycogen - một chất quan trọng cho việc tạo cơ bắp.

Chống trầm cảm

Các hợp chất hữu cơ trong quả sông chua hoạt động như một chất chống trầm cảm, giải phóng serotonin giúp bạn cảm thấy hài lòng, vui vẻ.

Giảm cholesterol

Hydroxycitric Acid (HCA) và một số hợp chất khác trong quả sông chua có thể làm giảm mức cholesterol xấu và làm tăng cholesterol tốt. Từ đó giảm các chứng bệnh như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ, làm giảm huyết áp và bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Điều tiết lượng đường trong máu

Quả sông chua giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Đảm bảo lượng đường trong máu sẽ không tăng đột biến và bất thường.

Tăng cường trao đổi chất

Quả sông chua giúp tăng cường trao đổi chất, tăng tốc độ đốt cháy calo và rút ngắn quá tình giảm cân một cách hiệu quả. Việc đưa vào bữa ăn 1 quả sông chua mỗi ngày sẽ giúp bạn hạn chế chuyển calo thành chất béo.

Quả sông chua - Ảnh minh họa/Nguồn internet

Tăng năng lượng

Khi giảm cân, bạn thường cảm thấy mệt mỏi, cơ bắp không khỏe mạnh. Tuy nhiên, quả sông chua sẽ giúp hạn chế được tình trạng này bằng cách thúc đẩy năng lượng để đánh bại khoảnh khắc “kiệt sức" trong quá trình giảm cân.

Ngăn ngừa cảm giác thèm ăn

Quả sông chua giúp giảm cảm giác thèm ăn, hình thành thói quen giúp cơ thể chỉ ăn vào những thời điểm nhất định, với lượng thức ăn nhất định. Nếu thực hiện chế độ giảm cân, đây chính là một lựa chọn phù hợp.

