Phép màu cứu người phụ nữ sau 60 phút ngừng tim khi đang ngồi trên ô tô

Nguyên nhân gốc rễ khiến chị X bị hạ kali máu dẫn đến ngừng tim là do u tuyến thượng thận.

Thúy Nga

Một bệnh nhân nữ 40 tuổi, ngừng tim ngoại viện kéo dài và hôn mê sâu, đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình cứu sống một cách ngoạn mục. Đây không chỉ là thắng lợi của kỹ thuật y khoa hiện đại mà còn là biểu tượng của sự kiên trì, không bỏ cuộc của những “người lính áo trắng”.

ngung-tim.jpg
Ê- kíp cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Giây phút sinh tử trên chuyến xe định mệnh

Khoảng 18h30 ngày 8/11, chị M.T.X (40 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp không điều trị thường xuyên) đang ngồi trên ghế phụ ô tô thì đột ngột tím tái và mất ý thức. Chị được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình trong tình trạng đã ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn.

Ngay lập tức, một cuộc chạy đua với tử thần được kích hoạt. Suốt 50 phút liên tục, ê-kíp cấp cứu đã kiên trì ép tim, sốc điện và duy trì hồi sinh tim phổi không nghỉ. Chính sự bền bỉ, quyết không từ bỏ dù cơ hội sống sót vô cùng mong manh đã giúp chị X có lại nhịp tim yếu ớt đầu tiên.

Cuộc chiến thầm lặng tại phòng Hồi sức tích cực

Sau khi có lại nhịp tim, bệnh nhân được chuyển ngay đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (HSTC - PCĐ). Tại đây, bác sĩ cho thực hiện các xét nghiệm cần thiết, xác định nguyên nhân cốt lõi gây ngừng tim là tình trạng rối loạn điện giải, hạ kali máu nặng.

Để bảo vệ sự sống và hạn chế di chứng não cho người bệnh, ê–kíp hồi sức đã triển khai Hạ thân nhiệt để bảo vệ tế bào não, lọc máu liên tục điều chỉnh toan kiềm, điện giải.

ngung-tim.png
Ê - kíp cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC


Sự hồi sinh

Sau 12 ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, phép màu đã xuất hiện: Chị X được rút ống nội khí quản, tự thở tốt và bắt đầu những bài tập phục hồi chức năng vận động.

Tròn 1 tháng sau biến cố kinh hoàng, từ một bệnh nhân hôn mê sâu với thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài tổng cộng gần 60 phút, chị X đã tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp tốt, đủ điều kiện xuất viện về với gia đình.

Lời cảnh báo từ "kẻ sát nhân thầm lặng"

Qua các kết quả xét nghiệm và chụp chiếu bác sĩ phát hiện nguyên nhân gốc rễ khiến chị X bị hạ kali máu dẫn đến ngừng tim là do u tuyến thượng thận. Đây là một bệnh lý hiếm gặp, làm thay đổi các hormone trong cơ thể, gây tổn hại nghiêm trọng đến các cơ quan và nguy hiểm đến sức khỏe nếu không được phát hiện sớm.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đi khám ngay nếu có các dấu hiệu:

Tăng huyết áp kịch phát hoặc âm thầm không rõ nguyên nhân.

Đau đầu, nhịp tim nhanh, đổ mồ hôi nhiều.

Mệt mỏi, yếu cơ, thường xuyên bị chuột rút.

Đau âm ỉ vùng bụng trên hoặc thượng vị.

Sống Khỏe

Bệnh nhân hai lần ngừng tim được cứu sống nhờ can thiệp kịp thời

Việc người nhà nhận ra dấu hiệu bất thường, đưa đi viện sớm, cộng với hệ thống can thiệp tim mạch vận hành 24/7 đã giúp giành lại bệnh nhân từ tay tử thần.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, do BS.CKII Trần Nguyễn An Huy phụ trách can thiệp chính, vừa cứu sống một người bệnh nam trung niên trải qua hai lần ngừng tim liên tiếp chỉ trong vòng vài ngày.

Đây là ca bệnh có mức nguy cơ tử vong rất cao do tổn thương mạch vành nặng và diễn tiến nhanh, nhưng đã được xử trí thành công nhờ kích hoạt hệ thống can thiệp cấp cứu 24/7.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bệnh viện Quảng Bình cứu sống bệnh nhân ngưng tim trong phút chót

Ông M. trở lại khỏe mạnh sau ca cấp cứu nhanh chóng và chuyên nghiệp, nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận biết sớm triệu chứng nguy hiểm.

Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình cho biết, ông P.V.M (SN 1963, trú xã Đồng Trạch) đã quay trở lại bệnh viện để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ – những người đã giành lại sự sống cho ông trong ca cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng diễn ra trước đó.

Vào ngày 24/11, ông M. nhập viện trong tình trạng đau vùng thượng vị và bất ngờ rơi vào ngừng tim – ngừng thở chỉ ít phút sau khi bước vào phòng khám.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Trẻ 5 tuổi mắc viêm cơ tim tối cấp, đe dọa tính mạng trong vài giờ

Viêm cơ tim có thể xuất hiện sau nhiễm siêu vi thông thường và diễn tiến rất nhanh. Được điều trị kịp thời, trẻ có cơ hội hồi phục gần như hoàn toàn.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác chuyển tuyến giữa Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, Bệnh viện Nhi Đồng 2 và các chuyên khoa sâu như Hồi sức Tích cực Chống độc, Cấp cứu, Tim mạch, Phẫu thuật – Hồi sức tim mạch lồng ngực, các bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã cứu sống một bé trai bị viêm cơ tim tối cấp bằng kỹ thuật ECMO (VA-ECMO) – một trong những kỹ thuật hồi sức chuyên sâu phức tạp nhất hiện nay.

Diễn tiến bệnh nặng, nguy kịch

Xem chi tiết

