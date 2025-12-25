Phép màu cứu người phụ nữ sau 60 phút ngừng tim khi đang ngồi trên ô tô

Một bệnh nhân nữ 40 tuổi, ngừng tim ngoại viện kéo dài và hôn mê sâu, đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình cứu sống một cách ngoạn mục. Đây không chỉ là thắng lợi của kỹ thuật y khoa hiện đại mà còn là biểu tượng của sự kiên trì, không bỏ cuộc của những “người lính áo trắng”.

Ê- kíp cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Giây phút sinh tử trên chuyến xe định mệnh

Khoảng 18h30 ngày 8/11, chị M.T.X (40 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp không điều trị thường xuyên) đang ngồi trên ghế phụ ô tô thì đột ngột tím tái và mất ý thức. Chị được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình trong tình trạng đã ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn.

Ngay lập tức, một cuộc chạy đua với tử thần được kích hoạt. Suốt 50 phút liên tục, ê-kíp cấp cứu đã kiên trì ép tim, sốc điện và duy trì hồi sinh tim phổi không nghỉ. Chính sự bền bỉ, quyết không từ bỏ dù cơ hội sống sót vô cùng mong manh đã giúp chị X có lại nhịp tim yếu ớt đầu tiên.

Cuộc chiến thầm lặng tại phòng Hồi sức tích cực

Sau khi có lại nhịp tim, bệnh nhân được chuyển ngay đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (HSTC - PCĐ). Tại đây, bác sĩ cho thực hiện các xét nghiệm cần thiết, xác định nguyên nhân cốt lõi gây ngừng tim là tình trạng rối loạn điện giải, hạ kali máu nặng.

Để bảo vệ sự sống và hạn chế di chứng não cho người bệnh, ê–kíp hồi sức đã triển khai Hạ thân nhiệt để bảo vệ tế bào não, lọc máu liên tục điều chỉnh toan kiềm, điện giải.

Sự hồi sinh

Sau 12 ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, phép màu đã xuất hiện: Chị X được rút ống nội khí quản, tự thở tốt và bắt đầu những bài tập phục hồi chức năng vận động.

Tròn 1 tháng sau biến cố kinh hoàng, từ một bệnh nhân hôn mê sâu với thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài tổng cộng gần 60 phút, chị X đã tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp tốt, đủ điều kiện xuất viện về với gia đình.

Lời cảnh báo từ "kẻ sát nhân thầm lặng"

Qua các kết quả xét nghiệm và chụp chiếu bác sĩ phát hiện nguyên nhân gốc rễ khiến chị X bị hạ kali máu dẫn đến ngừng tim là do u tuyến thượng thận. Đây là một bệnh lý hiếm gặp, làm thay đổi các hormone trong cơ thể, gây tổn hại nghiêm trọng đến các cơ quan và nguy hiểm đến sức khỏe nếu không được phát hiện sớm.