Xã hội

Loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng không khắc phục bị 'sờ gáy'

Hàng loạt công trình ở Đại Mỗ (cũ) được kết luận vi phạm, nhưng đến nay chủ đầu tư chưa khắc phục, đang sử dụng kinh doanh nhà trọ.

Đoàn Khang

Liên quan đến loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng nêu tại Kết luận số 215/KL-UBND của UBND quận Nam Từ Liêm (cũ), TP Hà Nội, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục mà đang sử dụng để kinh doanh nhà trọ, ngày 16/10 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội ban hành văn bản số 6325/PC-ANĐT-Đ1 chuyển nội dung phản ánh này của người dân đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho Cơ quan An ninh điều tra biết kết quả.

Ngoài nội dung nêu trên, một số phản ánh khác về quản lý đất đai, đầu tư xây dựng tham nhũng lãng phí, không công khai minh bạch, không khảo sát thiết kế… xảy ra tại địa bàn quận Nam Từ Liêm (cũ) cũng được người dân gửi đến Cơ quan Công an Hà Nội xem xét, giải quyết.

a2-9142.jpg
Công trình số 6 ngõ 167 đường Quang Tiến xây 5 tầng+01 lửng+tum đã đổ tràn thành tầng; mật độ xây dựng 100%. Hiện nay, chủ đầu tư đang sử dụng kinh doanh nhà trọ.

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống nêu thông tin phản ánh của người dân, tại Kết luận số 215/KL-UBND của UBND quận Nam Từ Liêm (cũ), ban hành tháng 4/2025 cho biết, công trình số 50 ngõ 203 đường Tây Mỗ được cấp giấy phép xây dựng số 72/GPXD, số 73/GPXD do ông Nguyễn Quý Hồng và bà Đỗ Thị Hải làm chủ đầu tư vào ngày 2/2/2021. Năm 2021, công trình đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Tại Kết luận số 215/KL-UBND của UBND quận Nam Từ Liêm (cũ), TP Hà Nội ban hành tháng 4/2025 cho biết, công trình số 50 ngõ 203 đường Tây Mỗ được cấp giấy phép xây dựng số 72/GPXD, số 73/GPXD do ông Nguyễn Quý Hồng và bà Đỗ Thị Hải làm chủ đầu tư vào ngày 2/2/2021. Năm 2021, công trình đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

a3.jpg
Công trình số nhà 50 ngõ 203 đường Tây Mỗ xây dựng trên phần đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 301, tờ bản đồ số 02.
s.jpg
Công trình cũng đang sử dụng để kinh doanh nhà trọ.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2024, Đội QLTTXD đô thị Nam Từ Liêm (cũ) mới phát hiện vi phạm và lập biên bản vi phạm đối với công trình số 50 ngõ 203 đường Tây Mỗ, với lỗi vi phạm chủ đầu tư thi công xây dựng công trình sai so với giấy phép xây dựng được cấp với trường hợp cấp phép xây dựng mới.

Ngoài ra, công trình số nhà 50 ngõ 203 đường Tây Mỗ đã xây dựng trên phần đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 301, tờ bản đồ số 02 là tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là vi phạm pháp luật về đất đai, nhưng UBND phường Đại Mỗ (cũ) chưa lập hồ sơ xử lý vi phạm.

Ghi nhận ngày 14/10 của PV cho thấy, công trình số 50 ngõ 203 đường Tây Mỗ có dấu hiệu vẫn chưa được chủ đầu tư khắc phục các vi phạm trật tự xây dựng. Ngược lại, công trình đang sử dụng để kinh doanh nhà trọ.

Tương tự, tại công trình số 6 ngõ 167 đường Quang Tiến; công trình số nhà 12 ngõ 117 đường Quang Tiến; công trình số nhà 60 ngõ 299 đường Đại Mỗ cũng xây sai so với giấy phép. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên cũng cho thấy, phần sai phạm đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Liên quan đến việc thực hiện Kết luận số 215, PV Báo Tri thức và Cuộc sống liên hệ với một đại diện Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tây Mỗ và được vị này cho biết: Toàn bộ hồ sơ các công trình nêu trong Kết luận số 215, phường Tây Mỗ sau khi sáp nhập không được Đội QLTTXD đô thị phường Đại Mỗ (cũ) bàn giao.

