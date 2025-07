Lộ nhiều bất cập trong quản lý mỏ vật liệu xây dựng ở Tây Ninh

Với hành vi mua bán, tàng trữ hơn 107 tấn khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, ông P.V.T đã bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 50 triệu đồng.

Ngày 4/7, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt một cá nhân số tiền 50 triệu đồng vì hành vi mua bán, tàng trữ hơn 107 tấn khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Cụ thể, ngày 2/7/2025, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 63/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.T (SN 1986), địa chỉ phường Đống Đa, TP. Hà Nội; tạm trú tại phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.