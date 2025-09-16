Lĩnh 10 năm tù vì mua bán trái phép chất ma túy

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Hoàng Anh Hiếu bị Tòa án nhân dân khu vực 5 - Quảng Trị tuyên phạt 10 năm tù.

Ngày 16/9, Tòa án nhân dân khu vực 5 - Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Hiếu (SN 1996, trú tại khu phố 11, phường Nam Đông Hà, TP. Đông Hà) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 25/12/2024, Hiếu gặp một người đàn ông tên Long (không rõ lai lịch) và mua 1 gói ma túy với giá 2,2 triệu đồng tại khu vực chùa Từ Minh (phường Nam Đông Hà).

Sau khi mang về nhà kiểm tra, Hiếu phát hiện gói nilon chứa nhiều viên nén màu hồng và 3 viên màu xanh, liền cho vào túi khác cất giấu với mục đích vừa sử dụng vừa bán kiếm lời.

Toàn cảnh phiên toà. Ảnh: Quang Thạnh.

Trong ngày 27/12/2024, Hiếu đã bán ma túy cho nhiều người. Cụ thể, khoảng 9h, Hiếu bán 5 viên ma túy cho Nguyễn Huy Thuận với giá 120 nghìn đồng. Tiếp đó, Hiếu bán 8 viên cho Phạm Quốc Anh với giá 200 nghìn đồng, giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng của anh ruột.

Đến khoảng 11h cùng ngày, Hiếu tiếp tục chuẩn bị 13 viên ma túy để bán cho một người khác, nhưng chưa kịp giao dịch thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, bắt quả tang và thu giữ tang vật.

Khám xét nơi ở, Nguyễn Hoàng Anh Hiếu đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Anh Hiếu 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

