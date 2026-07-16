Liên danh Thăng Long - Thiên Quang trúng thầu Trường Tiểu học Hòa Thắng 2

Ngày 26/6/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Bình Nguyễn Văn Tư đã ký Quyết định số 19/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc công trình Trường Tiểu học Hòa Thắng 2 cho Liên danh Nhà thầu Thăng Long - Thiên Quang. Gói thầu số 03 có giá dự toán được phê duyệt là 12.892.452.322 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, Liên danh Nhà thầu Thăng Long - Thiên Quang đã trúng thầu với giá 12.455.412.487 đồng, thực hiện trong 300 ngày.

Một phần Quyết định số 19/QĐ-BQLDA, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Bình Nguyễn Văn Tư đã ký. Nguồn: MSC.

"Cái bắt tay" trên sân nhà

Liên danh Thăng Long - Thiên Quang gồm, Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thăng Long và Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Thiên Quang không phải là những cái tên xa lạ tại tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý, cả hai đơn vị này đều có trụ sở cùng nằm tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu lịch sử lũy kế từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, đây là hai nhà thầu có "bảng thành tích" đáng nể trong lĩnh vực xây lắp. Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thăng Long (MST: 3400383232, địa chỉ tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) đã tham gia khoảng 166 gói thầu, trúng 155 gói với tổng giá trị trúng thầu lũy kế (gồm liên danh) đạt khoảng 824,8 tỷ đồng.

Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Thiên Quang (MST: 3401203972), địa chỉ trụ sở cùng phường Phú Thủy với Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thăng Long; đã tham gia khoảng 30 gói thầu, trúng 21 gói với tổng giá trị trúng thầu (gồm liên danh) đạt khoảng 196,5 tỷ đồng.

Gói thầu số 03 (Dự án Trường Tiểu học Hòa Thắng 2) dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, mức tiết kiệm ngân sách sau đấu thầu đạt khoảng 3,39%. Dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả thực tế của công tác lập dự toán và tính cạnh tranh thực sự của các hồ sơ dự thầu khi các đối thủ liên tục bị loại bởi những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 32/BCKQ-PV gói thầu trên, có 03 nhà thầu tham dự, nhưng các đối thủ của Liên danh Thăng Long - Thiên Quang đều bị loại ngay ở bước đánh giá kỹ thuật. Lý do được đưa ra chủ yếu là: "Không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật" hoặc thiếu bản vẽ thiết kế, thiếu nhân sự chủ chốt.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.