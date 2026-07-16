Liên danh Thăng Long - Thiên Quang trúng thầu Trường Tiểu học Hòa Thắng 2

Ngày 26/6/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Bình Nguyễn Văn Tư đã ký Quyết định số 19/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc công trình Trường Tiểu học Hòa Thắng 2 cho Liên danh Nhà thầu Thăng Long - Thiên Quang. Gói thầu số 03 có giá dự toán được phê duyệt là 12.892.452.322 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, Liên danh Nhà thầu Thăng Long - Thiên Quang đã trúng thầu với giá 12.455.412.487 đồng, thực hiện trong 300 ngày.
Một phần Quyết định số 19/QĐ-BQLDA, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Bình Nguyễn Văn Tư đã ký. Nguồn: MSC.
"Cái bắt tay" trên sân nhà
Liên danh Thăng Long - Thiên Quang gồm, Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thăng Long và Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Thiên Quang không phải là những cái tên xa lạ tại tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý, cả hai đơn vị này đều có trụ sở cùng nằm tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.
Dữ liệu lịch sử lũy kế từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, đây là hai nhà thầu có "bảng thành tích" đáng nể trong lĩnh vực xây lắp. Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thăng Long (MST: 3400383232, địa chỉ tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) đã tham gia khoảng 166 gói thầu, trúng 155 gói với tổng giá trị trúng thầu lũy kế (gồm liên danh) đạt khoảng 824,8 tỷ đồng.
Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Thiên Quang (MST: 3401203972), địa chỉ trụ sở cùng phường Phú Thủy với Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thăng Long; đã tham gia khoảng 30 gói thầu, trúng 21 gói với tổng giá trị trúng thầu (gồm liên danh) đạt khoảng 196,5 tỷ đồng.
Gói thầu số 03 (Dự án Trường Tiểu học Hòa Thắng 2) dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, mức tiết kiệm ngân sách sau đấu thầu đạt khoảng 3,39%. Dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả thực tế của công tác lập dự toán và tính cạnh tranh thực sự của các hồ sơ dự thầu khi các đối thủ liên tục bị loại bởi những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.
Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 32/BCKQ-PV gói thầu trên, có 03 nhà thầu tham dự, nhưng các đối thủ của Liên danh Thăng Long - Thiên Quang đều bị loại ngay ở bước đánh giá kỹ thuật. Lý do được đưa ra chủ yếu là: "Không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật" hoặc thiếu bản vẽ thiết kế, thiếu nhân sự chủ chốt.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU
Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 6 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.
Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.