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Bạn đọc - Phản biện

Liên danh Thăng Long - Thiên Quang trúng thầu Trường Tiểu học Hòa Thắng 2

Dự án Trường Tiểu học Hòa Thắng 2 (Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng) vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 với mức tiết kiệm ngân sách khoảng 3,39%.

Phạm Giang

Ngày 26/6/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Bình Nguyễn Văn Tư đã ký Quyết định số 19/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc công trình Trường Tiểu học Hòa Thắng 2 cho Liên danh Nhà thầu Thăng Long - Thiên Quang. Gói thầu số 03 có giá dự toán được phê duyệt là 12.892.452.322 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, Liên danh Nhà thầu Thăng Long - Thiên Quang đã trúng thầu với giá 12.455.412.487 đồng, thực hiện trong 300 ngày.

Một phần Quyết định số 19/QĐ-BQLDA, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Bình Nguyễn Văn Tư đã ký. Nguồn: MSC.

"Cái bắt tay" trên sân nhà

Liên danh Thăng Long - Thiên Quang gồm, Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thăng Long và Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Thiên Quang không phải là những cái tên xa lạ tại tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý, cả hai đơn vị này đều có trụ sở cùng nằm tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu lịch sử lũy kế từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, đây là hai nhà thầu có "bảng thành tích" đáng nể trong lĩnh vực xây lắp. Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thăng Long (MST: 3400383232, địa chỉ tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) đã tham gia khoảng 166 gói thầu, trúng 155 gói với tổng giá trị trúng thầu lũy kế (gồm liên danh) đạt khoảng 824,8 tỷ đồng.

Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Thiên Quang (MST: 3401203972), địa chỉ trụ sở cùng phường Phú Thủy với Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thăng Long; đã tham gia khoảng 30 gói thầu, trúng 21 gói với tổng giá trị trúng thầu (gồm liên danh) đạt khoảng 196,5 tỷ đồng.

Gói thầu số 03 (Dự án Trường Tiểu học Hòa Thắng 2) dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, mức tiết kiệm ngân sách sau đấu thầu đạt khoảng 3,39%. Dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả thực tế của công tác lập dự toán và tính cạnh tranh thực sự của các hồ sơ dự thầu khi các đối thủ liên tục bị loại bởi những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 32/BCKQ-PV gói thầu trên, có 03 nhà thầu tham dự, nhưng các đối thủ của Liên danh Thăng Long - Thiên Quang đều bị loại ngay ở bước đánh giá kỹ thuật. Lý do được đưa ra chủ yếu là: "Không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật" hoặc thiếu bản vẽ thiết kế, thiếu nhân sự chủ chốt.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 6 Luật Đấu thầuĐiều 6 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.

Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

#Kết quả trúng thầu xây dựng trường học #Tiết kiệm ngân sách trong đấu thầu #Vai trò liên danh nhà thầu địa phương #Hiệu quả cạnh tranh và minh bạch #Quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

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Đồng Tháp: Gói chỉ định thầu hơn 1,26 tỷ công bố kết quả sau gần 3 tháng

Công ty TNHH Một thành viên Trường Đạt trúng thầu từ tháng 4/2026 nhưng dữ liệu mạng đấu thầu quốc gia đến tháng 7/2026 mới chính thức công khai.

Trong tiến trình giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương, việc lựa chọn những nhà thầu có đầy đủ năng lực hành nghề, kinh nghiệm thực tế để triển khai các công trình hạ tầng luôn là đòi hỏi cốt lõi từ thực tiễn. Điều này không chỉ bảo đảm cho các công trình được hoàn thành đúng tiến độ, đạt chuẩn chất lượng kỹ thuật mà còn là thước đo cho tính hiệu quả, minh bạch trong việc sử dụng ngân sách nhà nước. Ghi nhận tại địa bàn phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp, việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc thù đối với một dự án xây dựng dân dụng cấp cơ sở đang thu hút sự quan tâm, tìm hiểu từ các đơn vị chuyên môn và dư luận xã hội.

Theo các tài liệu quản lý đầu tư công được công bố, ngày 16/4/2026, bà Ngô Thị Mỹ Hạnh – Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Sơn Qui đã ký ban hành Quyết định số 46/QĐ-VP về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng trụ sở khu phố Muôn Nghiệp. Tại phụ lục chi tiết ban hành kèm theo quyết định này, gói thầu "Thi công xây dựng công tác Xây dựng trụ sở khu phố Muôn Nghiệp" có tổng giá gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán duyệt là 1.334.222.348 đồng. Cơ cấu giá gói thầu bao gồm chi phí xây dựng trực tiếp là 1.041.764.288 đồng và chi phí thiết bị đính kèm là 292.458.060 đồng. Gói thầu này được phê duyệt áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, phương thức trọn gói với thời gian triển khai trong vòng 60 ngày.

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Bạn đọc - Phản biện

Bệnh viện Đa khoa An Giang mở thầu DSA 23,85 tỷ, duy nhất 1 nhà thầu tham dự

Gói thầu thiết bị y tế hơn 23,8 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa An Giang vừa mở thầu ghi nhận duy nhất một doanh nghiệp quen thuộc tham gia nộp hồ sơ.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa công khai thông tin hoàn thành mở thầu đối với gói thầu "Hệ thống chụp mạch kỹ thuật số xóa nền (DSA)" do Bệnh viện Đa khoa An Giang làm chủ đầu tư. Đây là một trong những gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dụng quy mô lớn của đơn vị, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp nhằm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu. Gói thầu được phê duyệt theo Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) tại Quyết định số 448/QĐ-BVAG ngày 17/06/2026 do Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Giang Nguyễn Duy Tân ký ban hành.

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận vào lúc 09 giờ 24 phút ngày 08/07/2026, gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ với giá gói thầu công bố ở mức 23.850.000.000 đồng. Trước đó, dự toán mua sắm này từng có sự điều chỉnh về tiến độ thực hiện từ 120 ngày lên 150 ngày tại Quyết định số 335/QĐ-BVAG do lỗi đánh máy trong văn bản kế hoạch ban đầu. Dù áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi công khai nhằm tối ưu hóa tính cạnh tranh và minh bạch ngân sách, song đến thời điểm đóng thầu, danh sách tham gia chỉ ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hoàn Châu.

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Gói thầu giao thông hơn 5,8 tỷ tại Bắc Gia Nghĩa tiết kiệm 20,5 triệu đồng

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Gia Nghĩa phê duyệt gói thầu nâng cấp đường Tô Hiệu hơn 5,8 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm ngân sách khoảng 20,5 triệu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-KTHTĐT ngày 22/06/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án nâng cấp đường Tô Hiệu, phường Bắc Gia Nghĩa. Đơn vị trúng thầu là liên danh gồm Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đắk Ngọc và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Thương mại Rừng Thông Đắk Nông. Gói thầu này áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

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