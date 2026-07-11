Đồng Tháp: Gói chỉ định thầu hơn 1,26 tỷ công bố kết quả sau gần 3 tháng

Trong tiến trình giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương, việc lựa chọn những nhà thầu có đầy đủ năng lực hành nghề, kinh nghiệm thực tế để triển khai các công trình hạ tầng luôn là đòi hỏi cốt lõi từ thực tiễn. Điều này không chỉ bảo đảm cho các công trình được hoàn thành đúng tiến độ, đạt chuẩn chất lượng kỹ thuật mà còn là thước đo cho tính hiệu quả, minh bạch trong việc sử dụng ngân sách nhà nước. Ghi nhận tại địa bàn phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp, việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc thù đối với một dự án xây dựng dân dụng cấp cơ sở đang thu hút sự quan tâm, tìm hiểu từ các đơn vị chuyên môn và dư luận xã hội.

Theo các tài liệu quản lý đầu tư công được công bố, ngày 16/4/2026, bà Ngô Thị Mỹ Hạnh – Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Sơn Qui đã ký ban hành Quyết định số 46/QĐ-VP về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng trụ sở khu phố Muôn Nghiệp. Tại phụ lục chi tiết ban hành kèm theo quyết định này, gói thầu "Thi công xây dựng công tác Xây dựng trụ sở khu phố Muôn Nghiệp" có tổng giá gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán duyệt là 1.334.222.348 đồng. Cơ cấu giá gói thầu bao gồm chi phí xây dựng trực tiếp là 1.041.764.288 đồng và chi phí thiết bị đính kèm là 292.458.060 đồng. Gói thầu này được phê duyệt áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, phương thức trọn gói với thời gian triển khai trong vòng 60 ngày.

Ngay sau khi kế hoạch tổng thể được xác lập, ngày 22/4/2026, Văn phòng HĐND và UBND phường Sơn Qui đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công xây dựng cho công trình nói trên. Đơn vị được lựa chọn giao thầu là Công ty TNHH Một thành viên Trường Đạt, do ông Huỳnh Huy Trường làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc doanh nghiệp. Giá trị chỉ định thầu thực tế được phê duyệt là 1.267.510.000 đồng. Khi đặt trong bài toán đối chiếu với giá gói thầu ban đầu (1.334.222.348 đồng), gói thầu xây lắp này ghi nhận giá trị tiết kiệm cho công quỹ nhà nước là 66.712.348 đồng.

Nguồn MSC

Tuy nhiên, khi đối chiếu sâu giữa văn bản phê duyệt bằng giấy và dữ liệu cập nhật trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, một tình tiết đặc biệt về mặt mốc thời gian đã khiến các chuyên gia phân tích chú ý. Mặc dù Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 47/QĐ-VP được ban hành và có hiệu lực từ ngày 22/4/2026, nhưng phải đến ngày 07/07/2026 (tức là gần 3 tháng sau), thông tin trúng thầu của Công ty TNHH Một thành viên Trường Đạt mới chính thức được hệ thống ghi nhận công bố công khai. Khoảng trống thời gian kéo dài bất thường này đang đặt ra những băn khoăn lớn về tính kịp thời trong công tác đăng tải, công khai thông tin đấu thầu theo quy định pháp luật hiện hành.

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 47/QĐ-VP được ban hành và có hiệu lực từ ngày 22/4/2026, nhưng phải đến ngày 07/07/2026 (tức là gần 3 tháng sau), thông tin trúng thầu của Công ty TNHH Một thành viên Trường Đạt mới chính thức được hệ thống ghi nhận công bố công khai. Nguồn. MSC

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Một thành viên Trường Đạt có trụ sở chính đặt tại Tỉnh Lộ 873B Khu Phố Long Mỹ, Phường Bình Xuân, Đồng Tháp. Trải qua hơn 15 năm vận hành với quy mô phân hạng là một doanh nghiệp nhỏ, đơn vị này lại sở hữu một tần suất trúng thầu ở mức gần như tuyệt đối tại thị trường nội tỉnh. Hệ thống dữ liệu ghi nhận, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Một thành viên Trường Đạt đã tham gia tổng cộng 12 gói thầu xây lắp công ích và xây dựng dân dụng. Trong số 12 lần nộp hồ sơ này, doanh nghiệp đã được xướng tên trúng thầu tới 11 gói thầu, và chỉ ghi nhận duy nhất 1 lần trượt thầu. Điểm đặc trưng xuyên suốt là tính tập trung địa giới hành chính, khi 100% các gói thầu mà doanh nghiệp này từng tiếp cận và triển khai đều nằm trọn vẹn trong địa bàn tỉnh Đồng Tháp với tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 15 tỷ đồng.

Khi bóc tách sâu hơn về danh sách các cơ quan quản lý, chủ đầu tư dự án có mối quan hệ hợp tác với nhà thầu Trường Đạt, có thể thấy một sự phân bổ dữ liệu khá tương đồng. Tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gò Công (cũ), nhà thầu này từng tham gia dự thầu 5 gói thầu và trúng tới 4 gói, thiết lập tổng giá trị trúng thầu tại riêng đơn vị này đạt hơn 4,7 tỷ đồng. Tương tự, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Long Bình, doanh nghiệp cũng ghi nhận tỷ lệ trúng thầu đạt 100% khi mang về cả 2 quyết định trúng thầu với tổng giá trị hơn 732 triệu đồng. Đến tháng 4/2026, mối duyên thầu tiếp tục được ghi nhận tại Văn phòng HĐND và UBND phường Sơn Qui.

Bình luận chuyên môn dưới góc nhìn phân tích pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết, Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định rất rõ về trách nhiệm đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn luật định nhằm đảm bảo quyền giám sát của người dân và tính công bằng của thị trường. Việc một gói thầu được phê duyệt từ tháng 4 nhưng "án binh bất động" đến tận tháng 7 mới xuất hiện trên mạng đấu thầu quốc gia là dấu hiệu cho thấy công tác cập nhật dữ liệu đầu tư công tại cơ sở đang có sự chậm trễ đáng kể. Hiện tượng này, kết hợp với việc một doanh nghiệp nhỏ liên tục trúng sát sao chuỗi nhiều gói thầu xây lắp tại địa phương, dễ làm nảy sinh những băn khoăn mang tính khách quan từ công luận về tính minh bạch toàn diện của dự án.