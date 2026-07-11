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Bạn đọc - Phản biện

Bệnh viện Đa khoa An Giang mở thầu DSA 23,85 tỷ, duy nhất 1 nhà thầu tham dự

Gói thầu thiết bị y tế hơn 23,8 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa An Giang vừa mở thầu ghi nhận duy nhất một doanh nghiệp quen thuộc tham gia nộp hồ sơ.

Hữu Thông

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa công khai thông tin hoàn thành mở thầu đối với gói thầu "Hệ thống chụp mạch kỹ thuật số xóa nền (DSA)" do Bệnh viện Đa khoa An Giang làm chủ đầu tư. Đây là một trong những gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dụng quy mô lớn của đơn vị, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp nhằm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu. Gói thầu được phê duyệt theo Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) tại Quyết định số 448/QĐ-BVAG ngày 17/06/2026 do Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Giang Nguyễn Duy Tân ký ban hành.

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận vào lúc 09 giờ 24 phút ngày 08/07/2026, gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ với giá gói thầu công bố ở mức 23.850.000.000 đồng. Trước đó, dự toán mua sắm này từng có sự điều chỉnh về tiến độ thực hiện từ 120 ngày lên 150 ngày tại Quyết định số 335/QĐ-BVAG do lỗi đánh máy trong văn bản kế hoạch ban đầu. Dù áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi công khai nhằm tối ưu hóa tính cạnh tranh và minh bạch ngân sách, song đến thời điểm đóng thầu, danh sách tham gia chỉ ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hoàn Châu.

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Nguồn MSC

Hồ sơ hệ thống thể hiện, doanh nghiệp này tham dự thầu với tư cách nhà thầu độc lập, đưa ra giá dự thầu ban đầu trùng khít với giá dự toán là 23.850.000.000 đồng. Đi kèm với hồ sơ, nhà thầu áp dụng tỷ lệ giảm giá 0,5%, đưa giá dự thầu sau giảm giá về mức 23.730.750.000 đồng. Như vậy, nếu được lựa chọn trúng thầu ở bước xét duyệt tiếp theo, biên độ tiết kiệm ngân sách thuần túy của gói thầu hơn 23,8 tỷ đồng này sẽ đạt khoảng 119.250.000 đồng.

Tìm hiểu tiến trình phát hành hồ sơ mời thầu, diễn biến trước thời điểm đóng thầu cho thấy gói thầu y tế này từng xuất hiện những băn khoăn mang tính kỹ thuật từ phía các đơn vị quan tâm trên thị trường. Cụ thể, vào ngày 24/06/2026, hệ thống ghi nhận một yêu cầu làm rõ E-HSMT mang mã số CID2600008082 từ một nhà thầu. Đơn vị này đã đưa ra kiến nghị đề xuất chủ đầu tư nới lỏng và điều chỉnh chỉ tiêu kỹ thuật tại mục "Đầu thu phẳng kỹ thuật số".

Trong văn bản kiến nghị, đối tác phân tích tiêu chí hiện tại yêu cầu "Collimator của bóng phát tia và detector xoay đồng bộ với nhau" cần bổ sung thêm cụm từ phụ hoặc phương án tương đương là "hoặc tự động thích ứng theo chuyển động quay của cánh tay C-arm". Nhà thầu lập luận rằng việc bổ sung giải pháp kỹ thuật tương đương này nhằm mục đích mở rộng khả năng tham dự thầu cho các hệ thống có giải pháp công nghệ khác nhau nhưng vẫn đạt cùng hiệu quả vận hành lâm sàng, giúp tối ưu hóa trường chiếu, giảm thao tác thủ công, đồng thời đảm bảo chất lượng hình ảnh và an toàn bức xạ. Nhà thầu cho rằng việc đa dạng hóa giải pháp công nghệ sẽ giúp gói thầu tiếp cận được nhiều dòng máy thế hệ mới, gia tăng tính cạnh tranh công bằng.

Tuy nhiên, đề xuất điều chỉnh trên đã không được phía chủ đầu tư chấp thuận. Ngày 02/07/2026, Bệnh viện Đa khoa An Giang đã ban hành văn bản phản hồi số 1172/BVAG-HCQT do Giám đốc Nguyễn Duy Tân ký gửi các đơn vị quan tâm. Văn bản phúc đáp nêu rõ, căn cứ vào Biên bản họp ngày 01/07/2026 của Hội đồng khoa học Bệnh viện, chủ đầu tư quyết định giữ nguyên toàn bộ nội dung E-HSMT.

Phía bệnh viện lý giải, tiêu chí chỉ yêu cầu hệ thống đạt được đặc tính vận hành, tức bảo đảm xoay đồng bộ giữa collimator và detector nhằm mang lại lợi ích trực tiếp cho công tác chuyên môn, chứ không phải là kết quả của việc "tự động thích ứng".

Đại diện chủ đầu tư đồng thời khẳng định yêu cầu kỹ thuật đưa ra hoàn toàn phù hợp với thực tế, không làm hạn chế sự cạnh tranh và bất kỳ nhà thầu nào có hệ thống đáp ứng được yêu cầu vận hành nêu trên đều có thể nộp hồ sơ tham dự. Dù khẳng định không hạn chế rào cản, song thực tế sau khi đóng thầu, kịch bản chỉ có một doanh nghiệp duy nhất nộp hồ sơ mở thầu đã diễn ra.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hoàn Châu (có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 100/506B Thích Quảng Đức, Phường Đức Nhuận, TP HCM) là doanh nghiệp có thâm niên và năng lực chuyên sâu trong phân khúc cung ứng, sửa chữa trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh. Hệ thống ghi nhận đơn vị này từng tham gia khoảng 197 gói thầu trên phạm vi toàn quốc và sở hữu tỷ lệ trúng thầu tương đối ấn tượng với 155 gói thầu thành công.

Đặc biệt, tại Bệnh viện Đa khoa An Giang, doanh nghiệp này được đánh giá là một đối tác có mối quan hệ quen thuộc trong việc duy trì vận hành kỹ thuật. Lịch sử đấu thầu cho thấy đơn vị này đã từng tham gia và trúng 3 gói thầu khác nhau tại đây với tỷ lệ giá trúng thầu đạt hiệu số rất sát so với dự toán (Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán lịch sử tại bệnh viện này lên tới 97.91%). Đáng chú ý nhất, chỉ cách thời điểm mở thầu gói này vài tháng, vào ngày 26/03/2026, chính Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hoàn Châu đã được công bố lựa chọn trúng gói thầu "Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống chụp mạch kỹ thuật số xóa nền (DSA) Artis Zee Floor, hãng Siemens" của Bệnh viện Đa khoa An Giang với giá trúng thầu là 777.500.000 đồng.

CƠ CHẾ LÀM RÕ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ GIỚI HẠN PHÁP LÝ CHO PHÉP

Làm rõ hồ sơ dự thầu là quy trình quan trọng để đảm bảo tính chính xác trong đánh giá. Theo Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm giải thích các nội dung chưa rõ theo yêu cầu của bên mời thầu. Nếu hồ sơ thiếu tài liệu về tư cách hợp lệ, báo cáo tài chính, nhân sự hoặc thiết bị, chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu chứng minh. Thậm chí, nhà thầu có quyền chủ động gửi tài liệu làm rõ nếu phát hiện sai sót sau khi đóng thầu.

Tuy nhiên, việc làm rõ phải tuân thủ nguyên tắc "không làm thay đổi bản chất" quy định tại Khoản 3 Điều 30. Cụ thể: Không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đã nộp và tuyệt đối không được thay đổi giá dự thầu. Các tài liệu bổ sung sau thời điểm đóng thầu chỉ được chấp nhận để chứng minh năng lực, kinh nghiệm đã có trước đó chứ không phải là tạo ra năng lực mới cho nhà thầu.

Toàn bộ quá trình làm rõ phải được thực hiện bằng văn bản và lưu trữ như một phần của hồ sơ dự thầu. Đối với các gói thầu thực hiện qua mạng, việc làm rõ cũng phải tiến hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo tính minh bạch và lưu vết giao dịch. Quy định này giúp loại bỏ tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu "thỏa thuận ngầm" để hợp thức hóa các hồ sơ yếu kém, bảo vệ quyền lợi của các nhà thầu tuân thủ đúng luật tại mọi địa phương.

#Hệ thống chụp mạch kỹ thuật số xóa nền #đấu thầu trang thiết bị y tế #Nguyễn Duy Tân Giám đốc Bệnh viện An Giang #kiến nghị hồ sơ mời thầu #một nhà thầu dự thầu #Bệnh viện Đa khoa An Giang

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