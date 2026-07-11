Bệnh viện Đa khoa An Giang mở thầu DSA 23,85 tỷ, duy nhất 1 nhà thầu tham dự

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa công khai thông tin hoàn thành mở thầu đối với gói thầu "Hệ thống chụp mạch kỹ thuật số xóa nền (DSA)" do Bệnh viện Đa khoa An Giang làm chủ đầu tư
Theo Biên bản mở thầu ghi nhận vào lúc 09 giờ 24 phút ngày 08/07/2026, gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ với giá gói thầu công bố ở mức 23.850.000.000 đồng
Hồ sơ hệ thống thể hiện, doanh nghiệp này tham dự thầu với tư cách nhà thầu độc lập, đưa ra giá dự thầu ban đầu trùng khít với giá dự toán là 23.850.000.000 đồng
Tìm hiểu tiến trình phát hành hồ sơ mời thầu, diễn biến trước thời điểm đóng thầu cho thấy gói thầu y tế này từng xuất hiện những băn khoăn mang tính kỹ thuật từ phía các đơn vị quan tâm trên thị trường
Trong văn bản kiến nghị, đối tác phân tích tiêu chí hiện tại yêu cầu "Collimator của bóng phát tia và detector xoay đồng bộ với nhau" cần bổ sung thêm cụm từ phụ hoặc phương án tương đương là "hoặc tự động thích ứng theo chuyển động quay của cánh tay C-arm"
Tuy nhiên, đề xuất điều chỉnh trên đã không được phía chủ đầu tư chấp thuận
Phía bệnh viện lý giải, tiêu chí chỉ yêu cầu hệ thống đạt được đặc tính vận hành, tức bảo đảm xoay đồng bộ giữa collimator và detector nhằm mang lại lợi ích trực tiếp cho công tác chuyên môn, chứ không phải là kết quả của việc "tự động thích ứng"
Đại diện chủ đầu tư đồng thời khẳng định yêu cầu kỹ thuật đưa ra hoàn toàn phù hợp với thực tế, không làm hạn chế sự cạnh tranh và bất kỳ nhà thầu nào có hệ thống đáp ứng được yêu cầu vận hành nêu trên đều có thể nộp hồ sơ tham dự
Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hoàn Châu (có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 100/506B Thích Quảng Đức, Phường Đức Nhuận, TP HCM) là doanh nghiệp có thâm niên và năng lực chuyên sâu trong phân khúc cung ứng, sửa chữa trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh
Đặc biệt, tại Bệnh viện Đa khoa An Giang, doanh nghiệp này được đánh giá là một đối tác có mối quan hệ quen thuộc trong việc duy trì vận hành kỹ thuật
CƠ CHẾ LÀM RÕ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ GIỚI HẠN PHÁP LÝ CHO PHÉP
Làm rõ hồ sơ dự thầu là quy trình quan trọng để đảm bảo tính chính xác trong đánh giá. Theo Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm giải thích các nội dung chưa rõ theo yêu cầu của bên mời thầu. Nếu hồ sơ thiếu tài liệu về tư cách hợp lệ, báo cáo tài chính, nhân sự hoặc thiết bị, chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu chứng minh. Thậm chí, nhà thầu có quyền chủ động gửi tài liệu làm rõ nếu phát hiện sai sót sau khi đóng thầu.
Tuy nhiên, việc làm rõ phải tuân thủ nguyên tắc "không làm thay đổi bản chất" quy định tại Khoản 3 Điều 30. Cụ thể: Không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đã nộp và tuyệt đối không được thay đổi giá dự thầu. Các tài liệu bổ sung sau thời điểm đóng thầu chỉ được chấp nhận để chứng minh năng lực, kinh nghiệm đã có trước đó chứ không phải là tạo ra năng lực mới cho nhà thầu.
Toàn bộ quá trình làm rõ phải được thực hiện bằng văn bản và lưu trữ như một phần của hồ sơ dự thầu. Đối với các gói thầu thực hiện qua mạng, việc làm rõ cũng phải tiến hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo tính minh bạch và lưu vết giao dịch. Quy định này giúp loại bỏ tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu "thỏa thuận ngầm" để hợp thức hóa các hồ sơ yếu kém, bảo vệ quyền lợi của các nhà thầu tuân thủ đúng luật tại mọi địa phương.