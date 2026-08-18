Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu Trường R'Lơm 17,4 tỷ ở Phú Sơn Lâm Hà

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 07/08/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Sơn Lâm Hà - Nguyễn Thị Thơm đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 150/QĐ-TTDVTH đối với Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Hoàn thiện cơ sở vật chất đạt chuẩn trường Tiểu học R'Lơm, xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Gói thầu 17,5 tỷ đồng và tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,39%

Gói thầu số 01 có giá gói thầu được phê duyệt là 17.540.524.313 đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong 15 tháng (450 ngày). Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu trước đó do Giám đốc Nguyễn Thị Thơm ký phê duyệt lần lượt tại Quyết định số 130/QĐ-TTDVTH ngày 24/07/2026 và Quyết định số 132/QĐ-TTDVTH ngày 28/07/2026.

Kết quả mở thầu ngày 06/08/2026 công khai cho thấy, duy nhất Liên danh: Tiểu học R'Lơm (gồm Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trường Mai và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Khoa Group) dự thầu.

Giá trúng thầu được phê duyệt là 17.471.489.938 đồng. So với giá gói thầu 17,54 tỷ đồng, giá trị giảm giá thông qua đấu thầu đạt 69.034.375 đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 0,39%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 150/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận hai doanh nghiệp trong liên danh trúng thầu đều có trụ sở hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và sở hữu lịch sử tham dự thầu đáng chú ý.

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trường Mai (mã số thuế: 5800361540), thành lập ngày 18/09/2002. Đơn vị có địa chỉ trụ sở tại số 772 Hùng Vương, Xã Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia 42 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 35 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh và độc lập) đạt khoảng 150.940.343.171 đồng. Doanh nghiệp từng tham gia 36 gói thầu tại tỉnh Lâm Đồng và có quan hệ với khoảng 20 chủ đầu tư địa phương.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Khoa Group (mã số thuế: 5801253298), thành lập ngày 06/11/2014. Trụ sở công ty tại số 16A Đường Quang Trung, Tổ Dân Phố Nghĩa Thị, Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng. Đăng Khoa Group có lịch sử tham gia 114 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 102 gói với tổng giá trị trúng thầu khoảng 288.739.612.782 đồng. Doanh nghiệp đã tham gia 104 gói thầu tại tỉnh Lâm Đồng và 02 gói thầu tại TP Đồng Nai.

Lịch sử đấu thầu cho thấy hai doanh nghiệp này từng vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là đối tác liên danh. Hai đơn vị từng đối đầu trực tiếp trong 03 gói thầu (Trường Mai thắng 02 gói, trượt 01 gói trước Đăng Khoa Group). Ngược lại, hai nhà thầu từng bắt tay liên danh trong 04 gói thầu khác tại Lâm Đồng (trúng 03 gói, trượt 01 gói). Tại Gói thầu số 01 thuộc trường Tiểu học R'Lơm, việc hai doanh nghiệp tiếp tục hợp tác thành lập Liên danh: Tiểu học R'Lơm giúp kết hợp năng lực kỹ thuật, song diễn biến chỉ có duy nhất liên danh này nộp hồ sơ dự thầu khiến tính cạnh tranh thực tế của gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng chưa đạt mức kỳ vọng.

Hiệu quả đầu tư công dưới góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Bình luận về các gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có 01 nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,5%, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đặt ra nguyên tắc cốt lõi là bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, mục tiêu hàng đầu là thu hút nhiều nhà thầu đủ năng lực tham gia để tối ưu hóa giá trúng thầu cho ngân sách. Việc chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và mức giảm giá chỉ đạt 0,39% đặt ra yêu cầu chủ đầu tư cần rà soát lại công tác lập, thẩm định hồ sơ mời thầu cũng như việc khảo sát giá thị trường để bảo đảm tính hiệu quả cao nhất của nguồn vốn đầu tư công."

Cùng góc nhìn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh thêm về Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính: "Các văn bản chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính đều yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư với kết quả công tác đấu thầu, chú trọng rà soát giá gói thầu bảo đảm tính đúng, tính đủ và thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm chi phí. Dù pháp luật cho phép phê duyệt kết quả khi chỉ có 01 nhà thầu đáp ứng, việc nâng cao tỷ lệ tiết kiệm ngân sách vẫn là chỉ số quan trọng đo lường hiệu quả quản lý vốn nhà nước của cơ quan giao dự toán và người đứng đầu chủ đầu tư."