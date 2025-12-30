Hành vi cung cấp tài liệu giả của Liên danh Tuấn Kiệt: "Vết đen" khó xóa của nhà thầu [Kỳ 2]

Việc bị Tổ chuyên gia kết luận vi phạm hành vi cấm tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu không chỉ khiến nhà thầu bị loại mà còn đối mặt nguy cơ cấm thầu dài hạn.

Kết luận về hành vi gian lận tài liệu đối với Liên danh Tuấn Kiệt tại dự án Trường THPT Vĩnh Bình được xem là một trong những trường hợp hiếm hoi được Tổ chuyên gia nêu đích danh với bằng chứng cụ thể. Tại Báo cáo số 254/BCĐGHSDT-P.QLDA ngày 05/12/2025, Tổ chuyên gia khẳng định nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do đã cung cấp hồ sơ, tài liệu giả.

Ảnh minh họa

Hành vi này đã vi phạm trực tiếp Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023. Phân tích về khía cạnh pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Hành vi gian lận trong đấu thầu, bao gồm việc trình bày sai một cách cố ý hoặc làm giả tài liệu, là vi phạm nghiêm trọng. Nếu cơ quan chức năng xác định đây là hành vi cố ý nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị vi phạm có thể bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 đến 5 năm trên phạm vi toàn quốc".

"Vết đen" này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Liên danh Tuấn Kiệt (bao gồm Công ty TNHH MTV DV-TM-SX Tuấn Kiệt và Công ty Cổ phần Giáo dục Mekong) trong các cuộc thầu tương lai mà còn đặt ra trách nhiệm hậu kiểm của Chủ đầu tư. Theo quy định, sau khi phát hiện hành vi gian lận, Ban QLDA tỉnh An Giang cần có văn bản gửi UBND tỉnh để ra quyết định xử lý vi phạm. Tuy nhiên, đến nay, dư luận vẫn đang chờ đợi một động thái quyết liệt hơn từ phía các cơ quan chức năng tỉnh An Giang để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Tính minh bạch của thị trường đấu thầu sẽ ra sao nếu các sai phạm nghiêm trọng chỉ dừng lại ở mức "loại nhà thầu" mà thiếu đi các chế tài đủ sức răn đe?.

