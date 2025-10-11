Hồ sơ đấu thầu 2025 của Sơn Hoàng Quân: Trúng thầu tuyệt đối, tiết kiệm "nhỏ giọt"[Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty Sơn Hoàng Quân đã trúng toàn bộ các gói thầu tham gia. Đáng chú ý, nhiều gói thầu công ty này trúng với tư cách nhà thầu duy nhất hoặc với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ dưới 1%, đặc biệt tại các bên mời thầu quen thuộc.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 đánh dấu một năm hoạt động thành công tuyệt đối của Công ty TNHH một thành viên Sơn Hoàng Quân (Công ty Sơn Hoàng Quân) trên mặt trận đấu thầu. Phân tích sâu vào dữ liệu các gói thầu này cho thấy những quy luật đáng chú ý về tần suất trúng thầu, mối quan hệ với các bên mời thầu và đặc biệt là tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp.

Năm 2025: Trúng thầu tuyệt đối và hiện tượng "một mình một ngựa"

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay (tháng 10/2025), Công ty Sơn Hoàng Quân đã được công bố trúng 5 gói thầu xây lắp với tổng giá trị lên tới 32.763.264.023 đồng. Tỷ lệ trúng thầu của công ty trong năm nay là 100% (tính trên các gói đã có kết quả công bố). Tất cả các gói thầu này đều tập trung tại huyện Lộc Ninh cũ.

Cụ thể, chuỗi trúng thầu năm 2025 của Công ty Sơn Hoàng Quân bắt đầu bằng gói thầu Xây dựng thuộc dự án Đường GTNT tổ 4 ấp Ba Ven (xã Lộc Khánh). Gói thầu này do Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Tuấn Khang BP mời thầu. Kết quả được phê duyệt ngày 25/03/2025, với giá trúng thầu là 3.945.000.000 đồng.

Tiếp đó, trong tháng 5/2025, Công ty Sơn Hoàng Quân liên tiếp trúng 2 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Miền Nam làm bên mời thầu. Ngày 14/05/2025, công ty trúng gói thầu tại xã Lộc Thành với giá 1.669.950.258 đồng. Ngày 27/05/2025, công ty tiếp tục trúng gói thầu tại xã Lộc Thiện với giá 5.202.070.242 đồng.

Một điểm chung đáng chú ý của hai gói thầu này là Công ty Sơn Hoàng Quân đều là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu. Hiện tượng "một mình một ngựa" này đặt ra câu hỏi về tính hấp dẫn và mức độ cạnh tranh thực tế của các gói thầu sử dụng vốn ngân sách này.

Trong hai gói thầu gần đây nhất, Công ty Sơn Hoàng Quân đều trúng thầu tại Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh, với tổng giá trị hơn 21,9 tỷ đồng (phê duyệt ngày 11/08/2025 và ngày 03/10/2025).

Mối quan hệ "thân thiết" và tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" 0,93%

Khi xem xét toàn bộ lịch sử đấu thầu của Công ty Sơn Hoàng Quân, mối quan hệ đặc biệt giữa nhà thầu này và một số bên mời thầu/đơn vị tư vấn trở nên rõ nét. Nổi bật nhất là mối quan hệ với Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Tuấn Khang BP (Tuấn Khang BP).

Theo dữ liệu thống kê, Công ty Sơn Hoàng Quân đã tham gia 11 gói thầu do Tuấn Khang BP trực tiếp làm bên mời thầu. Kết quả là Sơn Hoàng Quân trúng tới 10 gói (tỷ lệ 91%). Tổng giá trị trúng thầu qua bên mời thầu này lên đến hơn 29,3 tỷ đồng.

Điều đáng quan ngại nhất không chỉ nằm ở tỷ lệ trúng thầu cao, mà là ở hiệu quả kinh tế của các gói thầu này. Thống kê cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách nhà nước tại các gói thầu do Tuấn Khang BP mời thầu mà Sơn Hoàng Quân trúng chỉ đạt 0,93%. Đây là một con số rất thấp, cho thấy giá trúng thầu gần như sát với giá gói thầu được duyệt.

Một ví dụ điển hình cho hiện tượng tiết kiệm "nhỏ giọt" này là gói thầu thi công xây dựng dự án Đường nhựa tổ 10 ấp Tân Hai đi UBND xã (huyện Lộc Ninh), do Tuấn Khang BP mời thầu. Kết quả được phê duyệt vào ngày 29/12/2023. Giá gói thầu là 4.963.757.631 đồng. Công ty Sơn Hoàng Quân trúng thầu với giá 4.925.118.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,77%.

Vai trò "kép" của đơn vị tư vấn

Mối quan hệ giữa Công ty Sơn Hoàng Quân và Tuấn Khang BP không chỉ dừng lại ở việc một bên mời thầu và một bên dự thầu. Dữ liệu cho thấy Tuấn Khang BP còn đóng một vai trò quan trọng khác: Đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho các chủ đầu tư khác.

Cụ thể, tại các gói thầu do Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh hoặc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lộc Ninh cũ làm chủ đầu tư, Tuấn Khang BP thường được thuê làm đơn vị tư vấn đấu thầu. Đáng chú ý, tại các gói thầu này, Công ty Sơn Hoàng Quân cũng có tỷ lệ trúng thầu rất cao.

Ví dụ, tại gói thầu Xây dựng + Thiết bị trị giá hơn 11,3 tỷ đồng (phê duyệt ngày 11/08/2025) do Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh làm chủ đầu tư. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 11/BC-TKBP ngày 08/8/2025, Tuấn Khang BP chính là đơn vị đánh giá và đề xuất liên danh có Công ty Sơn Hoàng Quân trúng thầu. Tương tự, tại gói thầu hơn 10,6 tỷ đồng (phê duyệt ngày 03/10/2025), Tuấn Khang BP cũng là đơn vị thực hiện Báo cáo đánh giá số 16/BC-TKBP.

Trích từ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 16/BC-TKBP (Nguồn: MSC)





Vai trò "kép" này của Tuấn Khang BP – vừa là bên mời thầu "ruột" (với tỷ lệ tiết kiệm thấp), vừa là đơn vị tư vấn "cầm cân nảy mực" tại các gói thầu khác mà Công ty Sơn Hoàng Quân tham gia – đang đặt ra một câu hỏi lớn về tính khách quan và minh bạch. Liệu có sự ưu ái nào trong việc xây dựng các tiêu chí trong HSMT hoặc trong quá trình đánh giá HSDT khi đơn vị tư vấn và nhà thầu trúng thầu có mối quan hệ mật thiết như vậy hay không?

Ngoài Tuấn Khang BP, Công ty Sơn Hoàng Quân cũng cho thấy "cái duyên" đặc biệt với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thuận Lộc khi trúng tuyệt đối 6/6 gói đã tham gia.

Những con số thống kê về tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối, tỷ lệ tiết kiệm thấp và mối quan hệ lặp đi lặp lại với một số bên mời thầu/đơn vị tư vấn đang vẽ nên một bức tranh về hoạt động đấu thầu cần được các cơ quan chức năng xem xét một cách toàn diện.

