Lật tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long... thấy rõ sơ hở công tác quản lý

Sáng 20/7, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp lần thứ ba sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có những chỉ đạo cụ thể về mục tiêu phát triển nhanh, cao nhưng phải bền vững và giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Tại phiên họp, Người đứng đầu Chính phủ cũng nêu ra sự trăn trở về công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, Thủ tướng lưu ý phải có cơ sở dữ liệu mới làm được, không có cơ sở dữ liệu thì không thể làm nổi.

Lấy ví dụ về vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long ngày 19/7, Thủ tướng chỉ rõ nếu có cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ biết được những hành khách nào đi lại trên tàu, tàu xuất bến giờ nào, ai là chủ tàu, lái tàu, bao nhiêu người, thành phần ra sao…. Từ việc này thấy rõ sơ hở trong công tác quản lý cũng như thấy được tầm quan trọng của chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu.

Hay như vấn đề đất đai, Thủ tướng cũng chỉ rõ, ngay từ đầu nhiệm kỳ đã nhấn mạnh phải xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, nhưng cho đến giờ vẫn chưa hoàn thành được cơ sở dữ liệu này. Thủ tướng yêu cầu phải chọn từng vấn đề để làm, làm việc gì dứt điểm việc đó, mỗi bộ, mỗi ngành phải có sản phẩm cụ thể, không nói chung chung.

Liên quan đến vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 114/CĐ-TTg về việc chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ lật tàu du lịch ở Quảng Ninh. Công điện gửi Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Công điện nêu rõ, về việc lật tàu dịch vụ du lịch Vịnh Xanh 58 (QN 7105) tại khu vực đảo Ti Tốp, tỉnh Quảng Ninh (20°52'24"' N-107°04'30"E, phía Đông của Hang Đầu Gỗ) vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 19/7, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả tai nạn nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất. Tổ chức giải quyết tốt hậu quả, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn. Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác bảo đảm an toàn hàng hải, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn, kịp thời điều phối, huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của các Bộ, địa phương theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn, thông báo cho tàu, thuyền và ngư dân đang đánh bắt hải sản tàu bị nạn tăng cường quan sát, phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm hỗ trợ người và phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ và các trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đáp ứng yêu cầu nhanh nhất việc tìm kiếm cứu nạn.