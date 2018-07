Xe ôtô tải Hyundai mới giá từ 666 triệu đồng tại Việt Nam

Hyundai Thành Công (HTC) vừa chính thức giới thiệu tới thị trường Việt Nam bộ đôi xe ôtô tải Hyundai mới là New Mighty 75S và 110S. Qua đó Hyundai Thành Công Xe Thương Mại mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng Việt Nam ở các phân khúc tải trọng khác nhau. Hyundai New Mighty 75S-110S có thiết kế mang đậm chất của những mẫu xe Hyundai hiện nay với kiểu dáng hiện đại và linh hoạt trên. Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao của New Mighty 75S lần lượt là 6,170 x 2,000 x 2,260 còn New Mighty 110S là 6,630 x 2,000 x 2,300. Mặt trước của xe nổi bật với lưới tản nhiệt kết hợp với cụm đèn pha kéo dài sang hai bên mang lại vẻ khỏe khoắn và năng động. Gương chiếu hậu được thiết kế với góc quan sát rộng, tăng độ an toàn cho người lái. Cửa xe với góc mở lớn trên 700 thuận tiện cho việc ra vào. Xe cũng được trang bị bậc lên xuống ở vị trí thuận lợi giúp cho việc lên xuống trở nên dễ dàng hơn cho người dùng. New Mighty 75S được trang bị lốp với kích thước 7.00-16, còn New Mighty 110S trang bị lốp 8.25-16. New Mighty 75S-110S gây ấn tượng với cabin rộng rãi và thoải mái. Nội thất cabin được thiết kế và bố trí tối giản chi tiết và tối đa không gian. Bảng điều khiển trung tâm thiết kế cong ấn tượng giúp việc thao tác trở nên dễ dàng hơn. Vô lăng gật gù điều chỉnh theo vị trí ngồi lái tiện lợi. Cụm đồng hồ trung tâm dễ quan sát hiển thị các thông số cần thiết. Xe được trang bị đầu audio kết nối Radio/AUX. Bên cạnh đó, New Mighty 75S-110S còn được trang bị điều hòa chỉnh tay mang lại không gian thoáng mát, dễ chịu cho người lái và người ngồi cạnh. Để tăng tiện ích cho người sử dụng, xe trang bị thêm nhiều hộc chứa đồ tiện ích, chỗ để cốc, ngăn để tài liệu, và các giấy tờ quan trọng khác. Sức mạnh của New Mighty 75S-110S nằm ở khối động cơ D4GA, đáp ứng tiêu chuẩn Euro 4, dung tích xy-lanh 3,933cc, cho công suất cực đại đạt 138 mã lực tại vòng tua 2,700 vòng/phút. Sức mạnh động cơ được truyền tới cầu xe thông qua hộp số M035S5, 5 số tiến, 1 số lùi. Với các chỉ số này, New Mighty 75S-110S vận hành một cách mạnh mẽ nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Hyundai New Mighty 75S-110S được phân phối với 3 lựa chọn màu sắc: Trắng, Xanh và Xám với mức giá bán lẻ khuyến nghị là: New Mighty 75S: 666 triệu đồng (Đã bao gồm VAT), New Mighty 110S: 699 triệu đồng (Đã bao gồm VAT). Xe được phân phối trên hệ thống đại lý Hyundai Thành Công Xe Thương Mại với chính sách bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy theo điệu kiện nào đến trước. Video: Xem sức mạnh của xe ôtô tải Hyundai New Mighty.

