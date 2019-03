Xe Mazda6 2019 tăng giá, bỏ hộp số sàn 6 cấp

Từ bỏ hộp số sàn hiện là một xu hướng trong làng ôtô thế giới mà không ít hãng đi theo. Một trong số đó có thương hiệu Mazda đến từ Nhật Bản. Theo trang tin Cars Direct, mẫu xe Mazda6 2019 mới tại thị trường Mỹ sẽ bị loại bỏ phiên bản hộp số sàn 6 cấp. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến không ít người thích xe số sàn cảm thấy thất vọng. Như vậy, những khách hàng thích xe Mazda số sàn giờ chỉ còn 2 lựa chọn tại thị trường Mỹ là MX-5 Miata và Mazda3 Premium. Ngoài ra, trong phân khúc sedan cỡ trung tại thị trường Mỹ, hiện chỉ còn Honda Accord là có phiên bản số sàn. Giải thích với phóng viên Jalopnik, phát ngôn viên của Mazda Mỹ cho biết: "Chúng tôi đã đưa Mazda6 lên phân khúc thị trường cao cấp hơn với việc ra mắt 2 phiên bản Grand Touring Reserve và Signature. Đồng thời, nhu cầu mua Mazda6 số sàn của khách hàng cũng giảm xuống". Được biết, chỉ có Mazda6 phiên bản số sàn tại thị trường Mỹ là bị "khai tử". Tuy nhiên, phát ngôn viên của hãng Mazda cũng úp mở việc Mazda6 phiên bản số sàn có thể quay trở lại thị trường Mỹ nếu nhu cầu của khách hàng đủ lớn. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ những người thích lái xe số sàn với Mazda3 Premium Hatchback 2019 và mẫu xe biểu tượng MX-5 Miata", phát ngôn viên của hãng Mazda Mỹ nói thêm. Bù lại cho việc biến mất của phiên bản số sàn, Mazda6 2019 tại thị trường Mỹ sẽ được bổ sung nhiều trang bị tiêu chuẩn hơn. Một trong những trang bị tiêu chuẩn này là hệ thống hỗ trợ người lái i-Activsense, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, đèn pha tự động, cảnh báo chuyển làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng. Bên cạnh đó, khách hàng còn tìm thấy gạt mưa tự động và hệ thống G-Vectoring Control Plus tiêu chuẩn lấy từ CX-5 2019 trên Mazda6 2019. Tất nhiên, sự biến mất của phiên bản số sàn cũng khiến Mazda6 2019 đắt hơn tại thị trường Mỹ. Nguyên nhân là do chi phí sản xuất hộp số tự động SkyActiv-Drive cao hơn. Theo một số nguồn tin, giá xe Mazda6 2019 tại Mỹ sẽ bán ra khởi điểm từ 24.720 USD (khoảng 573 triệu đồng), tăng 1.875 USD so với phiên bản 2018. Trong khi đó, bản cao cấp nhất của Mazda6 2019 tại thị trường Mỹ là Signature sẽ có giá từ 36.020 USD (khoảng 835 triệu đồng). Với giá bán mới này, Mazda6 2019 bản Sport tiêu chuẩn sẽ đắt hơn Honda Accord LX nhưng rẻ hơn Toyota Camry L. Đồng thời, Mazda6 2019 còn kéo dài khoảng cách về giá bán với người anh em Mazda3 2019. Tại thị trường Mỹ, Mazda6 2019 có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít với công suất tối đa 187 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,5 lít, tạo ra công suất tối đa 227 mã lực hoặc 250 mã lực nếu dùng xăng không chì cao cấp.

