Xe Honda HR-V giá 871 triệu tại Việt Nam có đáng mua?

Là mẫu xe hoàn toàn mới đưa về Việt Nam, crossover Honda HR-V 2018 có thể coi là “tiểu CR-V”, chiến đấu với những đối thủ như Hyundai Kona, Ford EcoSport. Vẻ ngoài của HR-V kết hợp giữa phong cách trẻ trung, thời thượng, và sự linh hoạt, tiện dụng của một chiếc xe thành thị. Xét về kích thước, Honda HR-V 2018 sở hữu chiều dài và trục cơ sở lớn nhất (4.294 và 2.610 mm) với hai đối thủ còn lại. Chiều rộng HR-V là 1.772 mm lớn hơn EcoSport (1.755 mm) nhưng thua Kona (1.800 mm). Khoảng sáng gầm HR-V ngang ngửa với Kona ở mức 170 mm, không lênh khênh như EcoSport (198 mm). Ra đời sau đàn anh CR-V khoảng 4 năm (1999) nhưng HR-V có vòng đời khá dài cho một thế hệ, phải đến năm 2016 thế hệ thứ hai mới ra mắt và đây chính là mẫu xe đang bán ở Việt Nam. Trong khi đó CR-V đã ra tới 5 thế hệ. HR-V dùng chung platform của Jazz nên chúng ta có thể thấy khi chạy trên phố, mẫu xe này khá nhỏ gọn như một chiếc hatchback thay vì crossover. So với thế hệ đầu cách nhau quá xa, thiết kế của HR-V hiện tại không có gì để so sánh. Nhưng để nói thật lòng thì rõ ràng Honda đã tạo ra một chiếc xe đô thị khá ưa nhìn. Các đường nét đầu, thân, và đuôi cân đối, thậm chí dễ nhầm đây là một chiếc coupe nếu quan sát từ xa vì kiểu tay nắm cửa hàng ghế thứ hai nằm trên cột C và tạo màu đen cùng nẹp cửa sổ. Honda HR-V cũng thị uy thị giác về mặt công nghệ với trang bị cụm đèn trước Full LED (trừ bản G đèn sương mù là halogen), mâm đúc 5 chấu cánh sao cá tính. Đuôi xe không thừa quá nhiều đường nét tạo cảm giá thể thao. Tuy nhiên, thanh chắn mặt trước xe kiểu tấm lớn mạ cờ-rôm dễ liên tưởng tới Honda City đời cũ 2016 cũng như làm chìm mặt ca-pô không nổi bật cho lắm. Như vậy, xét về hình thể bên ngoài, Honda HR-V đi hẳn theo tiêu chí thể thao, khác với phong cách crossover truyền thống. Nếu trang bị thêm bộ phụ kiện độ chính hãng như Mugen, độ hấp dẫn với nhóm tiêu dùng trẻ tuổi sẽ tăng lên đáng kể bởi gần như HR-V sinh ra là để độ bodykit. Mẫu xe Honda HR-V tại Việt Nam có hai phiên bản G và L nhưng không dán tem phía sau. Vì vậy để phân biệt, có thể nhìn vào trang bị đèn sương mù hoặc cản trước/sau/thân. Bản G dùng đèn sương mù halogen, cản màu đen, bản L dùng đèn LED và cản cùng màu thân xe. Bên trong nội thất xe đi theo hướng thực dụng, không quá chú trọng đến độ thẩm mỹ hay tinh tế. Bệ trung tâm thiết kế hướng về phía người lái, bệ cần số cao và tạo thành bờ ngăn cách dày dặn giữa ghế lái và ghế phụ. Nội thất bản G là nỉ và da ở bản L. Tuy nhiên HR-V sử dụng tông màu tối chủ đạo nên không gian bên trong chưa thực sự bắt mắt mà chỉ thực sự ưa nhìn vào ban đêm khi đèn ở các phím bấm và màn hình hiển thị sáng rõ với nhiều màu sắc khác nhau. Trên mẫu xe này, bảng đồng hồ trên tap-lô vẫn đi theo lối thiết kế analog kim số nhưng cách điệu thêm một màn hình LCD thể hiện thông số nhưng vẫn kiểu viền tròn tạo thành sự đồng bộ với hai cụm đồng hồ còn lại. Giải trí trên Honda HR-V gồm màn hình cảm ứng 6,8 inch, 4 loa, kết nối HDMI, Bluetooth, USB, AM/FM... Trong khi đó đối thủ Hyundai Kona sở hữu màn hình cảm ứng 8 inch, 6 loa và cả sạc điện không dây. Vớt vát lại, Honda HR-V có thêm tính năng bù âm thanh theo tốc độ khá thú vị bởi bên ngoài chiếc xe này đã sẵn dáng thể thao, dễ tạo cảm hứng cho người lái. Về mặt tiện nghi, phiên bản L có ghế lái chỉnh điện 8 hướng và cửa sổ trời panorama, phiên bản G chỉnh tay và không có cửa sổ trời hay tựa tay hàng ghế thứ 2. Bù lại loạt trang bị tiện ích như phanh tay điện tử, cruise control, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm đều có ở các phiên bản. So với đối thủ Hyundai Kona có ghế chỉnh điện 10 hướng thì rõ ràng HR-V có phần thua thiệt dù giá bán đắt hơn. Xe được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại cần có cho một chiếc xe đô thị như điều hòa điều chỉnh cảm ứng, đèn tự động, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu chống chói tự động (bản L). Cũng như các đối thủ ở phân khúc crossover cỡ B, hàng ghế sau không có cửa gió điều hòa nhưng bù lại, thiết kế dàn gió ra ngay dưới cụm túi khí ghế phụ phía trước tạo thành hàng dài, giúp nhiệt độ dễ lan tỏa nhanh hơn so với từng khe phân bổ ba vị trí trên bệ trung tâm. Bên cạnh đó, điểm đặc biệt trên Honda HR-V chính là hàng ghế sau cũng là loại “magic seat” như trên Honda Jazz. Tuy nhiên, ghế Magic Seat trên HR-V chỉ có thể xếp hình 3 kiểu, thua 1 kiểu so với Honda Jazz. Gập hết cả ghế trước bên phụ có thể để được đồ dài với sàn khá phẳng. Trang bị an toàn của HR-V với 6 túi khí, Hệ thống ổn định thân xe điện tử VSA, Kiểm soát lực kéo TCS, chống bó cứng phanh ABS, phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, khởi hành ngang dốc HAS, camera lùi 3 góc quay và cảm biến lùi. Nhưng đáng tiếc là hai trang bị cảm biến áp suất lốp và cảnh báo điểm mù không có trên HR-V trong khi đối thủ Hyundai Kona lại sẵn có khiến chiếc xe Nhật Bản bị đánh giá thấp hơn. Trái tim của Honda HR-V là khối động cơ xăng 1.8L i-VTEC nạp khí tự nhiên, đạt công suất 141 mã lực tại 6.500v/ph và mô-men xoắn cực đại 172Nm tại 4.300v/ph, kết hợp với hộp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước FWD. Honda HR-V được trang bị trợ lực điện, ghế ngồi và góc quan sát tốt nên thao tác xử lý trong phố khá chuẩn chỉ, dễ lái. Đặc biệt cụm chân ga, vô-lăng hoạt động khá nhạy và nhuần nhuyễn như một điểm chung cho các mẫu xe đô thị của Honda như Civic hay City. Bán kính quay vòng của xe ở mức 5,7m cũng không tệ. Đóng góp vào việc dễ lái của HR-V chính là hộp số biến thiên vô cấp (CVT). Nếu ai đã lái qua các mẫu xe của Honda từ City đến CR-V thì đều khí có thể chê được khả năng dễ làm quên. Ngay cả nút bấm Econ kích hoạt bảng màu chấm cách lái “sinh thái” trên bảng tap-lô gần như quen thuộc qua nhiều mẫu xe Honda. Đáng nói hơn, đóng góp vào cảm giác lái thể thao của HR-V không thể quên nhắc tới chuyển số giả lập thể thao với lẫy chuyển số sau vô lăng. Tính năng này cực kỳ hữu dụng khi đổ đèo hoặc bứt tốc vượt xe container trên đường. Mặc dù vậy, ngay khi ở chế độ lái D, HR-V đã cho cảm giác đạp ga khá tự nhiên, phù hợp sức mạnh của động cơ 1.8L. Bên cạnh tính năng khởi hành ngang dốc xuất hiện trên mẫu xe crossover cỡ B này cũng đáng đồng tiền bát gạo, bên cạnh đó với một mẫu xe ưa dùng cho đô thị thì khả năng cách âm của HR-V nằm ở mức tạm ổn. Nếu để ý kỹ thì tiếng ồn từ mặt đường vẫn có thể nghe được khi chạy trên mặt đường xấu. Có thể nói, Honda HR-V là một thành công của Honda trước mắt là về thiết kế ưa nhìn, tiếp đến là động cơ và hộp số ổn với một chiếc crossover cỡ nhỏ. Chưa kể những trang bị an toàn, vận hành linh hoạt đi kèm. Tất cả đã tạo thành điều kiện thuận lợi để HR-V bán chạy tại thị trường Đông Nam Á và ngay cả ở Việt Nam cũng có doanh số cao dù giá không hề rẻ. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Honda HR-V công bố chính hãng với 2 phiên bản G và L, nhưng có 3 mức bao gồm: 786 triệu đồng, 866 triệu đồng và 871 triệu đồng. Những tưởng với mức giá cao như vậy sẽ khiến người tiêu dùng chùn tay, nhưng sau hai tháng Honda Việt Nam đã bán được gần 1000 xe và chứng minh điều ngược lại. Cùng đón chờ những bước đi tiếp theo của mẫu xe này trong nửa đầu của năm 2019. Video: Đánh giá Honda HR-V - đắt có sắt ra miếng.

