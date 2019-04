Xe giá rẻ Toyota Levin 2019 trình làng tại Trung Quốc

Vào tháng 11 năm ngoái, Toyota đã vén màn Levin 2019 - phiên bản thể thao hơn của Corolla Altis thế hệ mới. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hãng Toyota chỉ giới thiệu Levin 2019 phiên bản hybrid. Mãi đến triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019 vừa qua, hãng mới trình làng Toyota Levin 2019 mới phiên bản máy xăng thông thường. Tương tự Toyota Corolla Altis thế hệ mới, Levin 2019 cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA GA-C. Xe sở hữu chiều dài 4.640 mm, rộng 1.780 mm, cao 1.435 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với phiên bản cũ, Toyota Levin 2019 dài hơn 10 mm, rộng hơn 5 mm và thấp hơn 45 mm trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên. Thiết kế ngoại thất của Toyota Levin 2019 máy xăng cũng không khác gì so với phiên bản hybrid, trừ logo trên đầu và đuôi xe. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Keen Look và Under Priority, Toyota Levin 2019 đi kèm lưới tản nhiệt dưới hình lục giác cỡ lớn, được bao quanh bởi viền mạ crôm. Nối liền với lưới tản nhiệt trên là cụm đèn pha hình chữ L sắc sảo. Bên sườn, Toyota Levin 2019 có thiết kế khá đơn giản và không có nhiều đường gân phức tạp. Tại thị trường Trung Quốc, xe có 3 tùy chọn la-zăng với đường kính từ 15 - 17 inch, tùy phiên bản. Đuôi xe là cụm đèn hậu LED được bao quanh và nối liền bằng dải màu đen bóng thanh mảnh. Trên cản sau của mẫu sedan cỡ C này có một mảng màu đen bóng khá lớn và cặp đèn phản quang nằm dọc ở 2 góc. Bên trong Toyota Levin 2019 là không gian nội thất có thiết kế tương đối giống Corolla thế hệ mới ở thị trường nước ngoài. Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Levin 2019 được chia thành 3 bản trang bị khác nhau, bao gồm Privilege, Sports và Technology. Trong đó, bản Privilege tiêu chuẩn đi kèm đèn sương mù, ghế và vô lăng bọc da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, điều hòa tự động, cảm biến đỗ xe, cổng USB. Cao cấp hơn là bản Sports với đèn pha LED, vành 16-17 inch, gầm hạ thấp thêm 20 mm, ghế thể thao và radar hỗ trợ đỗ xe. Riêng bản Technology lại có màn hình thông tin giải trí cảm ứng có kích thước lên đến 12,1 inch, hỗ trợ ứng dụng kết nối với điện thoại Baidu CarLife. Màn hình này được đặt nằm dọc, giữa cửa gió điều hòa, gợi liên tưởng đến xe Tesla. Ngoài ra, xe còn có màn hình hiển thị thông tin kính lái 10,8 inch, màn hình đa thông tin màu 7 inch trong bảng đồng hồ và radar hỗ trợ lùi xe. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Toyota Levin 2019 bản máy xăng là động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 1,2 lít với công suất tối đa 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 185 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Hiện giá xe Toyota Levin 2019 vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ do liên doanh GAC Toyota sản xuất và bán ra ở riêng thị trường Trung Quốc và chắc chắn sẽ có mức bán ra khá "mềm" đến người tiêu dùng. Video: Toyota Levin 2019 - phiên bản thể thao của Corolla Altis.

