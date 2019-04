Volkswagen Teramont Coupe 2019 “lộ hàng” trước ngày ra mắt

Tại triển lãm Ô tô New York 2018 diễn ra cách đây khoảng 1 năm, hãng Volkswagen đã vén màn một mẫu concept hoàn toàn mới mang tên Atlas Cross Sport với kiểu dáng SUV lai Coupe. Dự kiến ở triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019, phiên bản thương mại của mẫu xe này sẽ chính thức trình làng dưới cái tên Volkswagen Teramont Coupe 2019 mới. Teramont là tên gọi riêng của mẫu SUV Volkswagen Atlas tại thị trường Trung Quốc. Trước thềm triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019, những hình ảnh đầu tiên của Volkswagen Teramont Coupe 2019 đã bất ngờ bị rò rỉ. So với bản thường, Volkswagen Teramont Coupe 2019 sở hữu thiết kế ngoại thất về cơ bản là giống. Tất nhiên, hãng Volkswagen đã bổ sung một số chi tiết mới cho mẫu SUV lai Coupe Volkswagen này như lưới tản nhiệt cải tiến, mở rộng xuống bên dưới cụm đèn pha. Về kích thước, Volkswagen Teramont Coupe 2019 sở hữu chiều dài 4.905 mm, rộng 1.989 mm và cao 1.719 mm và chiều dài cơ sở 2.980 mm. Xe sở hữu cụm đèn pha được thiết kế thanh mảnh hơn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, hãng xe ôtô Volkswagen còn lắp cản trước thể thao hơn với viền màu đen và tích hợp hốc gió dạng mắt lưới hình tổ ong. Ở giữa cản trước còn có thanh mạ crôm làm điểm nhấn đầy phong cách. Không ngạc nhiên khi nội thất của Volkswagen Teramont Coupe 2019 được bê nguyên từ bản tiêu chuẩn sang. Tuy nhiên, mẫu SUV lai Coupe này có thêm vô lăng đáy phẳng thể thao mới, các chi tiết ốp trang trí cũng như cửa gió điều hòa khác biệt và bộ pedal bằng thép không gỉ. Ngoài ra, Volkswagen Teramont Coupe 2019 còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần... màn hình cảm ứng chỉnh điều hòa, cửa sổ trời toàn cảnh Paronama. Tại thị trường Trung Quốc, Volkswagen Teramont Coupe 2019 dự kiến sẽ có 2 tùy chọn động cơ xăng. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít với 2 mức sức mạnh, bao gồm 186 mã lực/320 Nm và 220 mã lực/350 Nm. Thứ hai là động cơ xăng V6, tăng áp, dung tích 2,5 lít với công suất tối đa 299 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Cả 2 động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Bên cạnh đó, xe còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion. Hiện giá xe Volkswagen Teramont Coupe 2019 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, chắc chắn là Volkswagen Teramont Coupe 2019 sẽ là lựa chọn hợp túi tiền hơn so với BMW X6 hay Audi Q8. Video: Chi tiết SUV Volkswagen Atlas phiên bản 2019 mới.

Tại triển lãm Ô tô New York 2018 diễn ra cách đây khoảng 1 năm, hãng Volkswagen đã vén màn một mẫu concept hoàn toàn mới mang tên Atlas Cross Sport với kiểu dáng SUV lai Coupe. Dự kiến ở triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019, phiên bản thương mại của mẫu xe này sẽ chính thức trình làng dưới cái tên Volkswagen Teramont Coupe 2019 mới. Teramont là tên gọi riêng của mẫu SUV Volkswagen Atlas tại thị trường Trung Quốc. Trước thềm triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019, những hình ảnh đầu tiên của Volkswagen Teramont Coupe 2019 đã bất ngờ bị rò rỉ. So với bản thường, Volkswagen Teramont Coupe 2019 sở hữu thiết kế ngoại thất về cơ bản là giống. Tất nhiên, hãng Volkswagen đã bổ sung một số chi tiết mới cho mẫu SUV lai Coupe Volkswagen này như lưới tản nhiệt cải tiến, mở rộng xuống bên dưới cụm đèn pha. Về kích thước, Volkswagen Teramont Coupe 2019 sở hữu chiều dài 4.905 mm, rộng 1.989 mm và cao 1.719 mm và chiều dài cơ sở 2.980 mm. Xe sở hữu cụm đèn pha được thiết kế thanh mảnh hơn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, hãng xe ôtô Volkswagen còn lắp cản trước thể thao hơn với viền màu đen và tích hợp hốc gió dạng mắt lưới hình tổ ong. Ở giữa cản trước còn có thanh mạ crôm làm điểm nhấn đầy phong cách. Không ngạc nhiên khi nội thất của Volkswagen Teramont Coupe 2019 được bê nguyên từ bản tiêu chuẩn sang. Tuy nhiên, mẫu SUV lai Coupe này có thêm vô lăng đáy phẳng thể thao mới, các chi tiết ốp trang trí cũng như cửa gió điều hòa khác biệt và bộ pedal bằng thép không gỉ. Ngoài ra, Volkswagen Teramont Coupe 2019 còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần... màn hình cảm ứng chỉnh điều hòa, cửa sổ trời toàn cảnh Paronama. Tại thị trường Trung Quốc, Volkswagen Teramont Coupe 2019 dự kiến sẽ có 2 tùy chọn động cơ xăng. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít với 2 mức sức mạnh, bao gồm 186 mã lực/320 Nm và 220 mã lực/350 Nm. Thứ hai là động cơ xăng V6, tăng áp, dung tích 2,5 lít với công suất tối đa 299 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Cả 2 động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Bên cạnh đó, xe còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion. Hiện giá xe Volkswagen Teramont Coupe 2019 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, chắc chắn là Volkswagen Teramont Coupe 2019 sẽ là lựa chọn hợp túi tiền hơn so với BMW X6 hay Audi Q8. Video: Chi tiết SUV Volkswagen Atlas phiên bản 2019 mới.