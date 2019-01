Siêu xe Lamborghini Aventador SVJ giá 35 tỷ tại Thái Lan?

Sau thị trường Malaysia, Thái Lan là nước Đông Nam Á thứ 2 được giới thiệu siêu phẩm hàng hiếm - s iêu xe Lamborghini Aventador SVJ vốn chỉ có đúng 963 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Buổi lễ ra mắt này được diễn ra ở đại lý siêu xe Lamborghini chính hãng do Lamborghini Renazzo Motor đứng ra tổ chức. Về thiết kế, nắp capo cuả Aventador SVJ được thiết kế hai rảnh khí động học giúp tăng lực ép xuống mặt đường khi chạy ở tốc độ cao, đặc biệt hơn phần cản trước xuất hiện thêm 2 cánh gió nhỏ nằm phía trên cánh gió lớn. Cả hai cánh này được điều khiển bằng motor điện, khi đóng lại sẽ tạo lực ép và mở ra để kiểm soát sự nhiễu loạn không khí. Phía sau của siêu xe Lamborghini Aventador SVJ mới, tại vị trí ngang đèn pha cũng được trang bị hệ thống cánh gió tương tự, chúng có khả năng hoạt động độc lập giúp một bên thân xe đạt lực nén không khí lớn khi vào cua trong khi bên còn lại sẽ giảm tối đa lực cản không khí. Cụm đèn hậu của xe vẫn có thiết kế theo hình xương cá quen thuộc, hệ thống ống xả tương tự Huracan Performance, cản sau là bộ khuếch tán khí động học cỡ lớn được làm hoàn toàn từ vật liệu carbon siêu nhẹ.

Nếu tính tổng thể ở tốc độ tối đa, Aventador SVJ đạt lực nén thân xe lớn hơn tới 40% so với bản SV trước đây, trong khi lực cản không khí lại ít hơn chỉ đúng 1%. Quan trọng hơn, lực nén này được phân chia theo tỉ lệ 40/60 ở phía trước và sau xe - và chính tỉ lệ này đã khiến cảm giác lái của Aventador SVJ trở nên khác biệt. Trên Aventador SV trước đó, tỉ lệ lực nén thân xe trước/sau là 20/80 và điều này sẽ ảnh hưởng tới tay lái của xe khi ở tốc độ cao. Do có lực nén thấp hơn ở phần đầu, sự cân bằng của chiếc xe sẽ bị phá vỡ và dễ bị thiếu lái hơn. Trong khi đó với lực nén cao hơn ở phía trước, Aventador SVJ đã khắc phục được điểm yếu này của người tiền nhiệm. Nội thất của Lamborghini Aventador SVJ không có quá nhiều sự khác biệt với những người anh em Aventador khác. Logo SVJ được thêu tại vị trí ghế ngồi, chất liệu da cao cấp Alcantara vẫn được sử dụng kết hợp với các chi tiết sợi carbon. Bảng đồng hồ, hệ thống định vị và hệ thống giải trí tích hợp Apple Carplay, hệ thống sạc không dây Qi. Siêu xe Lamborghini Aventador SVJ là một sản phẩm không chỉ phát huy tối đa hiệu năng trên đường đua mà còn là một chiếc xe thân thiện với người lái khi được trang bị 3 chế độ lái: Strada, Sport, Corsa…đi kèm thêm tuỳ chọn EGO cho phép người lái cá nhân hóa kiểu lái xe của mình thông qua các cài đặt riêng. Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ tại Thái Lan vẫn được trang bị khối động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6,5 lít quen thuộc của chiếc Aventador LP700-4. Tuy nhiên, ở trên siêu xe mới ra mắt Aventador SVJ, Lamborghini đã tinh chỉnh lại khối động cơ này nhằm tạo ra công suất tối đa 770 mã lực, cao hơn 70 mã lực so với bản tiêu chuẩn. Mô-men xoắn cực đại của Aventador SVJ cũng được nâng cấp thêm 30 Nm lên mức 720 Nm so với các dòng siêu xe Aventador còn lại. Đáng tiếc thay là thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h của Lamborghini Aventador SVJ không thể thấp hơn con số 2,8 giây so với "đàn anh" Aventador SV tạo ra. Vận tốc tối đa của xe đạt khoảng 350 km/h. Hiện chưa rõ mức giá xe Lamborghini Aventador SVJ tại thị trường Thái Lan, nhưng dự đoán nó có thể bị đẩy giá lên đến hơn 1,5 triệu đô la (tương đương 34,78 tỷ đồng). Chỉ có 963 chiếc Aventador SVJ được sản xuất, trong đó 900 chiếc thuộc phiên bản tiêu chuẩn, 63 chiếc còn lại sẽ mang bộ áo trắng-đen cùng con số 63 ở ngoại thất. Chính vì vậy, chiếc Lamborghini Aventador SVJ ra mắt Thái Lan chỉ có số thứ tự 1di900. Video: Chi tiết siêu xe Lamborghini Aventador SVJ mới.

