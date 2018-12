Sau tại nạn, Ford Mustang tại Đà Nẵng lại mới cứng

Cách đây khoảng 1 tháng, vụ tai nạn xe Ford Mustang GT 5.0 Limited Edition "hàng hiếm" chỉ có 1.964 chiếc được sản xuất trên thế giới bất ngờ xảy ra tại Đà Nẵng đã khiến giới mê xe không khỏi xót xa. Vụ việc này đã làm ngoại thất chiếc xe "ngựa hoang" bị hư hỏng khá nặng. Cụ thể, chiếc Ford Mustang GT 5.0 Limited Edition tại Đà Nẵng bị hư hỏng với 1 phần cản va trước bung ra, 1 đèn pha cũng bị thiệt hại và gầm xe hư hỏng nặng. Tuy nhiên, rất may mắn là người điều khiển xe không bị thương tích gì nghiêm trọng. Đến nay, chiếc xe thể thao màu trắng Ford Mustang GT 5.0 Limited Edition đã bị bắt gặp xuất hiện ở một garage sửa xe tại Đà Nẵng khi được "tút" lại với ngoại thất long lanh hơn cả trước khi gặp tai nạn. Những hình ảnh này đã giúp một số bạn trẻ mê xe vui mừng. Không chỉ được chủ nhân mang đi sửa chữa lại ngoại thất xe, chiếc Ford Mustang GT 5.0 Limited Edition này còn mang bộ mâm mới cá tính với thiết kế đa chấu và sơn tông màu đen, đối lập với bộ áo trắng của xe. Hiện chưa rõ chi phí sửa chữa lại cho chiếc xe là bao nhiêu. Chiếc Ford Mustang mới gặp nạn tại Đà Nẵng thuộc phiên bản 50 Year Limited Edition, đây là dòng xe được phát triển nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập của hãng xe thể thao và cơ bắp đến từ nước Mỹ. Sẽ chỉ có đúng 1.964 chiếc Ford Mustang GT 5.0 Limited Edition bán ra trên toàn thế giới, mỗi chiếc đều được đánh số thứ tự để nhận biết. Khoang lái của Mustang GT 5.0 được lấy cảm hứng từ máy bay với thiết kế tương tự nhưng ứng dụng vật liệu chất lượng cao hơn và chuyển số dễ dàng hơn. Một số tính năng công nghệ hiện đại của xe bao gồm khả năng truy cập thông minh, SYNC, MyFord Touch, ứng dụng chỉ đường, đồng hồ MyColor và hệ thống âm thanh Sharer Pro mới. Do thuộc phiên bản Ford Mustang GT 5.0 Limited Edition, nên chiếc xe gặp nạn tại Đà Nẵng sử dụng động cơ V8, dung tích 5.0 lít, sản sinh công suất tối đa 435 mã lực và mô-men xoắn cực đại 542 mã lực đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Đây là khối động cơ cực kỳ mạnh mẽ trên những chiếc Ford Mustang thế hệ thứ 6 có mặt tại Việt Nam. Trang bị an toàn trên Ford Mustang GT 5.0 Limited Edition cũng giống như phiên bản thường, nó sở hữu các thiết bị như 7 túi khí, đai an toàn 3 điểm dành cho các vị trí ngồi và LATCH cho trẻ em... Tại thị trường Việt Nam theo giới thạo xe, giá Ford Mustang GT 5.0 khoảng 3,9 tỷ đồng. Video: Ford Mustang California GT mui trần hàng hiếm tại Hà Nội.

