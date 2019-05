Phát sốt với Hyundai SantaFe biển "ngũ quý 7" ở Hà Nội

Theo giới mê xe, biển số tứ quý, ngũ quý tại Việt Nam thường được thấy trên những siêu xe đắt tiền hơn là những chiếc xe bình dân, chính vì vậy sự xuất hiện của chiếc Hyundai SantaFe biển khủng "ngũ quý 7" 30F- 777.77 xuất hiện trên các diễn đàn ôtô trong này hôm nay 15/5 đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ những người yêu xe. Được biết, theo quan niệm phật giáo, số 7 là con số được tôn sùng, nó mang ý nghĩa to lớn, vĩ đại. Đặc biệt, người sở hữu dãy số ngũ quý 7 sẽ thăng tiến trên con đường công danh, có nhiều trợ thủ đắc lực và trung thành, quyền lực sẽ được giữ vững không bị ai xâm phạm. Nếu bị xâm phạm sẽ có những tài nhân trung thành hậu thuẫn và bảo vệ. Với cách luận số như vậy, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ chủ xe SantaFe mang biển số 777.77 khi đã cực kì may mắn bốc trúng biển số này. Trước chiếc xe Hyundai SantaFe ngũ quý 7, đã có 3 chiếc xe khác cũng nhãn hiệu và cũng là phiên bản Hyundai SantaFe 2019 mang biển số cực đẹp với dãy số ngũ quý 2, ngũ quý 3 và ngũ quý 5. Điều kì lạ là tất cả những chiếc xe này đều mang biển số Hà Nội và cùng có ngoại thất màu trắng. Trước sự trùng hợp này, nhiều người đã bình luận vui rằng ai muốn sở hữu biển tứ quý, ngũ quý hay biển khủng thì nên chọn Hyundai SantaFe màu trắng để hi vọng sẽ gặp may mắn. Tại Việt Nam, Hyundai SantaFe 2019 tại có 2 lựa chọn động cơ là xăng 2.4 GDI và dầu 2.2 eVGT. Động cơ xăng Theta II 2.4L phun xăng trực tiếp GDI cho công suất tối đa 188 mã lực, tăng 12 mã lực so với thế hệ cũ, cùng đó là lực mô-men xoắn cực đại 241 Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ diesel R 2,2 lít CRDi có công suất 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút, mô-men xoắn 441 Nm tại 1.750-2.750 vòng/phút. Khối động cơ này đi kèm với hộp số tự động 8 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh HTRAC có trên bản đặc biệt và bản Premium, trong khi bản tiêu chuẩn sử dụng dẫn động cầu trước. Mức giá xe Hyundai SantaFe 2019 bản 2.4 xăng tiêu chuẩn là 995 triệu đồng, bản 2.2 diesel tiêu chuẩn có giá 1,055 tỷ đồng, phiên bản xăng 2.4 đặc biệt giá 1,135 tỷ đồng và bản diesel 2.2 đặc biệt có giá 1,195 tỷ đồng. Hai phiên bản cao cấp nhất là xăng 2.4 Premium và diesel 2.2 Premium có giá lần lượt là 1,185 và 1,245 tỷ đồng. Video: Ra mắt Hyundai SantaFe 2019 hoàn toàn mới tại Việt Nam.

