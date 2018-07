Nissan Navara 2018 hưởng thuế 0% giá từ 625 triệu tại VN

Sau khoảng thời gian không nhập được hàng do vướng phải Nghị định 116. Mẫu xe bán tải Nissan Navara vừa được đưa về đại lý vào ngày 28/06/2018 với số lượng vừa đủ đáp ứng cho nhu cầu trưng bày và xem xe của khách hàng. Theo ghi nhận của phóng viên vào thời điểm hiện tại, hầu hết đại lý tại TP.HCM đều đã trưng bày mẫu Nissan Navara 2018. Đại lý đã tiếp nhận đặt cọc và giao xe vào khoảng cuối tháng 7 này. Theo lời của một nhân viên bán hàng, sau mẫu bán tải Chevrolet Colorado thì Navara nhanh chóng đưa hàng về trước để chiếm lấy thị trường, ai nhập hàng về trước thì bán trước. Mẫu xe bán tải của Nissan về với 6 phiên bản: E, EL, SL, VL, Premium EL, Premium VL. Các trang bị trên xe vẫn giữ nguyên so với phiên bản trước, mức giá đưa ra tùy thuộc vào chiết khấu của từng đại lý nhưng nhìn chung vẫn giữ nguyên so với giá của phiên bản 2017. Đợt hàng đầu tiên của Nissan Navara 2018 về đại lý không nhiều. Tuy nhiên, lượng xe về sẽ trở nên dồi dào vào khoảng tháng 9. Cùng với đó, mẫu bán tải Toyota Hilux 2018 sẽ về Việt Nam vào khoảng tháng 8, Ford Ranger 2018 cũng sẽ về vào khoảng tháng 9-10 khiến cho thị trường bán tải trở nên sôi động với sự cạnh tranh, giảm giá của các đại lý. Tiếp theo Navara, mẫu SUV Nissan Terra sẽ về Việt Nam vào khoảng tháng 10. Terra sẽ được trưng bày tại triển lãm VMS tại TP.HCM vào tháng 10.

