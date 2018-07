Hyundai Kona lăn bánh tại Việt Nam, giá dưới 700 triệu đồng?

Việc mẫu crossover cỡ B Hyundai Kona 2018 sắp ra mắt Việt Nam dưới dạng xe lắp ráp trong nước đã không còn là bí mật. Những hình ảnh của Kona 2018 trong nhà máy Hyundai Ninh Bình mới xuất hiện trên mạng cách đây không lâu càng chứng tỏ điều này sẽ sớm trở thành sự thật. Theo tin đồn, Hyundai Kona 2018 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 7 này hoặc đầu tháng 8/2018 tới. Đến quý III năm nay, những chiếc Hyundai Kona 2018 sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng tại Việt Nam, thậm chí nó còn sớm hơn so với đối thủ Honda HR-V nhập khẩu. Trước đó, bảng thông số kỹ thuật của Hyundai Kona 2018 tại các đại lý phân phối chính hãng của thuong hiệu này tại Việt Nam đã bị rò rỉ trên mạng xã hội. Theo bảng này, Hyundai Kona tại Việt Nam sẽ được chia thành 3 bản trang bị là 2.0 AT tiêu chuẩn, 2.0 AT Đặc Biệt và 1.6 Turbo. Theo tài liệu này, HTC sẽ bán ra 3 phiên bản Hyundai Kona, gồm 2.0 Tiêu chuẩn, 2.0 Đặc biệt và 1.6 Turbo. Phiên bản 2.0 sử dụng động cơ Nu MPI dung tích 2 lít, công suất 149 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn 180 Nm tại 4.500 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp tiêu chuẩn. Phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Kona 2018 sẽ được trang bị động cơ Gamma T-GDI dung tích 1,6 lít, công suất 177 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 265 Nm tại 1.500-4.500 vòng/phút. Hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Tất cả phiên bản đều chỉ có hệ dẫn động cầu trước. Kích thước dài x rộng x cao của mẫu xe Hyundai Kona tại Việt Nam lần lượt là 4.165 x 1.800 x 1.565 mm. Chiều dài cơ sở 2.600 mm. Khoảng sáng gầm xe 170 mm. So với Ford EcoSport, xe Hyundai Kona ngắn hơn 160 mm, rộng hơn 45 mm và chiều dài cơ sở lớn hơn 81 mm. Các phiên bản có thể phân biệt từ ngoại thất. Bản 2.0 Tiêu chuẩn có đèn chiếu sáng halogen, không có đèn sương mù, đèn hậu bóng sợi đốt và vành 17 inch. Hai phiên bản cao hơn sử dụng đèn chiếu sáng LED, có đèn sương mù, đèn hậu LED và vành 18 inch thiết kế cách điệu thời trang. Bản Turbo còn khác biệt ở lưới tản nhiệt mạ chrome. Bên trong Hyundai Kona 2018 sẽ có những trang bị tiêu chuẩn nổi bật như vô lăng và cần số bọc da, chìa khoa thông minh, khởi động nút bấm, cảm biến gạt mưa tự động, kết nối Bluetooth, hệ thống kiểm soát hành trình, camera lùi, định vị dẫn đường AVN và ghế sau gập 6:4 và hệ thống giair trí AUX/Radio/MP4 kèm âm thanh 6 loa... Trang bị an toàn tiêu chuẩn cho xe Kona gồm hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc/xuống dốc, cảm biến áp suất lốp, ga tự động (Cruise Control), cảm biến lùi và 6 túi khí. Hai bản cao hơn có thêm cảnh báo điểm mù và gương chống chói. Bản Turbo được trang bị cả cảm biến trước và sau. Theo những nguồnn tin không chính thức, Kona 2018 tại Việt Nam sẽ có giá dự kiến sẽ được Hyundai Thành Công bán ra từ 690 triệu đồng. Trong khi đó, Honda HR-V sẽ có giá dưới 900 triệu đồng. Với giá bán này,Kona 2018 sẽ có khả năng cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ cùng phân khúc. Video: Chi tiết crossover Hyundai Kona 2018 sắp bán ra tại Việt Nam.

