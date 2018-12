Điểm mặt "xế hộp" sắp chào sân thị trường ôtô Việt 2019

Trong số những mẫu xe ôtô mới năm 2019, đầu tiên phải kể đến mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton 2019. Theo Mitsubishi Motors Việt Nam, Triton mới sẽ chính thức ra mắt khách hàng Việt ngày 18/1/2019 tới đây. Triton 2019 được ra mắt kỷ niệm 40 năm kể từ khi chiếc pick-up đầu tiên của hãng xe Nhật Bản xuất hiện trên thị trường. Thiết kế mới của Triton theo khái niệm “Rock Solid” (Đá cứng) mới nhất hiện nay của Mitsubishi. Triton 2019 mang lại một khái niệm mới mẻ về dòng xe pick-up (bán tải) thể thao đa dụng. Thay đổi lớn nhất trên Triton 2019 là phía đầu xe với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ 2, nổi bật thu hút với dàn đèn pha Bi-LED (pha-cốt) tích hợp dãy đèn chiếu sáng ban ngày độc đáo duy nhất trong phân khúc bán tải hiện nay. Mitsubishi Triton 2019 mới sử dụng động cơ dầu MIVEC 2.4L tương tự như thế hệ trước nhưng được tinh chỉnh giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn với công nghệ điều khiển van bằng điện tử áp dụng duy nhất trên phân khúc bán tải. Triton mới được trang bị hộp số tự động AT 6 cấp, có chế độ thể thao, tích hợp lẫy chuyển số trên vô-lăng. Phiên bản trước đây của Triton chỉ được trang bị hộp số 5 cấp. Hyundai Santa Fe 2019 là mẫu xe được khách hàng Việt chờ đợi ra mắt, kể từ khi rò rỉ những hình ảnh tại đại lý chính hãng của Hyundai Thành Công. Theo dự kiến, Santa Fe sẽ ra mắt ngày 9/1/2019. Xe sẽ được bán ra với 6 phiên bản, chia làm 2 loại động cơ và 3 kiểu trang bị khác nhau. Hyundai Santa Fe thế hệ mới thay đổi thiết kế hoàn toàn. Bản cao cấp được phía đại lý chính hãng của Hyundai tại Việt Nam chia sẻ rằng đang được đặt linh kiện từ Hàn Quốc về để gấp rút hoàn thiện cho ngày ra mắt. Riêng bản động cơ diesel đi cùng hộp số tự động 8 cấp mới. Giá dự kiến được đại lý chào khách đặt cọc từ khoảng 950 triệu đến gần 1,15 tỷ đồng. Tuy xe chưa chính thức ra mắt nhưng hiện tại, nhiều đại lý đang thông báo chênh 100 triệu đồng mới được giao xe trước Tết Nguyên đán. Thaco sẽ phân phối đầy đủ các phiên bản MINI 2019 tại Việt Nam với các cấu hình One, Cooper và Cooper S. Hiện tại các mẫu Cooper S đã có mặt chính hãng ở các showroom MINI toàn quốc với mức giá khởi điểm 1,969 tỷ đồng cho bản 3 cửa – 2,049 tỷ đồng cho bản 5 cửa và 2,189 tỷ đồng cho bản mui trần Convertible. Trong lô xe đầu tiên tại Việt Nam, THACO chọn các mẫu xe có cầu hình Cooper S, là những cấu hình cao cấp nhất trong dòng xe này để phân phối tại Việt Nam. Toàn bộ 3 dạng thân xe gồm MINI Hatch 3 cửa mui cứng (tên mã F56), MINI Hatch 5 cửa mui cứng (F55) và MINI Convertible mui xếp mềm (F57) đều có bản cấu hình Cooper S. MINI One ít trang bị nhất và chỉ vận hành bởi động cơ xăng BMW B38 với 3 xy lanh có dung tích 1.2L, công suất 102 mã lực (75 kW), mô men xoắn cực đại 190 Nm. Động cơ xăng ở bản Cooper S cao cấp là loại BMW B48 với 4 xy lanh dung tích 2.0L có công suất 192 mã lực (141 kW) và mô men xoắn cực đại 280 Nm. Ở Việt Nam, tất cả các xe đều trang bị tiêu chuẩn hộp số tự động 7 cấp Steptronic ly hợp kép. Mẫu xe cỡ nhỏ Honda Brio lần đầu ra mắt khách hàng tại VMS 2018, nó được xem là đối thủ của Toyota Wigo, Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Honda Việt Nam vẫn chưa hẹn ngày chính thức bán ra mẫu xe này, tuy nhiên một số đại lý của Honda đã nhận cọc mẫu xe này, báo hiệu nó sẽ sớm được nhập khẩu về Việt Nam. Theo đó, các đại lý của hãng xe Nhật đã mở đặt cọc Honda Brio với nhiều mức giá khác nhau. Nhân viên bán hàng của một đại lý cho biết, Brio có giá tham khảo khoảng 380 - 430 triệu đồng đối với bản số tự động. Một số khác đưa ra mức giá cho bản thấp nhất khoảng 330 triệu đồng. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Honda Brio 2018 là động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, dung tích 1,2 lít lấy từ thế hệ cũ. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 90 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 110 Nm tại tua máy 4.800 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT, truyền sức mạnh tới cầu trước. VinFast có 3 mẫu xe sẽ ra mắt khách hàng trong năm 2019, trong đó được mong chờ nhất là mẫu xe hạng A VinFast Fadil. Xe được mua bản quyển của GM toàn cầu, sử dụng chung khung gầm với Chevrolet Spark và thiết kế giống với Opel Karl Rocks. VinFast Fadil có động cơ 1.4L công suất 98 mã lực và mô men xoắn 128 Nm, dùng hộp sô vô cấp CVT. Trang bị của xe cũng có phần nhỉnh hơn các đối thủ, với cả cân bằng điện tử ESP. Điểm khiến khách hàng phân vân là VinFast Fadil vẫn chưa đi vào sản xuất, do đó chưa có xe chạy thử và khách hàng cũng chưa được trải nghiệm nội thất mẫu xe này. Fadil có giá khởi điểm 465 triệu đồng, giai đoạn 1 xe được bán với giá 370 triệu đồng. Giai đoạn 1 sẽ kết thúc trong năm 2018, sang tới 1/1/2019, giá xe VinFast sẽ là 395 triệu đồng. Hiện mẫu xe này đã nhận cọc của các khách hàng và dự kiến sẽ sớm nhận xe trong thời gian tới. VinFast LUX A2.0 mới dự tính cũng sẽ đến tay khách hàng tại Việt Nam trong năm 2019 này, xe mang ngoại hình của một chiếc sedan với thiết kế được chắp bút bởi công ty Pininfarina nổi tiếng của Ý. Cũng vì vậy mà LUX A2.0 của VinFast có diện mạo rất lịch lãm và sang trọng. Xe sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.973 x 1.900 x 1.464 (mm). Chiều dài cơ sở 2.968 mm và khoảng sáng gầm 116 mm.VinFast LUX A2.0 được trang bị động cơ xăng 2.0L, tăng áp, phát triển trừ động cơ N20 của BMW. Đi kèm là hộp số tự động ZF8 cấp và dẫn động cầu sau. Xe cũng được chia làm hai phiên bản là tiêu chuẩn và cao cấp. Trong đó, bản tiêu chuẩn trang bị động cơ 2.0L công suất 174 mã lực, mômen xoắn 300 Nm, bản cao cấp sẽ sử dụng động cơ 2.0L công suất 228 mã lực và mômen xoắn cực đại 350 Nm. Tùy vào phiên bản Tiêu chuẩn hay Cao cấp mà trang bị trên xe sẽ khác nhau ở một số chi tiết. Bên cnahj đó, xe cũng có 8 tùy chọn màu ngoại thất và 3 tùy chọn màu nội thất. Giá xe VinFast LUX A2.0 niêm yết từ 1,366 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại sự kiện ra mắt, VinFast sẽ áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ với 800 triệu đồng cho xe, chưa bao gồm VAT. Mẫu SUV VinFast Lux SA 2.0 sở hữu ngoại hình khá bắt mắt, xe được trang bị bánh mâm 20 inch, kính cách nhiệt tối màu, cốp xe đóng/mở điện với tính năng đá để đóng/mở cốp, tích hợp bản đồ và chức năng chỉ đường, hệ thống âm thanh 13 loa với Amplifier, Wi-Fi hotspot và sạc không dây, đèn trang trí nội thất, hệ thống hỗ trợ xuống dốc HDC, 2 cảm biến phía trước, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù. Xe được trang bị động cơ DOHC 2.0L 4 xi-lanh tăng áp như mẫu sedan hạng sang của VinFast nhưng mẫu xe này chỉ có một mức công suất tối đa 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Đi cùng với đó là hộp số ZF tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau RWD. Riêng bản cao cấp của xe sẽ có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Mẫu SUV này sẽ được bán ra với với 8 màu ngoại thất: Đỏ, xanh, bạc, đen, nâu, cam, xám, và trắng; cùng với đó là 3 màu nội thất: Be, đen, và nâu. Mức giá chính thức cho Lux SA 2.0 là từ 1,818 tỷ đồng. Nhưng cũng giống mẫu Lux A 2.0, trong thời gian đầu, hãng xe này sẽ áp dụng chính sách khuyến mại đặc biệt cho xe, mức giá cụ thể cho mẫu xe này là 1,136 tỷ đồng. Giá trên vẫn chưa bao gồm VAT. VIdeo: Giá xe ôtô Vinfast liệu có rẻ so với các đối thủ.

