Chi tiết Kia Optima GT-Line giá 969 triệu "đấu" Toyota Camry

Dù chưa có buổi ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam, mẫu sedan hạng D Kia Optima 2029 mới đã cập bến một số đại lý chính hãng trong nước. Cụ thể, bản nâng cấp giữa vòng đời vẫn sẽ được lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, thay vì được chia thành 3 phiên bản như trước đây, Optima 2019 sẽ chỉ có 2 phiên bản gồm 2.0 AT và 2.4 GT Line. Về tổng thể, Kia Optima 2019 chỉ được nâng cấp một số thay đổi nhẹ so với phiên bản cũ, đặc biệt dễ nhận thấy ở phần đầu xe. Thân xe không có gì thay đổi so với trước đây, thiết kế đường gân cùng các thông số cũng như những chi tiết mạ crôm vẫn được giữ nguyên. Các chi tiết ở phần đầu xe như lưới tản nhiệt vẫn giữ nguyên kiểu dáng, nhưng các thanh nan được uốn lõm vào trong có phần sang trọng hơn. Cụm đèn pha cũng như đèn hậu của xe đều sử dụng bóng LED nhưng thay đổi nhỏ về thiết kế. Phía bên dưới cản xe có hơi hướng góc cạnh, thể thao hơn, hốc gió được thiết kế rộng ra và tích hợp đèn sương mù. Ở phía sau, cụm đèn hậu của bản nâng cấp Kia Optima 2019 được thiết kế lại với đồ họa chiếu sáng mới sắc nét và tinh tế hơn, bổ sung hai tấm phản quang. Bộ khuếch tán khí động học được sơn đen bóng, có thêm thanh mạ chrome. Hai ống xả hình oval cỡ lớn được đặt đối xứng nhau. Kia Optima GT 2019 mới sẽ sở hữu bộ vành 18 inch đi kèm bộ lốp 235/45R18. Đáng chú ý là phần la-zăng của mẫu xe này có nhiều thiết kế đa dạng cho từng phiên bản khác nhau, một loại 5 chấu kép và đa chấu. Bản thường dùng ống xả đơn, trong khi bản cao cấp 2.4 GT-Line trang bị ống xả kép thể thao. Nội thất bên trong xe cũng có sự thay đổi, ở góc nhìn người lái là sự xuất hiện của vô lăng có thiết kế mới giống người em Kia Cerato ở phân khúc sedan hạng C. Tiếp đến, màn hình giải trí trung tâm đặt lõm vào trong táp-lô, thiết kế khá phá cách nhưng hơi nhỏ so với một mẫu sedan hạng D. Cửa gió điều hòa, bảng điều khiển trung tâm cũng được thiết kế lại trông hiện đại và sang trọng hơn trước đây đồng thời có vẻ hơi nghiêng về phía người lái giống với phong cách của một số mẫu BMW đời mới. Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn thêm trang bị là màn hình hiện thị kính lái HUD. Bản cao cấp 2.4 GT-Line có ghế bọc da Nappa phối 2 màu đen-đỏ khá thể thao, đèn LED viền nội thất, ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 10 hướng, vô lăng thêm tính năng sưởi, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, hệ thống âm thanh gồm 10 loa Harman Kardon và camera 360 độ. Kia Optima 2019 vẫn sẽ sử dụng 2 loại động cơ giống với phiên bản cũ. Đầu tiên, động cơ Nu dung tích 2.0L có công suất tối đa là 152 mã lực và mô-men xoắn cực đại 194 Nm. Ở bản cao cấp, động cơ Theta 2.4L sản sinh công suất tối đa 176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 228 Nm. Cả 2 phiên bản đều được trang bị hộp số tự động 6 cấp. Theo thông tin từ đại lý, giá xe Kia Optima 2019 vẫn sẽ giữ ở mức khởi điểm là từ 789 triệu giống với trước đây. Trong khi đó, bản cao cấp 2.4 GT-Line sẽ được tăng giá thêm 20 triệu lên 969 triệu đồng. Mức tăng này có thể coi là… không đáng kể so với đối thủ Toyota Camry 2019 đang có giá dự kiến là 1,6 tỷ đồng. Sở hữu mức giá hấp dẫn nhất trong phân khúc sedan hạng D nhưng Kia Optima luôn là mẫu xe có doanh số thấp nhất so với các đối thủ Toyota Camry hay Mazda6. Với mức giá không thay đổi, trang bị được cập nhật và sửa đổi về thiết kế nội thất nâng thêm độ sang trọng, Kia Optima 2019 hiện đang được trước cơ hội “thoát ế”. Video: Điểm khác biệt giữa Kia Optima 2019 bản 2.0 và 2.4 GT line.

Dù chưa có buổi ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam, mẫu sedan hạng D Kia Optima 2029 mới đã cập bến một số đại lý chính hãng trong nước. Cụ thể, bản nâng cấp giữa vòng đời vẫn sẽ được lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, thay vì được chia thành 3 phiên bản như trước đây, Optima 2019 sẽ chỉ có 2 phiên bản gồm 2.0 AT và 2.4 GT Line. Về tổng thể, Kia Optima 2019 chỉ được nâng cấp một số thay đổi nhẹ so với phiên bản cũ, đặc biệt dễ nhận thấy ở phần đầu xe. Thân xe không có gì thay đổi so với trước đây, thiết kế đường gân cùng các thông số cũng như những chi tiết mạ crôm vẫn được giữ nguyên. Các chi tiết ở phần đầu xe như lưới tản nhiệt vẫn giữ nguyên kiểu dáng, nhưng các thanh nan được uốn lõm vào trong có phần sang trọng hơn. Cụm đèn pha cũng như đèn hậu của xe đều sử dụng bóng LED nhưng thay đổi nhỏ về thiết kế. Phía bên dưới cản xe có hơi hướng góc cạnh, thể thao hơn, hốc gió được thiết kế rộng ra và tích hợp đèn sương mù. Ở phía sau, cụm đèn hậu của bản nâng cấp Kia Optima 2019 được thiết kế lại với đồ họa chiếu sáng mới sắc nét và tinh tế hơn, bổ sung hai tấm phản quang. Bộ khuếch tán khí động học được sơn đen bóng, có thêm thanh mạ chrome. Hai ống xả hình oval cỡ lớn được đặt đối xứng nhau. Kia Optima GT 2019 mới sẽ sở hữu bộ vành 18 inch đi kèm bộ lốp 235/45R18. Đáng chú ý là phần la-zăng của mẫu xe này có nhiều thiết kế đa dạng cho từng phiên bản khác nhau, một loại 5 chấu kép và đa chấu. Bản thường dùng ống xả đơn, trong khi bản cao cấp 2.4 GT-Line trang bị ống xả kép thể thao. Nội thất bên trong xe cũng có sự thay đổi, ở góc nhìn người lái là sự xuất hiện của vô lăng có thiết kế mới giống người em Kia Cerato ở phân khúc sedan hạng C. Tiếp đến, màn hình giải trí trung tâm đặt lõm vào trong táp-lô, thiết kế khá phá cách nhưng hơi nhỏ so với một mẫu sedan hạng D. Cửa gió điều hòa, bảng điều khiển trung tâm cũng được thiết kế lại trông hiện đại và sang trọng hơn trước đây đồng thời có vẻ hơi nghiêng về phía người lái giống với phong cách của một số mẫu BMW đời mới. Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn thêm trang bị là màn hình hiện thị kính lái HUD. Bản cao cấp 2.4 GT-Line có ghế bọc da Nappa phối 2 màu đen-đỏ khá thể thao, đèn LED viền nội thất, ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 10 hướng, vô lăng thêm tính năng sưởi, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, hệ thống âm thanh gồm 10 loa Harman Kardon và camera 360 độ. Kia Optima 2019 vẫn sẽ sử dụng 2 loại động cơ giống với phiên bản cũ. Đầu tiên, động cơ Nu dung tích 2.0L có công suất tối đa là 152 mã lực và mô-men xoắn cực đại 194 Nm. Ở bản cao cấp, động cơ Theta 2.4L sản sinh công suất tối đa 176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 228 Nm. Cả 2 phiên bản đều được trang bị hộp số tự động 6 cấp. Theo thông tin từ đại lý, giá xe Kia Optima 2019 vẫn sẽ giữ ở mức khởi điểm là từ 789 triệu giống với trước đây. Trong khi đó, bản cao cấp 2.4 GT-Line sẽ được tăng giá thêm 20 triệu lên 969 triệu đồng. Mức tăng này có thể coi là… không đáng kể so với đối thủ Toyota Camry 2019 đang có giá dự kiến là 1,6 tỷ đồng. Sở hữu mức giá hấp dẫn nhất trong phân khúc sedan hạng D nhưng Kia Optima luôn là mẫu xe có doanh số thấp nhất so với các đối thủ Toyota Camry hay Mazda6. Với mức giá không thay đổi, trang bị được cập nhật và sửa đổi về thiết kế nội thất nâng thêm độ sang trọng, Kia Optima 2019 hiện đang được trước cơ hội “thoát ế”. Video: Điểm khác biệt giữa Kia Optima 2019 bản 2.0 và 2.4 GT line.