Cận cảnh xe Toyota Wigo chỉ hơn 300 triệu đồng về Việt Nam

Cùng với mẫu Rush, chiếc xe Toyota Wigo giá rẻ cuối cùng cũng đã có mặt tại một đại lý chính hãng ở Việt Nam, chuẩn bị bán ra chính thức. Điều này cho thấy các mẫu xe Toyota nhập về từ Indonesia đã hoàn thành các thủ tục thông quan, đáp ứng được các quy định từ Nghị Định 116. Được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm ôtô VMS 2017, Wigo sở hữu chiều dài 3.600 mm, rộng 1.600 mm, cao 1.520 mm. Phần đầu xe của Wigo thiết kế khá ấn tượng với đèn pha project, chóa đèn màu khói và tích hợp đèn LED chạy ban ngày. Lưới tản nhiệt mang phong cách thiết kế chung trên các dòng xe Toyota mới. Xe dược nhập khẩu từ Indonesia với đuôi xe được thiết kế hình khối, gồ ghề, khác biệt hoàn toàn so với sự mượt mà của các dòng xe hatchback cỡ nhỏ hạng A khác đang xuất hiện trên thị trường Việt, gương chiếu hậu của xe cũng tích hợp đèn xi-nhan báo rẽ, đèn hậu dạng led hiện đại. Đáng chú ý là Toyota Wigo mới còn sử dụng bộ vành hợp kim đa chấu cỡ 14 inch đi kèm với bộ lốp có kích thước 175/65. Ngoài ra, phanh đĩa phía trước của xe cũng được tích hợp hệ thống chống bó cứng ABS tiêu chuẩn. bên trong mẫu xe cỡ nhỏ Toyota Wigo mới này sẽ có khoảng rộng để chân và khoảng trần xe rộng nhất phân khúc. Bên trong nội thất, là mẫu xe giá rẻ nên các chi tiết chủ yếu được làm từ nhựa cứng và nỉ. Bộ ghế nỉ cũng có thiết kế mới và một phần mặt cửa cũng được trang bị chất liệu này. Xe được trang bị hệ thống âm thanh với màn hình màu và đầu đĩa 2 -DIN có kết nối Bluetooth để dành cho các thiết bị di động. Vô lăng của xe cũng được tích hợp các phím chức năng đa dụng... ghế ngồi phía sau g được thiết kế khá rộng rãi, đủ dùng cho 2 người lớn và một trẻ nhỏ. Phiên bản Toyota Wigo tại Việt Nam sở hữu động cơ 1KR-FE, 3 xy lanh, 12 van phun xăng điện tử, dung tích 1.0 L. Công suất 65 mã lực tại vòng tua 6.000 rpm và mô-men xoắn cực đại 89 Nm tại 4.400 rpm. Phiên bản cao nhất của xe sẽ được trang bị hộp số tự động 4 cấp, trong khi các bản còn lại dùng hộp số sàn 5 cấp. Dòng xe này chỉ có duy nhất lựa chọn hệ dẫn động cầu trước. Một số trang bị an toàn gồm có dây đai an toàn 3 điểm, 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Giá dự kiến của Toyota Wigo khá rẻ, chỉ hơn 300 triệu đồng. Rất có thể khi Toyota Wigo chính thức ra mắt sẽ khiến các đối thủ giảm giá để cạnh tranh. Đây là tín hiệu tốt cho phân khúc xe dành cho những người mới mua lần đầu. Video: Cận cảnh xe Toyota Wigo giá rẻ sắp ra mắt.

