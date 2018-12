Cận cảnh Suzuki Swift GLX 2019 giá 549 triệu tại đại lý

Suzuki Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu Swift thế hệ thứ 3. Suzuki Swift thế hệ mới được nâng cấp về công nghệ và thay đổi thiết kế so với thế hệ trước. Swift 2019 được nhập khẩu từ Thái Lan. Mới đây, mẫu xe này đã chính thức có mặt tại các đại lý và chuẩn bị đến tay các khách hàng. Ở thế hệ thứ ba, Suzuki Swift 2019 có khối lượng nhẹ hơn 95 kg so với mẫu xe thế hệ thứ 2. Về mặt kích thước tổng thể, Suzuki Swift hoàn toàn mới có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 3.840 mm, 1.735 mm và 1.495 mm. So với thế hệ trước đó, mẫu xe này sở hữu chiều dài và chiều cao ngắn hơn nhưng bề ngang lại lớn hơn. Suzuki Swift 2019 mới sở hữu khung gầm thế hệ mới có độ cứng cao, hình dáng cong liên tục và ít khớp nối hơn. Bán kính vòng quay tối thiểu 4,8 m. Phần trên và dưới thân xe được thiết kế bằng thép chịu lực. Đặc biệt, chiều dài cơ sở của Suzuki Swift 2018 lại dài hơn trước, đạt 2.450 mm, hứa hẹn một không gian nội thất thoải mái hơn. Swift 2019 mới được trang bị đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, đèn pha Halogen truyền thống ở bản GL và đèn pha LED ở bản GLX. Ngoài ra, phiên bản cao cấp nhất là GLX còn có gương chiếu hậu chỉnh, gập điện, tích hợp xi-nhan báo rẽ và bộ vành cỡ 16 inch ít chấu hơn. Đáng tiếc là Suzuki Swift mới lại trung thành với thiết kế “truyền thống” ốp nhựa cho táp-lô, viền cửa và bọc nỉ ghế ngồi. Vô-lăng trên phiên bản GL của Suzuki Swift 2018 được bọc Urethane, tích hợp nút chỉnh âm thanh trong khi đó bản GLX sẽ được bọc da, tích hợp nút điều khiển hành trình và thoại rảnh tay. Về tiện nghi, Swift 2019 được trang bị hệ thống điều khiển hành trình, khởi động nút bấm, điều hòa tự động và màn hình đa phương tiện 7 inch ở bản cao cấp GLX. Trong khi đó, bản GL chỉ đi kèm điều hòa chỉnh cơ. Suzuki Swift 2018 có khoang hành lý rộng hơn, hàng ghế sau có thể gập 60:40 để tăng thể tích khoang hành lý Về mặt trang bị an toàn, xe sở hữu 2 túi khí trước, dây đai an toàn 3 điểm cho 2 hàng ghế, khóa an toàn cho trẻ em, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp và hệ thống chống trộm cho Suzuki Swift 2018. Cuối cùng là phanh đĩa thông gió phía trước, phanh tang trống (bản GL) và phanh đĩa (bản GLX) phía sau. Ở thế hệ thứ 3, Suzuki Swift được trang bị động cơ xăng 1,2 lít cho công suất 82 mã lực, mô-men xoắn 113 Nm tại 4.200 vòng/phút, đi kèm cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu hao nhiên liệu của Suzuki Swift 2018 (theo công bố của nhà sản xuất) là 3.6l/100 km (đường trường), 6.3l/100 km (đô thị) và 4.6l/100 km (hỗn hợp). Theo dự kiến, mẫu xe Suzuki Swift 2019 sẽ được mở bán chính thức tại 37 đại lý của Suzuki tại Việt Nam trên cả nước từ ngày hôm nay 10/12 với mức giá bán lẻ 549 triệu đồng (đã bao gồm VAT) cho phiên bản GLX. Trong khi đó phiên bản GL sẽ được bán ra vào tháng 1/2019 với giá 499 triệu đồng. Suzuki Swift 2019 sẽ được phân phối ra thị trường Việt với 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm xanh dương, trắng, bạc, đỏ và xám. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với các đối thủ trong khúc xe trong phân khúc đô thị hạng B như Honda Jazz, Toyota Yaris, Mazda 2 hatchback. Video: Chi tiết xe Suzuki Swift thế hệ mới tại Việt Nam.

