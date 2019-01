BMW X4 2019 sắp bán tại Việt Nam giá gần 3 tỷ đồng?

Các đại lý chính hãng của BMW tại Việt Nam bắt đầu thông báo giá xe BMW X4 2019 tới khách hàng là 2,959 tỷ đồng, mặc dù THACO chưa chính thức công bố. Xe được nhập về với duy nhất 1 phiên bản xDrive20i tương tự trước đây. So với thế hệ cũ, xe mới có giá cao hơn 560 triệu đồng. Được giới thiệu tại triển lãm Geneva Motor Show 2018, BMW X4 2019 sẽ có kích thước to hơn, với chiều dài tăng 760 mm, 380 mm vào bề rộng, trục cơ sở thêm 50 mm nhưng lại nhẹ hơn 50 kg. Ngoài ra, chiều cao vẫn thấp hơn 2,5 mm, trọng tâm được đặt thấp, tỷ lệ phân phối trọng lượng 50:50 giúp xe vận hành tối ưu. Theo các nhân viên bán hàng tại đại lý BMW chính hãng cho hay, những chiếc BMW X4 sắp mở bán tại Việt Nam sẽ đi kèm gói ngoại thất xLine. Hệ thống chiếu sáng LED thích ứng (Adaptive LED). Những đèn khác như định vị, sương mù, xi-nhan và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED. Ngoài ra, xe cũng được trang bị bộ mâm 5 chấu kép, kích thước 19 inch. Ở thế hệ mới, BMW X4 có bộ cản trước và sau hầm hố hơn rất nhiều, dù chưa phải gói thể thao M Sport hay M Sport X. Bên cạnh đó, hiệu quả khí động học được cải tiến rõ rệt với hệ số cản đạt mức Cd=0,30. Bên trong xe được thiết kế với màn điều khiển thấp hơn, chỗ ngồi cao hơn để mở rộng tầm nhìn về phía trước. Bên cạnh đó là những nâng cấp như màn hình giải trí 10,25 inch, màn hình thông tin lớn hơn 75% so với phiên bản hiện tại. Ngoài ra còn có hệ thống điều khiển bằng giọng nói và cử chỉ, ga tự động, hỗ trợ đi đúng làn, đậu xe, quan sát quanh thân xe… Công nghệ an toàn cho mẫu xe BMW X4 thế hệ mới này ngoài những tính năng cơ bản như ABS hay cân bằng điện tử còn có hỗ trợ vào cua, kiểm soát hành trình chủ động, cảm biến xung quanh với hệ thống hỗ trợ đỗ xe, cảm biến áp suất lốp, camera lùi và 6 túi khí. Mẫu xe SUV BMW X4 2019 tại Việt Nam dự tính sẽ sở hữu khối động cơ xe có dung tích 2 lít, cho công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Tại thị trường quốc tế, BMW X4 hoàn toàn mới có 3 tuỳ chọn động cơ xăng và 4 lựa chọn động cơ dầu. Tất cả tuỳ chọn đều được trang bị hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Ngoài ra, các model này cũng theo 3 phong cách khác nhau là xLine, M Sport và M Sport X. Giá xe BMW X4 2019 tại Mỹ từ 50.450 USD (khoảng 1,13 tỷ đồng ) và 60.450 USD (tương đương 1,36 tỷ đồng). BMW X4 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp Mercedes-Benz GLC Coupe. GLC 300 4MATIC Coupe tại Việt Nam được nhập khẩu từ châu Âu, giá 2,949 tỷ đồng. Mức giá này xấp xỉ giá mẫu BMW X4 xDrive20i xLine mà nhà phân phối THACO sắp bán ra thị trường. Video: Chi tiết BMW X4 2019 bản xLine hoàn toàn mới.

Các đại lý chính hãng của BMW tại Việt Nam bắt đầu thông báo giá xe BMW X4 2019 tới khách hàng là 2,959 tỷ đồng, mặc dù THACO chưa chính thức công bố. Xe được nhập về với duy nhất 1 phiên bản xDrive20i tương tự trước đây. So với thế hệ cũ, xe mới có giá cao hơn 560 triệu đồng. Được giới thiệu tại triển lãm Geneva Motor Show 2018, BMW X4 2019 sẽ có kích thước to hơn, với chiều dài tăng 760 mm, 380 mm vào bề rộng, trục cơ sở thêm 50 mm nhưng lại nhẹ hơn 50 kg. Ngoài ra, chiều cao vẫn thấp hơn 2,5 mm, trọng tâm được đặt thấp, tỷ lệ phân phối trọng lượng 50:50 giúp xe vận hành tối ưu. Theo các nhân viên bán hàng tại đại lý BMW chính hãng cho hay, những chiếc BMW X4 sắp mở bán tại Việt Nam sẽ đi kèm gói ngoại thất xLine. Hệ thống chiếu sáng LED thích ứng (Adaptive LED). Những đèn khác như định vị, sương mù, xi-nhan và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED. Ngoài ra, xe cũng được trang bị bộ mâm 5 chấu kép, kích thước 19 inch. Ở thế hệ mới, BMW X4 có bộ cản trước và sau hầm hố hơn rất nhiều, dù chưa phải gói thể thao M Sport hay M Sport X. Bên cạnh đó, hiệu quả khí động học được cải tiến rõ rệt với hệ số cản đạt mức Cd=0,30. Bên trong xe được thiết kế với màn điều khiển thấp hơn, chỗ ngồi cao hơn để mở rộng tầm nhìn về phía trước. Bên cạnh đó là những nâng cấp như màn hình giải trí 10,25 inch, màn hình thông tin lớn hơn 75% so với phiên bản hiện tại. Ngoài ra còn có hệ thống điều khiển bằng giọng nói và cử chỉ, ga tự động, hỗ trợ đi đúng làn, đậu xe, quan sát quanh thân xe… Công nghệ an toàn cho mẫu xe BMW X4 thế hệ mới này ngoài những tính năng cơ bản như ABS hay cân bằng điện tử còn có hỗ trợ vào cua, kiểm soát hành trình chủ động, cảm biến xung quanh với hệ thống hỗ trợ đỗ xe, cảm biến áp suất lốp, camera lùi và 6 túi khí. Mẫu xe SUV BMW X4 2019 tại Việt Nam dự tính sẽ sở hữu khối động cơ xe có dung tích 2 lít, cho công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Tại thị trường quốc tế, BMW X4 hoàn toàn mới có 3 tuỳ chọn động cơ xăng và 4 lựa chọn động cơ dầu. Tất cả tuỳ chọn đều được trang bị hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Ngoài ra, các model này cũng theo 3 phong cách khác nhau là xLine, M Sport và M Sport X. Giá xe BMW X4 2019 tại Mỹ từ 50.450 USD (khoảng 1,13 tỷ đồng ) và 60.450 USD (tương đương 1,36 tỷ đồng). BMW X4 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp Mercedes-Benz GLC Coupe. GLC 300 4MATIC Coupe tại Việt Nam được nhập khẩu từ châu Âu, giá 2,949 tỷ đồng. Mức giá này xấp xỉ giá mẫu BMW X4 xDrive20i xLine mà nhà phân phối THACO sắp bán ra thị trường. Video: Chi tiết BMW X4 2019 bản xLine hoàn toàn mới.