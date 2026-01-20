Làm rõ 3 đối tượng liên quan vụ trộm cắp ô tô chở hàng, giá trị khoảng 7 tỷ

Lợi dụng việc lái xe không tắt máy xe khi xuống làm thủ tục nhập hàng, các đối tượng mở cửa xe ô tô và đánh xe hàng đi.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã xác minh, làm rõ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc trộm cắp tài sản là 1 xe ô tô tải chở hàng nhãn hiệu ISUZU, biển kiểm soát 29H - 951.85.

Ô tô bị trộm cắp.

Trước đó, ngày 8/1/2026, tại khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ trộm cắp tài sản 1 xe ô tô tải chở hàng nhãn hiệu ISUZU biển kiểm soát 29H - 951.85 giá trị gần 1 tỷ đồng, giá trị hàng hóa chở trên xe ước hơn 6 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản bị trộm cắp khoảng 7 tỷ đồng.

Đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản có sự theo dõi, nắm hoạt động của các lái xe khi đưa xe đến bãi đỗ trong Công ty SamSung, thuộc khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Lợi dụng việc lái xe không tắt máy xe khi xuống làm thủ tục nhập hàng, các đối tượng mở cửa xe ô tô và đánh xe hàng đi.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng cùng tang vật.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11/01/2026 đã xác minh, làm rõ 03 đối tượng là: Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1989, trú tại thôn Bảo Tháp, xã Quang Minh, TP Hà Nội thực hiện hành vi trộm xe ô tô tải chở hàng cùng hàng hóa trên xe; Nguyễn Văn Lực, sinh năm 1990 và vợ là Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1994, đăng ký thường trú tại thôn Yên Phú, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội, đăng ký tạm trú tại Tổ dân phố An Bình, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên tiêu thụ tài sản do đối tượng Hoàng trộm cắp mà có.

Thu giữ, tạm giữ 2 thùng carton bên trong chứa các mặt kính điện thoại; 1 xe ô tô biển kiểm soát 29C - 919.40 là xe của vợ chồng Mai và Lực; 3 điện thoại di động là phương tiện các đối tượng dùng liên lạc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và thu giữ các vật chứng khác có liên quan.

