Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giam 2 đối tượng lợi dụng sơ hở để trộm cắp sắt trên công trình cao tốc

Ma Văn Đức cùng Lý Văn Lợi đã lợi dụng sơ hở tại công trình để trộm cắp sắt xây dựng, sau đó bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

Gia Đạt

Ngày 18/1, tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Ma Văn Đức (sinh năm 1991, trú xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Mạnh Dũng (sinh năm 2006, trú xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Trộm cắp tài sản,theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

7d942b0d0445ed1bb454jpg.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại công trình thi công đường cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, thuộc thôn Nà Lẹng, xã Hoàng Văn Thụ, liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm sắt xây dựng. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 30/12/2025 đến 9/1/2026, Ma Văn Đức cùng Lý Văn Lợi (sinh năm 1998, trú xã Na Sầm) lợi dụng sơ hở tại công trình để trộm cắp sắt xây dựng, sau đó bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 10,5 triệu đồng.

Đối với Hoàng Mạnh Dũng, từ ngày 19/12/2025 đến 4/1/2026, Dũng cùng Triệu Quang Khôi (sinh năm 1999, trú xã Điềm He) nhiều lần điều khiển xe mô tô đến cùng địa điểm trộm sắt xây dựng, mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản trộm cắp hơn 4,4 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; kết quả test nhanh cho thấy Ma Văn Đức và Hoàng Mạnh Dũng đều dương tính với chất ma túy. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#trộm cắp #cao tốc #sắt #phế liệu #công trình #Lợi dụng sơ hở

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng vừa cai nghiện về, trộm cắp hàng loạt xe SH ở Hà Nội

Theo điều tra, Nguyễn Văn Duy đã có 3 tiền án các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và vừa đi cai nghiện ma túy về.

Ngày 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Cửa Nam vừa bắt giữ đối tượng thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy Honda SH trong một ngày.

capture.png
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng dùng kích điện trộm 3 con chó ở Thái Nguyên

Lợi dụng sơ hở của người dân, các đối tượng bắn ngất và bắt trộm trót lọt 3 con chó. Khi đang thực hiện vụ trộm tại mỏ đá Na Đoà thì bị phát hiện.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 5 – Thái Nguyên đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Linh "Trộm cắp tài sản" quy định tại Điều 173 Bộ Luật hình sự.

616685328-918773820481422-9061603480358525432-n.jpg
Đối tượng Trần Văn Linh cùng tang vật tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 2 anh em ruột bị truy nã vì trộm cắp liên tỉnh

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, nhóm đối tượng đã lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp phụ tùng, linh kiện ô tô.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa tổ chức bắt giữ thành công các đối tượng truy nã gồm: Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1999; Nguyễn Mạnh Đức, sinh năm 2001, là 2 anh em ruột, cùng trú tại Ngõ 182 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội về tội “Trộm cắp tài sản”.

capture.jpg
Đối tượng truy nã Nguyễn Mạnh Đức (trái) và Nguyễn Mạnh Cường (phải)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới