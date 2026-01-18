Bắt giam 2 đối tượng lợi dụng sơ hở để trộm cắp sắt trên công trình cao tốc

Ma Văn Đức cùng Lý Văn Lợi đã lợi dụng sơ hở tại công trình để trộm cắp sắt xây dựng, sau đó bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

Ngày 18/1, tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Ma Văn Đức (sinh năm 1991, trú xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Mạnh Dũng (sinh năm 2006, trú xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Trộm cắp tài sản,theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại công trình thi công đường cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, thuộc thôn Nà Lẹng, xã Hoàng Văn Thụ, liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm sắt xây dựng. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 30/12/2025 đến 9/1/2026, Ma Văn Đức cùng Lý Văn Lợi (sinh năm 1998, trú xã Na Sầm) lợi dụng sơ hở tại công trình để trộm cắp sắt xây dựng, sau đó bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 10,5 triệu đồng.

Đối với Hoàng Mạnh Dũng, từ ngày 19/12/2025 đến 4/1/2026, Dũng cùng Triệu Quang Khôi (sinh năm 1999, trú xã Điềm He) nhiều lần điều khiển xe mô tô đến cùng địa điểm trộm sắt xây dựng, mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản trộm cắp hơn 4,4 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; kết quả test nhanh cho thấy Ma Văn Đức và Hoàng Mạnh Dũng đều dương tính với chất ma túy. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

