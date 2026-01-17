Bắt đối tượng vừa cai nghiện về, trộm cắp hàng loạt xe SH ở Hà Nội

Theo điều tra, Nguyễn Văn Duy đã có 3 tiền án các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và vừa đi cai nghiện ma túy về.

Ngày 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Cửa Nam vừa bắt giữ đối tượng thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy Honda SH trong một ngày.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Cụ thể, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khoảng 18h50 ngày 15/1, Tổ công tác của Công an phường Cửa Nam làm nhiệm vụ tuần tra.

Quá trình tuần tra, tại khu vực ngõ 82 Thợ Nhuộm phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Duy (SN 1985, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn trộm cắp chiếc xe máy Honda SH. Tổ công tác đã cùng người dân bắt giữ đối tượng.

Đấu tranh khai thác, Công an phường Cửa Nam xác định, ngày 15/1, đối tượng liên tiếp thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy Honda SH khác trên địa bàn Hà Nội. Đáng chú ý, Nguyễn Văn Duy đã có 3 tiền án các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và vừa đi cai nghiện ma túy về vào ngày 15/1.

Toàn bộ số xe trộm được, Duy mang đi cất giấu để tìm cách tiêu thụ. Trong đó, có nhà của An Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Quá trình kiểm tra, phát hiện đối tượng Tú có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở.

Hiện Công an phường Cửa Nam đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

