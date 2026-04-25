Lâm Đồng: Năng lực nhà thầu Huy Hải Phát tại gói thầu xây lắp xã Bảo Lâm 5

Gói thầu tại xã Bảo Lâm 5 đạt đúng mức tiết kiệm 5% theo chỉ đạo, song việc giao thầu cho Công ty Huy Hải Phát tiếp tục mở ra góc nhìn đa chiều về năng lực.

Hoạt động đầu tư công tại các cấp chính quyền địa phương đóng vai trò hạt nhân trong việc thúc đẩy hạ tầng cơ sở và chỉnh trang diện mạo nông thôn mới. Tuy nhiên, tính hiệu quả của các dự án này không chỉ nằm ở việc giải ngân nguồn vốn mà còn phụ thuộc mật thiết vào năng lực thực thi của đội ngũ nhà thầu. Tại tỉnh Lâm Đồng, sự việc một doanh nghiệp trúng thầu qua hình thức chỉ định với tỷ lệ tiết kiệm chuẩn xác đang mở ra những góc nhìn sâu sắc về công tác quản lý đấu thầu và đánh giá năng lực nhà thầu trong bối cảnh thượng tôn pháp luật hiện nay.

Ghi nhận sự tuân thủ trong quy trình lựa chọn nhà thầu

Theo hồ sơ hồ sơ quản lý dự án, ngày 16/04/2026, Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 24/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp sửa chữa cổng, hàng rào và làm tiểu khuôn viên trụ sở Đảng ủy và UBND xã. Công trình này được đầu tư với mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc và tạo mỹ quan cho cơ quan hành chính xã.

Đơn vị được tin tưởng giao phó thực hiện gói thầu này là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Huy Hải Phát (Mã số thuế: 5801434086; trụ sở đặt tại Phường 1, tỉnh Lâm Đồng). Đây là gói thầu được triển khai theo hình thức chỉ định thầu thông thường, một phương thức cho phép chủ đầu tư chủ động lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để đảm bảo tính thời sự và tiến độ của dự án. Giá gói thầu được xác định tại Quyết định số 20/QĐ-VP ngày 06/04/2026 là 1.309.425.156 đồng. Sau quá trình thương thảo và thẩm định, giá trúng thầu chính thức được chốt ở con số 1.243.915.673 đồng.

Một điểm đáng ghi nhận trong công tác quản lý dự án tại xã Bảo Lâm 5 là sự chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo về tiết kiệm ngân sách. Cụ thể, tại Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 26/03/2026 do Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 5 ký phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, chủ đầu tư đã được yêu cầu thực hiện giải pháp tiết kiệm 5% khi chỉ định thầu theo tinh thần Văn bản Số: 9886/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ. Đối soát giữa giá dự toán và giá trúng thầu, mức tiết kiệm đạt khoảng 65,5 triệu đồng, tương đương đúng 5%. Việc tuân thủ chính xác con số này cho thấy nỗ lực của chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách tập trung phân cấp của địa phương năm 2026.

Quyết định số 24/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp sửa chữa cổng, hàng rào và làm tiểu khuôn viên trụ sở Đảng ủy và UBND xã. (Nguồn MSC)

Bức tranh tương phản trong lịch sử năng lực nhà thầu

Số liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Huy Hải Phát cung cấp một cái nhìn đa chiều về năng lực của doanh nghiệp này. Kể từ khi đi vào hoạt động vào tháng 5/2020, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 35 gói thầu, trong đó trúng 26 gói và trượt 9 gói. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 12.575.262.037 đồng.

Tuy nhiên, phân tích sâu vào cơ cấu các gói thầu đã trúng, có một sự chênh lệch rõ rệt về phương thức lựa chọn. Trong tổng số 12.575.262.037 đồng giá trị trúng thầu, có tới 7.404.912.779 đồng (chiếm gần 60%) đến từ các gói chỉ định thầu. Điều này cho thấy sự tín nhiệm của nhiều bên mời thầu tại địa phương (với quan hệ công tác với 12 đơn vị mời thầu) dành cho doanh nghiệp này trong các dự án mang tính chỉ định.

Ngược lại, khi tham gia vào các "sân chơi" có tính cạnh tranh cao hơn, sự thành công của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Huy Hải Phát lại có phần khiêm tốn. Thống kê cho thấy doanh nghiệp từng đối đầu trực tiếp với 26 nhà thầu trong 13 gói thầu đấu thầu cạnh tranh, nhưng chỉ giành chiến thắng ở 4 gói và chấp nhận thất bại ở 9 gói thầu còn lại. Ngay cả khi tham gia dưới hình thức liên danh tại 2 gói thầu khác, đơn vị này cũng chưa đạt được kết quả khả quan.

Trụ sở UBND xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng.

Trách nhiệm giám sát và yêu cầu minh bạch

Bình luận về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc áp dụng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi bổ sung năm 2024, 2025 đã mở ra cơ chế linh hoạt nhưng cũng đặt lên vai chủ đầu tư trách nhiệm giải trình rất lớn. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chỉ định thầu không đồng nghĩa với việc lựa chọn đơn vị một cách tùy tiện. Nhà thầu phải chứng minh được năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự một cách thực chất thông qua hồ sơ đề xuất. Trong trường hợp nhà thầu có lịch sử đấu thầu cạnh tranh chưa thực sự ấn tượng, chủ đầu tư càng phải tăng cường khâu giám sát thi công và nghiệm thu để đảm bảo công trình nhà nước không bị ảnh hưởng bởi những sai sót kỹ thuật".

Nhằm góp phần minh bạch hóa thông tin, thúc đẩy môi trường Cạnh tranh, Công bằng và Hiệu quả kinh tế, Báo Tri Thức và Cuộc Sống trích dẫn một số quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu:

1. Quy định về hình thức Chỉ định thầu và trách nhiệm của Chủ đầu tư: Căn cứ theo Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), hình thức chỉ định thầu được phép áp dụng trong một số trường hợp cụ thể, bao gồm các gói thầu cấp bách, khắc phục sự cố, hoặc các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp có giá trị nằm trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định. Việc thực hiện chỉ định thầu thông thường hoặc rút gọn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình do Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Theo đó, quá trình chỉ định thầu không loại trừ việc kiểm tra năng lực; Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật của nhà thầu, đảm bảo nhà thầu được chỉ định có đủ năng lực tài chính và chuyên môn để thực hiện gói thầu đạt chất lượng, an toàn và đúng tiến độ.

2. Khuyến khích số hóa và áp dụng hợp đồng điện tử đối với Chỉ định thầu: Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, lưu vết dữ liệu và tăng cường trách nhiệm giải trình trong hoạt động đấu thầu, Thông tư 79/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành đã quy định chi tiết về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ký kết hợp đồng. Cụ thể, Thông tư quy định rõ: "Khuyến khích áp dụng hợp đồng điện tử đối với gói thầu áp dụng hình thức đặt hàng, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, đàm phán giá, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, gói thầu có sự tham gia của cộng đồng, lựa chọn tư vấn cá nhân theo quy trình rút gọn và gói thầu mà việc thanh toán hợp đồng không được thực hiện qua Kho bạc nhà nước". Đồng thời, văn bản pháp lý này cũng xác định rõ trách nhiệm đăng tải công khai, minh bạch, đầy đủ và kịp thời các thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc về Chủ đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ban QLDA KV Đơn Dương: Công ty Thông Nữ được chỉ định thầu sát giá?

Chỉ định thầu thi công cổng hàng rào Nhà thiếu nhi Đơn Dương cho Công ty TNHH Thông Nữ, chủ đầu tư chốt giá trúng thầu bằng đúng giá dự toán.

Đầu tư công là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Để dòng vốn này phát huy tối đa hiệu quả, công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu luôn đòi hỏi sự minh bạch, cạnh tranh và tối ưu hóa chi phí. Vừa qua, tại dự án Xây dựng Nhà thiếu nhi huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đơn Dương đã tiến hành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho một hạng mục bổ sung. Đáng chú ý, đơn vị được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định thầu là Công ty TNHH Thông Nữ – một doanh nghiệp có bề dày hoạt động trên địa bàn, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ghi nhận ở mức 0 đồng.

Từ dự án 45 tỷ đồng đến gói thầu tiết kiệm "không đồng"

Xã Phúc Thọ Lâm Hà: Hoàng Minh trúng gói thầu khắc phục sạt lở giá hơn 1,2 tỷ

Công ty TNHH XD GT Hoàng Minh vừa được chỉ định gói thầu xây lắp có giá 1,2 tỷ đồng tại xã Phúc Thọ Lâm Hà với lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 0,49%.

Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh khung pháp lý về đấu thầu không ngừng được hoàn thiện. Việc ban hành Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng với các văn bản hướng dẫn chi tiết như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã tạo ra một hành lang pháp lý chặt chẽ, hướng tới sự minh bạch, công bằng và tối ưu hóa lợi ích kinh tế cho ngân sách nhà nước. Thực tiễn triển khai tại các địa phương, đặc biệt là việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các dự án khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở, đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình giám sát. Vừa qua, tại địa bàn xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, việc lựa chọn nhà thầu cho dự án khắc phục sạt lở đường giao thông nông thôn đã cung cấp một lăng kính thực tiễn để nhìn nhận về quy trình thẩm định giá và hiệu quả tiết kiệm ngân sách thông qua hình thức chỉ định thầu.

Theo hồ sơ tài liệu trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các quyết định phê duyệt có liên quan, Văn phòng HĐND & UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà là chủ đầu tư của dự án: "Khắc phục, xử lý sạt lở đường vào khu sản xuất thôn Tân Hợp". Đây là một công trình mang tính chất cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương tại khu vực thôn Tân Hợp. Căn cứ theo Quyết định số 15/QĐ-VP ngày 14/4/2026 do Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà ký về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: "Thi công xây dựng công trình thuộc công trình: Khắc phục, xử lý sạt lở đường vào khu sản xuất thôn Tân Hợp" có giá dự toán được phê duyệt là 1.228.076.588 đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ ngân sách nhà nước và hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là chỉ định thầu theo quy trình rút gọn. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu diễn ra trong vòng 15 ngày của quý II/2026.

Gói vệ sinh 2,4 tỷ tại phường Đô Vinh: Vì sao không đấu thầu rộng rãi?

Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa không đấu thầu rộng rãi mà 'đặt hàng' doanh nghiệp làm vệ sinh với số tiền ngân sách hơn 2,4 tỷ đồng.

Việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp môi trường để thực hiện các dịch vụ công ích, luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm sát sao từ dư luận. Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về đấu thầu ngày càng được hoàn thiện nhằm hướng tới mục tiêu cạnh tranh và minh bạch, việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu không qua đấu thầu rộng rãi tại các địa phương thường đi kèm với những yêu cầu khắt khe về trách nhiệm giải trình. Mới đây, Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh đã quyết định "đặt hàng" trực tiếp một gói thầu cung ứng dịch vụ vệ sinh công cộng trị giá hàng tỷ đồng cho một doanh nghiệp tư nhân, một động thái đang thu hút nhiều góc nhìn phân tích từ giới chuyên gia.

Theo hồ sơ tài liệu, ngày 14/4/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh đã ký Quyết định số 92/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình: Cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng năm 2026. Tại văn bản này, gói thầu số 03 (Dịch vụ 06 tháng đầu năm) được xác định có giá trị 2.475.053.739 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ dự toán chi sự nghiệp môi trường năm 2026, căn cứ theo Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của UBND phường Đô Vinh. Đáng chú ý, thay vì tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng để tìm kiếm đơn vị chào giá cạnh tranh nhất, chủ đầu tư đã áp dụng hình thức "Đặt hàng/Chỉ định thầu rút gọn".

